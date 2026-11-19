Ngày 19/11, sau khi Viện Kiểm sát nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án với ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và nhóm cựu cán bộ liên quan đến sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng, HĐXX cho bị cáo và luật sư thực hiện quyền bào chữa.

Trình bày đầu tiên, bị cáo Lê Thanh Thản cho biết không có ý kiến với mức án đề nghị án từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, về trách nhiệm dân sự, bị cáo cho rằng mức bồi thường được đề nghị tại phiên tòa là quá cao, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Bị cáo Lê Thanh Thản.

Theo Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh , phương án bồi thường mà Viện kiểm sát đưa ra có phần nặng nề, vì vậy ông đề nghị HĐXX xem xét lại mức định giá căn hộ tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Trước đó, tại phiên tòa, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết, giá giao dịch tham khảo trung bình của các căn hộ đã có giấy chứng nhận tại khu vực dự án khoảng 53 triệu đồng/m2, trong khi mức giá chào bán trung bình khoảng 56 triệu đồng/m2.

Ngoài việc đề nghị xem xét lại mức bồi thường, ông Lê Thanh Thản còn đưa ra phương án xử lý đối với những căn hộ xây dựng sai công năng tại dự án CT6 Kiến Hưng.

Cụ thể, ông Thản cho biết, việc chuyển các căn hộ vi phạm trở lại công năng theo quy hoạch ban đầu chưa phải là phương án khả thi nhất, bởi có thể phát sinh những bất cập trong quá trình sử dụng sau này. Thay vì hoàn trả công năng ban đầu, bị cáo đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét cho phép chuyển những diện tích vi phạm thành căn hộ cho thuê. Phương án này vừa có thể tận dụng công trình đã xây dựng, vừa hạn chế những xáo trộn có thể xảy ra khi thay đổi công năng sử dụng.

"Nếu không ai thuê thì người dân có thể lấy tiền và chuyển đổi xuống khu đô thị Thanh Hà, tôi không có ý kiến gì cả", bị cáo Lê Thanh Thản nói.

Nhà không sổ đỏ được định giá như đã có sổ

Viện Kiểm sát xác định, năm 2011, dù dự án CT6 Kiến Hưng có nhiều vi phạm nghiêm trọng về trật tự xây dựng nhưng ông Thản đã cho quảng cáo, mở bán các căn hộ. Đến năm 2013, dự án hoàn thành. Số tiền người dân bỏ ra để mua 519 căn hộ không sổ đỏ là 590 tỷ đồng.

Tại kết luận định giá mới nhất vào tháng 7/2026, cơ quan định giá xác định 519 căn hộ nêu trên đã tăng giá lên 2.047 tỷ đồng, tức tăng gần 4 lần so với kết luận giám định nêu trong cáo trạng ban hành năm 2023.

Trả lời về phương pháp xác định giá các căn hộ, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cho biết, quá trình thẩm định được thực hiện trên cơ sở thu thập, đối chiếu nhiều nguồn thông tin về giá bất động sản. Các tư vấn viên đã thu thập hơn 1.000 thông tin liên quan đến giá bất động sản tại khu vực chung cư CT6 Kiến Hưng trong 2 năm gần đây. Dữ liệu được trích xuất từ các văn phòng đăng ký đất đai.

HĐXX kiểm tra thông tin các bị cáo.

Ngoài ra, đơn vị thẩm định cũng phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành xác minh thực tế nhằm đánh giá các giao dịch có phản ánh đúng giá thị trường hay không. Đồng thời, tiếp cận thông tin chào bán, giao dịch trên thị trường bất động sản, thu thập được 11 trường hợp.

Qua khảo sát cho thấy mức giá trung bình tại khu chung cư CT6 Kiến Hưng vào tháng 5/2026 được xác định khoảng 56 triệu đồng/m2.

Để bảo đảm tính khách quan, đơn vị thẩm định tiếp tục phối hợp với tổ dân phố trực tiếp gặp gỡ những người đã mua căn hộ nhằm xác minh giá giao dịch thực tế. Nhờ đó, các tư vấn viên thu thập thêm 18 thông tin giao dịch, với mức giá trung bình khoảng 53 triệu đồng/m2.

Tổng hợp các nguồn thập tài liệu nêu trên, tư vấn viên đã lựa chọn 3 thông tin phù hợp với thời điểm định giá, tương đồng với tài sản cần định giá để đưa vào so sánh, từ đó xác định mức giá tương ứng đối với từng căn hộ.

Đại diện đơn vị thẩm định còn cho biết, theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra, việc định giá các căn hộ chưa được cấp giấy chứng nhận tại dự án CT6 Kiến Hưng được thực hiện như đối với những căn hộ đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Quá trình đối chiếu giao dịch cho thấy, giá giữa các căn hộ ở tầng cao và tầng thấp không có sự chênh lệch đáng kể. Tuy nhiên, giữa căn hộ thông thường và căn góc có sự khác biệt nên mức giá được xác định riêng.