Đại diện thiếu nhi Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Diễn đàn Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Brazil

Đây là hoạt động thuộc chương trình hợp tác của 51Talk (NYSE American: COE), ứng dụng học Tiếng anh trực tuyến, nhằm mang tiếng nói trẻ em đến diễn đàn toàn cầu.



Em Lê Bảo Nhi, đại diện thiếu nhi Việt Nam, phát biểu tại phiên thảo luận Sparking Climate Innovation Cross-Sector Pathways to Action

Kể từ khi khởi động vào năm 2019, 51Talk đã tạo điều kiện cho các học sinh xuất sắc từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự các hội nghị quốc tế COP. Năm nay, bên cạnh đại diện thiếu nhi từ Việt Nam, 51Talk (Tiếng Anh online 1-kèm-1) còn đưa 6 đại diện thiếu nhi đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) tham gia diễn đàn. Tất cả đều là những bạn nhỏ xuất sắc đạt giải cao nhất trong cuộc thi hùng biện "Green Talk: Speak for the Future at the United Nations" do 51Talk tổ chức tại từng quốc gia nhằm tìm kiếm đại diện thiếu nhi phát biểu tại COP30.

Trong bài thuyết trình "Từ trái tim xanh Việt Nam vươn ra thế giới", Bảo Nhi đã nêu bật thực trạng rác thải đại dương và kêu gọi những hành động thiết thực từ cuộc sống thường ngày, như trồng cây xanh hay tái sử dụng chai và nắp nhựa để bảo vệ môi trường. Em nhấn mạnh rằng, mỗi hành động nhỏ trong khả năng của mỗi người đều có thể góp phần tạo nên những thay đổi lớn cho hành tinh.

Em Lê Bảo Nhi cùng hai đại diện đến từ Thái Lan và Thổ Nhĩ Kỳ

Tại diễn đàn, Bảo Nhi cũng giới thiệu bức tranh về Môi Trường Biển do chính em vẽ, được trang trí bằng những vỏ sò nhặt từ các chuyến đi làm sạch bờ biển. Hình ảnh em trong trang phục áo dài truyền thống, tay cầm bức tranh và tự tin kêu gọi cộng đồng hành động vì môi trường, đã để lại ấn tượng sâu sắc tại phiên thảo luận với chủ đề "Thúc đẩy đổi mới vì khí hậu: Các giải pháp hợp tác liên ngành" trong khuôn khổ COP30.

Bảo Nhi chia sẻ: "Đây là một niềm vinh dự lớn đối với em khi lần đầu tiên được đến Brazil và phát biểu trước cộng đồng quốc tế. Nhờ nền tảng Tiếng Anh vững chắc, em có thể tự tin trình bày ý tưởng của mình và lan tỏa nhiều hơn nữa thông điệp hành động vì môi trường xanh trên diễn đàn toàn cầu".

Đại diện thiếu nhi Việt Nam đầu tiên phát biểu tại Diễn đàn Biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc ở Brazil

Bên cạnh diễn đàn chính, đại diện thiếu nhi Việt Nam cùng các bạn nhỏ quốc tế còn tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa do 51Talk tổ chức, bao gồm giao lưu tại địa phương, tham quan rừng nhiệt đới Amazon và gặp gỡ, trao tặng quà đến các bạn từ nhiều quốc gia. Những trải nghiệm này không chỉ giúp các em mở rộng hiểu biết về văn hóa bản địa và kiến thức môi trường, mà còn rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kết nối và tự tin trong môi trường quốc tế, góp phần tạo nên những công dân trẻ toàn cầu đầy trách nhiệm.

Trước đó, Lê Bảo Nhi đã xuất sắc đạt giải cao nhất trong cuộc thi hùng biện "Green Talk: Speak for the future at the United Nations" do 51Talk tổ chức để đại diện thiếu nhi Việt Nam phát biểu tại COP30. Trong quá trình chuẩn bị, Bảo Nhi đã nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ giáo viên 51Talk trong việc hoàn thiện bài phát biểu, rèn luyện kỹ năng tiếng Anh và tập phát biểu để tự tin trình bày trước các cộng đồng quốc tế. Bên cạnh đó, em còn được chị Bùi Thị Linh – đại diện GIZ Việt Nam, Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức đồng hành, cung cấp góc nhìn thực tế về các giải pháp bảo vệ môi trường, giúp Bảo Nhi xây dựng một bài diễn thuyết ý nghĩa và thuyết phục hơn.

Em Lê Bảo Nhi luyện tập cùng 51Talk trước khi diễn thuyết

Thông qua hành trình đưa học sinh Việt Nam đến với diễn đàn quốc tế, 51Talk (Tiếng Anh online 1-kèm-1) tiếp tục đồng hành cùng phụ huynh và học sinh, khẳng định sứ mệnh: "Trao quyền cho trẻ em tự tin nói cùng Thế giới, để tỏa sáng và thành công hơn".

Ông Roger Parodi, Giám đốc chiến lược tại 51Talk, chia sẻ: "51Talk luôn hướng tới mục tiêu trao quyền cho thế hệ trẻ thông qua giáo dục và năng lực tiếng Anh, để các em tự tin cất lên tiếng nói của mình về những vấn đề toàn cầu. Thành công của Bảo Nhi tại COP30 là niềm tự hào lớn, và chúng tôi tin rằng trong tương lai sẽ có thêm nhiều học sinh Việt Nam bước ra thế giới như em. Đây cũng là động lực để 51Talk tiếp tục phát triển những chương trình toàn diện nhằm giúp các em học sinh nâng cao năng lực Tiếng Anh và tư duy toàn cầu để tự tin hội nhập thế giới".

