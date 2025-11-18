Thầy giáo 9X và hành trình gần một thập kỷ chắp cánh ước mơ nghệ thuật cho trẻ

Nhắc đến Minhx (Đỗ Quang Minh), những người yêu thích vũ đạo tại thủ đô sẽ nhớ ngay đến chàng trai 9X điển trai, đa tài và không bao giờ ngừng nỗ lực. Năm 2004, khi còn là học sinh lớp 10, anh bắt đầu luyện tập nghiêm túc, tham gia các cuộc thi nhảy và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Quãng thời gian đầu đời ấy không chỉ giúp anh rèn kỹ năng kỹ thuật mà còn hình thành tinh thần kỷ luật, kiên nhẫn và tinh thần thi đấu – những yếu tố quan trọng mà anh sau này mang vào lớp học của mình.



Sau nhiều năm tham gia các đấu trường nhảy, Minhx quyết định thành lập Le Cirque Dance Studio, hướng tới đối tượng trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ. "Studio không chỉ là nơi rèn luyện thể chất mà còn là môi trường giúp học viên tìm lại sự tự tin, sự linh hoạt của cơ thể và năng lượng tích cực trong cuộc sống hàng ngày", MinhX chia sẻ .

Ban đầu, anh tập trung vào các bộ môn nhảy hiện đại, giúp học viên cải thiện vóc dáng, giải tỏa căng thẳng và yêu thích vận động. Lúc ấy, Minhx không hình dung được mình sẽ dạy nhảy cho trẻ em. Anh cho biết: "Tôi từng nghĩ việc dạy trẻ nhỏ rất khó, bởi các em cần phương pháp hoàn toàn khác so với người lớn. Tôi sợ không đủ kiên nhẫn và kỹ năng để làm tốt". Tuy nhiên, trải nghiệm giảng dạy và sáng tạo trong lĩnh vực nhảy múa đã mở ra những cơ hội bất ngờ.

Bước ngoặt lớn đến khi dịch Covid-19 xảy ra, trong thời gian giãn cách, Minhx đăng tải các video nhảy theo các bài nhạc đang thịnh hành và bất ngờ nhận được sự quan tâm đông đảo từ phụ huynh và trẻ em. Nhiều phụ huynh chủ động liên hệ để con được học trực tiếp ngay khi dịch bệnh kết thúc. Nhận thấy nhu cầu thực sự, Minhx quyết định thử sức với lứa tuổi nhí – lĩnh vực mà trước đây anh từng e ngại.

Đúng như những gì Minhx suy nghĩ, những buổi dạy đầu tiên không hề dễ dàng. Chàng trai 9X cùng các cộng sự phải tìm cách hiểu tâm lý trẻ, tạo ra phương pháp giúp các em tập trung và duy trì niềm vui trong quá trình học. Mỗi học viên nhí là một cá tính riêng, và việc kéo các em vào bài học đòi hỏi kỹ năng quan sát, sự tinh tế và linh hoạt. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm, sự kiên trì và chuyên môn vững chắc, MinhX nhanh chóng tìm ra phương pháp hiệu quả, giúp trẻ vừa học kỹ năng vừa yêu thích vũ đạo.

Sau thời chăm sóc cuối cùng những 'trái ngọt' cũng đến với Minhx cùng các cộng sự. Các học trò nhí giành nhiều giải thưởng trong các cuộc thi trong và ngoài nước, các video hướng dẫn nhảy nhận được lượng xem lớn trên mạng xã hội, và studio trở thành địa chỉ uy tín, đáng tin cậy với phụ huynh. Từ người từng "ngại" dạy trẻ, Minhx giờ đây trở thành người thầy truyền cảm hứng, giúp các em phát triển kỹ năng biểu diễn chuyên nghiệp và niềm yêu thích nghệ thuật bền vững.

Không chỉ là người thầy đứng lớp, Minhx còn là đạo diễn và nhà sản xuất hơn 500 Dance Music video cho các học viên, tạo dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng nhảy múa và giải trí. Anh cũng là người sáng lập, đào tạo và quản lý các nhóm nhảy nổi tiếng như Red Queens và Kiddycrew, từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng danh giá về nhảy.

Bên cạnh đó, Minhx còn là đạo diễn và biên đạo nhiều vở nhạc kịch lớn, biểu diễn tại các sân khấu danh giá như Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung tâm Sự kiện Quốc Gia, Nhạc Viện Hà Nội và Nhà hát Tuổi Trẻ. Các vở diễn do anh thực hiện luôn được đánh giá cao về kỹ thuật, tính sáng tạo và giá trị nghệ thuật, góp phần nâng tầm chất lượng biểu diễn tại Việt Nam.