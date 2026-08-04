Trong thời gian này, các thí sinh thi đại học năm 2026 đang hồi hội chờ đợi thông báo điểm chuẩn từ các trường. Lợi dụng tình hình đó, hiện tượng giả mạo giấy báo trúng tuyển học bổng đang có dấu hiệu gia tăng, đặt ra rủi ro đối với sinh viên và phụ huynh trong mùa tuyển sinh. Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội đã phát đi cảnh báo chính thức về việc xuất hiện các văn bản giả mạo sử dụng trái phép tên, logo, con dấu và chữ ký của Nhà trường nhằm lừa đảo người học.

Theo thông tin từ Đại học Y Hà Nội, các đối tượng đã tạo ra “giấy báo trúng tuyển học bổng” với hình thức trình bày tương đối chuyên nghiệp, dễ gây nhầm lẫn với văn bản thật. Nội dung các giấy báo này thường thông báo người nhận đã trúng tuyển một chương trình học bổng có giá trị, kèm theo yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc thực hiện một số khoản thanh toán để “xác nhận suất học bổng” hoặc “hoàn tất thủ tục nhập học”.

Ảnh: Fanpage Đại học Y Hà Nội

Fanpage chính thức của Nhà trường khẳng định, đơn vị không ban hành bất kỳ văn bản nào như hình ảnh đang lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời cũng không tổ chức chương trình học bổng với nội dung như trong các giấy báo giả. Mọi thông tin chính thức liên quan đến tuyển sinh, học bổng hoặc các chương trình đào tạo đều được công bố công khai trên website và fanpage chính thức của Trường.

Đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện các chiêu trò mạo danh trường đại học để lừa đảo. Tuy nhiên, việc sử dụng các yếu tố nhận diện chính thức như logo, con dấu và chữ ký khiến mức độ tinh vi của hành vi ngày càng cao. Đặc biệt, trong bối cảnh phụ huynh và học sinh đang có nhu cầu tìm kiếm cơ hội học bổng, tâm lý “sợ bỏ lỡ” dễ khiến nhiều người mất cảnh giác.

Các đối tượng lừa đảo thường khai thác hai yếu tố chính: niềm tin vào thương hiệu của các trường đại học uy tín và sự thiếu kiểm chứng thông tin từ phía người nhận. Khi nhận được thông báo có vẻ “chính thống”, nhiều người có xu hướng tin tưởng ngay mà không đối chiếu qua các kênh chính thức. Hệ quả không chỉ dừng lại ở thiệt hại tài chính. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng giả mạo còn có thể dẫn đến nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu, phục vụ cho các hành vi lừa đảo tiếp theo. Trong một số trường hợp, thông tin này còn bị sử dụng để mở tài khoản ngân hàng hoặc thực hiện các giao dịch trái phép.

Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi, việc nâng cao nhận thức cộng đồng đóng vai trò then chốt. Mỗi cá nhân không chỉ cần tự bảo vệ mình mà còn nên chủ động chia sẻ các cảnh báo từ cơ quan chức năng và nhà trường để hạn chế phạm vi ảnh hưởng của các hành vi giả mạo. Sinh viên và phụ huynh cần nâng cao cảnh giác, không tin tưởng các thông báo không rõ nguồn gốc. Mọi thông tin liên quan đến tuyển sinh và học bổng cần được kiểm chứng qua website hoặc fanpage chính thức của cơ sở đào tạo. Đồng thời, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm hoặc chuyển tiền theo các yêu cầu không được xác minh.