Đại học danh tiếng chỉ ra: Luyện tập bộ phận này, não của con sẽ phát triển vượt trội, tốc độ học tăng 20%

Ai cũng biết vận động tốt cho cơ thể, giúp tăng chiều cao, tăng miễn dịch. Nhưng lợi ích với bộ não thì bạn có thể chưa nghĩ tới. Hãy ví vận động như là "bón phân" cho não.

Khi vận động, cơ thể sẽ tiết ra một chất gọi là BDNF (nhân tố dinh dưỡng thần kinh có nguồn gốc từ não). Bạn có thể hiểu nó là "siêu dưỡng chất của não" giúp thúc đẩy tế bào thần kinh phát triển, tăng cường kết nối, khiến thông tin truyền đi nhanh hơn.

Nghiên cứu cho thấy, mức BDNF trong vùng hải mã của não (phụ trách trí nhớ và học tập) sẽ tăng rõ rệt sau khi vận động. Nói cách khác, sau khi vận động rồi mới học, bạn sẽ nhớ nhanh hơn và lâu hơn!

Vậy tại sao các nhà khoa học lại đặc biệt nhấn mạnh "tập chân"?

Vì chân là nhóm cơ lớn nhất trên cơ thể, chiếm hơn 65% tổng lượng cơ bắp! Những động tác như squat, chạy bộ, nhảy… có thể:

Tăng tốc độ tuần hoàn máu toàn thân, giúp não được cung cấp máu tốt hơn;

Thúc đẩy tiết chất dẫn truyền thần kinh, tăng mức độ hoạt hóa của não;

Tăng thể tích vùng hải mã, tăng cường trí nhớ.

Tây Ban Nha cũng có nghiên cứu phát hiện rằng: thanh thiếu niên thường xuyên thực hiện bài tập aerobic có mật độ chất xám ở các vùng não quan trọng cao hơn, khả năng ghi nhớ và mô phỏng cũng tốt hơn.

Nên bạn xem, đùi khỏe, não sáng thật sự không phải là lời nói suông. Một nghiên cứu của Đại học King's College London đã chỉ ra rằng những người có đôi chân khỏe có khả năng nhận thức tốt hơn và quá trình thoái hóa não chậm hơn.

Ảnh minh họa

Vận động làm chậm việc học? Sự thật hoàn toàn ngược lại!

Khi con lên lớp cao hơn, áp lực học tập lớn hơn, phản ứng đầu tiên của nhiều phụ huynh là: cắt bớt thời gian vận động, ưu tiên học và ngủ trước.

Nhìn thì có vẻ hợp lý, nhưng sự thật có phải vậy không?

Cách đây 40 năm, Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) đã đưa ra quan niệm "8 – 1 > 8": trong 8 giờ học mỗi ngày, lấy 1 giờ để vận động thì hiệu quả còn lớn hơn ngồi học liên tục cả 8 giờ.

Bởi vì vận động là một loại "nghỉ ngơi tích cực", nó có thể:

Giải tỏa áp lực, giảm lo âu;

Kích thích tiết dopamine và endorphin, giúp tâm trạng trẻ tốt hơn;

Loại bỏ chất gây mệt mỏi trong não, khởi động lại trạng thái học tập.

Nghiên cứu ở Đức cũng cho thấy: tốc độ học từ vựng sau vận động có thể tăng 20%! Nên vận động không phải lãng phí thời gian của trẻ, mà là đang nạp năng lượng cho việc học.

Nhiều phụ huynh lo rằng: tập sức mạnh sẽ ảnh hưởng chiều cao của trẻ?

Nghiên cứu khoa học cho thấy: bài tập sức mạnh vừa phải hoàn toàn không kìm hãm sự phát triển mà còn giúp xương khỏe hơn.

Chỉ cần tránh tập tạ nặng quá sớm là được.

Kế hoạch vận động tối ưu cho trẻ

Nếu bạn chưa biết nên sắp xếp thế nào, hãy xem gợi ý sau:

Khung giờ vận động "vàng":

Buổi sáng vừa ngủ dậy: 15 phút vận động cường độ trung bình (nhảy dây, đi bộ nhanh) để đánh thức não;

Sau giờ học chiều: 30 phút hoạt động thể thao (chơi bóng, chạy bộ) để giải phóng áp lực;

Lúc học bài: xen kẽ 5–10 phút "vận động nhỏ" (giãn cơ, nâng cao gối) để tăng tập trung.

Tổ hợp bài tập hiệu quả:

Aerobic: nhảy dây/chạy bộ/đi bộ nhanh 20–30 phút mỗi ngày;

Sức mạnh: squat, lunge, chống đẩy 2–3 buổi/tuần;

Dẻo dai: giãn cơ hoặc vài động tác yoga đơn giản sau giờ học.

Gói vận động trước kỳ thi:

1 tháng trước thi: duy trì vận động 3 lần/tuần để giảm căng thẳng;

1 tuần trước thi: giảm lượng vận động, tránh mệt;

1 ngày trước thi: đi bộ 20 phút để ngủ ngon hơn;

Ngày thi: giãn cơ nhẹ để kích hoạt cơ thể.

Vận động không chỉ tốt cho cơ thể, mà còn tốt cho bộ não.

Giúp trẻ có đôi chân khỏe mạnh, cũng là giúp trẻ sở hữu một "bộ tăng tốc trí tuệ" mạnh mẽ nhất. Từ học kỳ này, hãy giúp con duy trì thói quen vận động mỗi ngày, để thực sự đạt tới thân thể khỏe mạnh, học tập hiệu quả!

Lần tới thấy con học mệt, bạn hãy nói: "Đứng lên vận động chút đi, não con sẽ cảm ơn con đấy".