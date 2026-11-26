Đoàn chủ tịch trong phiên họp đầu tiên của Đại hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV. Ảnh: Hoàng Toàn

Tại phiên họp đầu tiên ngày 26/11, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự, Đại hội đã thảo luận và tiến hành bầu Ban Chấp hành khóa mới theo đúng quy định. Có 201 đại biểu tham dự phiên đầu tiên (Vắng 9 người) tham gia bỏ phiếu bầu Ban chấp hành và Ban kiểm tra.

Kết quả, Đại hội đã bầu 69 thành viên vào Ban Chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026–2031, với 100% đại biểu đồng ý. Đây là những đại diện được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và tâm huyết, cùng xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu tập hợp, kết nối và phát huy vai trò của đội ngũ nữ trí thức trong giai đoạn phát triển mới.

Đại hội cũng bầu Ban Kiểm tra Hội Nữ trí thức Việt Nam Khóa IV. Theo đó, nhân sự Ban kiểm tra được bầu với 7 thành viên, 100% đại biểu biểu quyết đồng ý

ThS Mai Phi Nga, đại diện Ban đầu cử đã đọc biên bản bầu cử, 100% đại biểu có mặt biểu quyết nhất trí.

Ths Mai Phi Nga, đại biên Ban Bầu cử đọc biên bản bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

Các đại biểu giơ tay biểu quyết. Ảnh: Hoàng Toàn

Ban chấp hành Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV đã họp phiên đầu tiên để bầu Ban thường vụ Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, gồm 24 người, 100% thành viên Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới biểu quyết nhất trí.

Ban thường vụ mới đã bầu GS.TS Lê Thị Hợp là Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam Khóa III, tái đắc cử chức Chủ tịch Hội khóa IV.

GS.TS Lê Thị Hợp tái đắc cử Chức Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Hoàng Toàn

GS.TS Lê Thị Hợp là chuyên gia đầu ngành về dinh dưỡng tại Việt Nam, giữ cương vụ Chủ tịch Hội dinh dưỡng Việt Nam, nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia. Trong nhiệm kỳ của Hội Nữ trí thức khóa III, giai đoạn 2021-2026, GS.TS Lê Thị Hợp là Chủ tịch hội. GS.TS Lê Thị Hợp từng nhận Giải thưởng Kovalevskaia (2009), Giải thưởng Cống hiến trọn đời vì sức khỏe toàn cầu (2016) và Giải thưởng Đặng Văn Ngữ (2017).

Ban chấp hành Hội nhiệm kỳ mới cũng nhất trí bầu 6 phó chủ tịch đảm nhiệm công việc của Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa IV và bầu TS Phan Thị Thùy Trâm- là tổng thư ký Hội nhiệm kỳ III tái đắc cử Tổng thư ký khóa IV.

Tại phiên họp đầu tiên của Đại hội cũng dành thời gian tri ân các Ủy viên Ban Chấp hành khóa III không tái cử (gồm 21 nữ trí thức). Những đóng góp, nỗ lực và tâm huyết của các thành viên trong nhiệm kỳ vừa qua là một phần quan trọng tạo nên nền tảng và những kết quả của Hội hôm nay.

Tri ân các Ủy viên BCH Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III không tái đắc cử tại Đại hội. Ảnh: Hoàng Toàn

GS.TS Lê Thị Hợp tặng kỷ niệm chương cho các Ủy viên BCH Hội Nữ trí thức Việt Nam khóa III không tái đắc cử. Ảnh: Hoàng Toàn

Ngày làm việc đầu tiên khép lại với nhiều nội dung quan trọng được hoàn thành, từ đánh giá nhiệm kỳ, thảo luận phương hướng, sửa đổi Điều lệ đến bầu Ban Chấp hành khóa mới. Với tinh thần “Đoàn kết – Trí tuệ – Đổi mới sáng tạo – Hội nhập – Phát triển”, Đại hội đại biểu Hội Nữ trí thức Việt Nam lần thứ IV tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Hội trở thành mái nhà chung của nữ trí thức cả nước, là cầu nối tin cậy giữa đội ngũ nữ trí thức với Đảng, Nhà nước và xã hội, phát huy ngày càng hiệu quả trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước.