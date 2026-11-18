Loạt dự án vẫn đang triển khai, giá trị sẽ còn tăng thêm

Chiều 18/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội dành phần lớn thời gian xét hỏi đại diện UBND TP Hà Nội, Sở Xây dựng TP Hà Nội nhằm làm rõ phương án xử lý các căn hộ sai phạm, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khả năng tài chính của chủ đầu tư.

Tại tòa, ông Lê Thanh Thản (Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) dù chưa nắm rõ chi tiết mức bồi thường nhưng vẫn bày tỏ sẽ tôn trọng phán quyết của Tòa án, đền bù với mức định giá mới nhất.

HĐXX hỏi ông được tống đạt cáo trạng chưa, sao không nắm rõ chi tiết Viện Kiểm sát đã định giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ đỏ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Thản nói không biết hồ sơ thế nào, “chưa nắm rõ giá tiền từng căn hộ”.

Bị cáo Lê Thanh Thản tạm rời tòa giữa giờ nghỉ trưa.

Đề cập đến nguồn tài chính để khắc phục hậu quả vụ án cũng như những sai phạm tại các dự án khác, ông Thản cho biết hiện có khoản tiền 530 tỷ đồng đang được cơ quan chức năng quản lý. Đây là nguồn tài chính sẵn có mà bị cáo dự kiến sử dụng thực hiện trách nhiệm bồi thường.

Ngoài khoản tiền trên, ông Thản cho biết doanh nghiệp còn nguồn lực từ các dự án bất động sản đang triển khai, đặc biệt là Khu đô thị Thanh Hà. Theo bị cáo, khu đô thị này hiện còn hơn 200 ha đất chưa được xây dựng. Do đó, ông mong Sở Xây dựng Hà Nội cùng các cơ quan chức năng sớm hoàn thiện thủ tục pháp lý, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp tục triển khai.

Ông Thản cho biết, khi được cơ quan chức năng chấp thuận, doanh nghiệp có thể triển khai khoảng 50 block nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà. “Tính sơ bộ ở đây chúng tôi đã có 10.000 tỷ đồng, sau này giá trị sẽ tăng lên và thu dần tiền về”, ông Thản nói.

Theo bị cáo, đối với hơn 200 ha đất còn lại tại Khu đô thị Thanh Hà, doanh nghiệp đã thực hiện các thủ tục liên quan nhưng chưa được phê duyệt quy hoạch.

Ông Thản kỳ vọng việc tháo gỡ những vướng mắc pháp lý tại dự án sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực tài chính để thực hiện các nghĩa vụ bồi thường, khắc phục hậu quả.

Đại diện UBND TP Hà Nội khẳng định chủ đầu tư có nguồn tài sản đảm bảo để bồi thường

Cũng theo ghi nhận tại tòa, nhiều bị hại thắc mắc về khoản bồi thường thiệt hại, có bị hại đặt câu hỏi với chính đại diện UBND TP Hà Nội “trường hợp nếu chủ đầu tư không có khả năng tài chính, không đền bù được, chính quyền sẽ có phương án ‘áp chế’ gì không?"

Trả lời câu hỏi, đại diện UBND TP Hà Nội cho biết, cơ quan chức năng đã tính toán kỹ phương án tài chính và đã có nguồn tài sản đảm bảo, xin bị hại yên tâm.

Trước đó, trả lời HĐXX, ông Luyện Văn Phương (Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết thành phố đã xây dựng phương án xử lý những sai phạm tại dự án CT6 Kiến Hưng. Theo đó, một số căn hộ phải di dời, trong khi nhiều căn hộ khác có thể được giữ lại nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Đối với những căn hộ buộc phải di dời, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng, quỹ nhà để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Hiện chủ đầu tư tại Khu đô thị Thanh Hà đã khởi công các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo ông Phương, những căn hộ được xây dựng tại Khu đô thị Thanh Hà sẽ bảo đảm chất lượng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân. “Các cơ sở ở đây bảo đảm khang trang, không bị manh mún”, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đại diện Sở Xây dựng, dự kiến trong năm 2027, các căn hộ tại Khu đô thị Thanh Hà sẽ hoàn thành để bàn giao cho những cư dân có nhu cầu nhận nhà thay thế. Đối với những căn hộ đủ điều kiện được giữ lại tại dự án CT6 Kiến Hưng, ông Phương cho biết từ quý I/2027, UBND TP Hà Nội sẽ giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu, rà soát để thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu theo quy định.

Với các căn hộ phải di dời, hội đồng thẩm định giá đã tiến hành thẩm định nhằm xác định mức bồi thường phù hợp, bảo đảm người dân không bị thiệt thòi. Trường hợp cư dân lựa chọn nhận nhà thay vì nhận tiền, cơ quan chức năng sẽ bố trí quỹ nhà để người dân chuyển đến sinh sống.

Đáng chú ý, trong thời gian chờ hoàn tất việc di dời, những cư dân thuộc diện phải chuyển đi có thể tiếp tục tạm cư tại chính căn hộ đang sinh sống.

Toàn cảnh phiên tòa.

Liên quan đến khả năng tài chính của chủ đầu tư, ông Phương cũng cho biết trong quá trình nghiên cứu Nghị quyết 96, Sở Xây dựng Hà Nội đã phối hợp với các cơ quan chức năng, trong đó có Công an Hà Nội, tiến hành rà soát nguồn lực của doanh nghiệp. Qua đánh giá sơ bộ, cơ quan chức năng xác định chủ đầu tư có đủ nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho người dân.

“Ngoài khoản tiền đang được cơ quan Nhà nước quản lý, chủ đầu tư còn sở hữu các bất động sản, khách sạn và nhiều dự án đô thị trên địa bàn Hà Nội… Tổng các nguồn này bảo đảm việc chủ đầu tư có thể chi trả cho người dân”, đại diện Sở Xây dựng khẳng định.