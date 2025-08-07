Sau hơn nửa năm thông báo rút khỏi mạng xã hội, bạn gái Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha đã livestream "tái xuất giang hồ". Tại đây, hot girl này nói: "Các bạn thấy rằng với người phụ nữ 33 tuổi, lại còn sinh con rồi như tôi thì chăm sóc bản thân như này cũng là tạm ổn đúng không? Hiện tại, mỗi ngày tôi chỉ đắp mặt nạ, thoa dầu rồi đi ngủ".

Dù không có lời nào đề cập đến Huỳnh Hiểu Minh, nhưng lời của hot girl này được cho là ẩn ý ám chỉ đã sinh con cho tài tử. Ngay lập tức, chủ đề "Diệp Kha sinh con", "Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha" bùng nổ trên mạng xã hội, chiếm lĩnh top đầu mạng xã hội Weibo.

Diệp Kha được cho là mượn chuyện chăm sóc da để ẩn ý sinh con cho Huỳnh Hiểu Minh

Tuy nhiên, Diệp Kha lại nói đã chấm dứt tình cảm với Huỳnh Hiểu Minh vì lý do "rất thực tế". Hot girl này cảm ơn Huỳnh Hiểu Minh dạy cô cách đối nhân xử thế, bản lĩnh trong kinh doanh, và cô sẽ nhớ về anh bằng những kỷ niệm tốt đẹp. Cổng thông tin Baidu cũng thay đổi thông tin Diệp Kha từ "bạn gái" thành "bạn gái cũ" của Huỳnh Hiểu Minh.

Từ đây, những tin đồn khác như "Chúc mừng Huỳnh Hiểu Minh đủ nếp đủ tẻ" (ám chỉ Diệp Kha sinh con gái), Diệp Kha sinh vào tháng 2, Huỳnh Hiểu Minh hủy 3 hoạt động thương mại, chấp nhận thiệt hại để ở bên bạn gái sinh con, Diệp Kha để lại con cho mẹ Huỳnh Hiểu Minh nuôi dưỡng... cũng lan truyền khắp trên mạng xã hội. Tuy nhiên đến nay, chồng cũ Angelababy giữ im lặng trước những tin đồn này.

Huỳnh Hiểu Minh im lặng trước những tin đồn

Nhiều khán giả chúc mừng tài tử, song cũng có nhiều người tỏ ra khó chịu khi cô nàng chiêu trò đã quay trở lại và "đại náo" mạng xã hội. Dù Huỳnh Hiểu Minh - Diệp Kha lộ "hint" hẹn hò từ lâu nhưng chỉ mới chính thức công khai vào tháng 9/2024. Bạn gái hot girl của tài tử Thần Điêu Đại Hiệp không được lòng khán giả bởi quá khứ phức tạp, phẫu thuật thẩm mỹ, phát ngôn gây tranh cãi. Cuối cùng, hot girl này lên bài xin lỗi và rút khỏi mạng xã hội.

Theo Sohu, lúc đó Diệp Kha mang bầu con của Huỳnh Hiểu Minh. Blogger giải trí hàng đầu Trương Tiểu Hàn tiết lộ đứa con này nằm ngoài mong muốn của Huỳnh Hiểu Minh. Trong thời gian hẹn hò, Diệp Kha cam kết sử dụng biện pháp tránh thai. Tuy nhiên, cô đã không thực hiện và để bản thân có con với nam diễn viên nhằm ép cưới. Dù Huỳnh Hiểu Minh không chấp nhận cưới nhưng vẫn hứa chịu trách nhiệm với đứa con chung với Diệp Kha.

Đứa con trong bụng Diệp Kha được cho là ngoài ý muốn của Huỳnh Hiểu Minh

Được biết, tài tử đình đám Cbiz đã đặt phòng sinh cho hot girl kém 15 tuổi tại Hong Kong (Trung Quốc). Con thứ 2 của nam diễn viên sẽ sinh ở bệnh viện, đồng thời nhận được "đãi ngộ" lúc chào đời y như bé Tiểu Hải Miên (con trai đầu lòng của Huỳnh Hiểu Minh với Angelababy). Dù Huỳnh Hiểu Minh từng tuyên bố công khai rằng "toàn bộ tài sản sẽ thuộc về bé Tiểu Hải Miên" nhưng nhiều người lo ngại cơ chế thừa kế tài sản của tài tử có thể sẽ thay đổi khi tài tử có thêm con. Khối tài sản hơn 10 tỷ NDT (35 nghìn tỷ đồng) rất có thể sẽ phải chia cho con gái của Diệp Kha sinh ra.

Cuối năm 2024, mối quan hệ của Diệp Kha và Huỳnh Hiểu Minh rạn nứt vì hot girl lộ quá khứ tai tiếng và lừa đảo. Khi đó, Huỳnh Hiểu Minh được tiết lộ muốn giành quyền nuôi em bé để tình cũ không vướng bận gì mà đi tìm đối tượng khác. Huỳnh Hiểu Minh tự tin mình có đủ điều kiện để độc lập làm cha. Tuy nhiên, Diệp Kha không đồng ý với sắp xếp của Huỳnh Hiểu Minh. Diệp Kha được tiết lộ liên tục níu kéo Huỳnh Hiểu Minh quay lại vì đứa con trong bụng.

Hot girl tai tiếng được cho là dùng đứa bé để trói chân Huỳnh Hiểu Minh

Nguồn: Weibo