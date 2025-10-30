Đại gia bỏ gần 10 tỷ để xây biệt thự dưỡng già 300m2, đủ cho cả 3 thế hệ cùng chung sống: "Thiết kế như này ai mà không thích?

Một ngôi nhà dành cho hai người luôn tràn ngập những đam mê về cái đẹp và sự sáng tạo, nhưng khi bước vào độ tuổi có cha mẹ già và con nhỏ, việc trang trí lại trở nên thực tế hơn với phong cách đơn giản và thanh lịch. Nó không cần quá xa hoa hay phô trương, nhưng phải đủ tiện nghi và sự riêng tư, cho phép ba thế hệ sống chung mà không làm phiền nhau.

Trong khi việc cải tạo nhà của người khác càng nhìn càng thấy nhàm chán, bạn lại càng yêu ngôi nhà của mình hơn và không thể tìm ra một khuyết điểm nào trong đó.

Theo NTK Li Xiuling (Trung Quốc) chia sẻ trên trang 163, đây là một biệt thự ba tầng với diện tích sử dụng thực tế 260m2, được xây dựng và thiết kế cho một đại gia với chi phí từ 2-2,5 triệu NDT. Tầng một có phòng khách và phòng ăn, và có một khoảng sân nhỏ bên ngoài cửa sổ kính suốt từ sàn đến trần, giúp tổng thể trở nên rất sáng sủa.

Nhờ lợi thế của trần nhà cao, phòng khách trông rất rộng rãi, tạo ấn tượng khi bạn bè đến thăm. Ghế sofa cong màu xám kết hợp với thảm tối màu tạo cảm giác sâu lắng. Bàn phụ, bàn cà phê và tranh trang trí trên tường cũng tô điểm thêm cho không gian.

Phía bên kia phòng khách là phòng ăn, nơi có một chiếc bàn ăn hình bầu dục có thể chứa sáu người cùng lúc. Những chiếc ghế ăn chân thanh mảnh vừa đẹp mắt vừa nhẹ nhàng, hoàn toàn phù hợp với bàn ăn.

Bếp mở rộng rãi và tiện dụng, được trang bị đầy đủ các loại thiết bị điện và chức năng mạnh mẽ. Bố cục khép kín kết hợp với thiết kế đảo bếp trung tâm, tối ưu hóa toàn bộ diện tích bếp. Cả gia đình có thể thoải mái nấu nướng mà không cảm thấy chật chội. Tủ bếp tối màu bền bỉ và chống bám bẩn, giúp bạn tiết kiệm đáng kể công sức vệ sinh hàng ngày.

Bếp và bồn rửa được bố trí không quá xa nhau, giúp nâng cao hiệu quả nấu nướng. Thiết kế đảo bếp cũng hiện thực hóa không gian bếp kiểu phương Tây, tạo không gian rộng rãi cho việc nấu nướng hàng ngày, đáp ứng nhu cầu khác nhau của hai thế hệ trong nhà bếp. Thiết kế này rất chu đáo, đồng thời cũng có thể trở thành không gian giao lưu, tương tác giữa các thành viên trong gia đình.

Phòng ngủ của bố mẹ ở tầng hai được trang trí với tông màu xám và kem, phù hợp hơn với gu thẩm mỹ của người cao tuổi. Thiết kế đơn giản, thanh lịch, kết hợp với ánh sáng hài hòa tạo cảm giác thư thái, thoải mái. Ngoài ra còn có một ban công nhỏ bên ngoài phòng ngủ, nơi bạn có thể trồng cây xanh và ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài qua khung cửa.

Có một tủ quần áo mở lớn ở bên cạnh giường và một chiếc bàn làm việc ở phía đối diện. Phòng của bố mẹ có phòng vệ sinh riêng để tiện sinh hoạt.

Con gái của họ học thiết kế thời trang nên phòng ngủ của cháu cũng được dùng làm studio. Bố cục tổng thể giống phòng của người lớn tuổi, có khu vực làm việc và tủ quần áo mở, nhưng màu sắc và thiết kế tường nền bắt mắt hơn nhiều.

Tầng ba là không gian riêng tư của chủ nhà, với mong muốn có một không gian thoải mái và thư giãn sau giờ làm việc. Căn hộ rộng rãi này bao gồm phòng thay đồ và phòng tắm mở. Đầu giường không dựa vào tường, nhưng có bàn trang điểm phía sau. Đối diện giường là TV, và còn có một ban công nhỏ. Những ô cửa sổ lớn từ sàn đến trần nhà thật sự rất đẹp. Thức dậy vào buổi sáng, duỗi chân và ngắm nhìn sân trong thật sự rất tuyệt vời!

Chậu rửa đôi cho phép hai người cùng vệ sinh mà không cần chờ đợi, bên cạnh có bồn tắm mở để tắm nước nóng vào những buổi tối mùa đông. Ngoài ra, phòng tắm vòi sen và khu vực vệ sinh được ngăn cách bằng kính, giúp phân chia khu vực khô và ướt, tránh sự ngượng ngùng.

Ngoài phòng ngủ chính, tầng ba còn có không gian giải trí. Bạn có thể ngồi đây cùng bạn bè và gia đình xem phim, nhâm nhi vài ly đồ uống, thậm chí là tổ chức tiệc tùng mà không lo làm phiền người ở tầng dưới.

Thành thật mà nói, căn biệt thự này rất thoải mái và rộng rãi, với sự phân chia rõ ràng giữa khu vực sinh hoạt và phòng ngủ. Gam màu tinh tế và thiết kế thực tế khiến nó rất được ưa chuộng, ai mà không thích thiết kế như vậy chứ?

*Theo 163