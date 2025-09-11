Đại học Kyoto tại thành phố Kyoto, Nhật Bản (Ảnh: Getty)

Mỗi ngày, hơn 10 tỷ tế bào trong cơ thể con người hoàn thành chức năng của chúng và chết đi, bị các tế bào miễn dịch - được gọi là đại thực bào - ăn và loại bỏ. Trong một số trường hợp, các tế bào không cần thiết tích tụ lại thay vì chết đi do tình trạng lão hóa và các yếu tố khác, điều này dẫn đến nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau như ung thư và các bệnh tự miễn.

Nhóm nghiên cứu đã phát triển Crunch (viết tắt của Connector for Removal of Unwanted Cell Habitat) - một loại protein liên kết với các tế bào không mong muốn để giúp đại thực bào dễ dàng xác định mục tiêu của chúng hơn. Bằng cách thay đổi cấu trúc của protein Crunch, đại thực bào có thể bám vào các loại tế bào không mong muốn khác nhau.

Những con chuột bị ung thư da hoặc các bệnh tự miễn đã được tiêm protein Crunch. Nhóm nghiên cứu đã xác nhận rằng các tế bào có hại - chẳng hạn như tế bào ung thư - đã bị ức chế tăng trưởng hoặc bị giảm số lượng.

Phát hiện về việc phát triển protein Crunch của nhóm nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế Nature Biomedical Engineering.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng protein Crunch trên người trong 3 năm tới, hướng đến mục tiêu ứng dụng công nghệ mới này vào thực tế từ những năm 2030.

"Hiện tại, tế bào ung thư bị tiêu diệt thông qua hóa trị liệu hoặc tế bào miễn dịch trước khi bị loại bỏ" - Giáo sư Jun Suzuki, chuyên gia về sinh học màng tế bào tại Đại học Kyoto, cho biết. Protein Crunch sẽ cho phép loại bỏ tế bào ung thư một cách hiệu quả ngay cả khi chúng vẫn còn sống. "Phương pháp này được kỳ vọng sẽ mở ra những biện pháp điều trị ung thư mới" - ông Suzuki nói thêm.