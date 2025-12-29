Trưa 29/12, đại diện ban tổ chức show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời - Công ty Ngọc Việt chính thức đăng tải lời xin lỗi công khai sau sự cố hủy đột ngột đêm diễn tối 28/12 tại Hà Nội. Tuy nhiên, trái với mong muốn “được sự lượng thứ” từ phía đơn vị sản xuất, phản ứng của công chúng cho thấy cơn giận dữ vẫn chưa hề hạ nhiệt, thậm chí còn gia tăng khi nhiều khán giả cho rằng lời xin lỗi này chưa đi thẳng vào những vấn đề cốt lõi.

Ngọc Việt Show từng tổ chức họp báo giới thiệu show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, có sự tham gia của NSND Trần Tiến và Diva Hà Trần (ảnh: Ngọc Việt Show)

Trong bài đăng gửi tới khán giả, đại diện công ty Ngọc Việt thừa nhận trách nhiệm thuộc về nhà sản xuất và gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ, đối tác và công chúng.

Nguyên văn bài đăng: “Kính gửi quý khán giả Chương trình Về Đây Bốn Cánh Chim Trời. Sự việc hoãn show hôm nay, BCT vô cùng xin lỗi vì bất tiện. Dù có bất kỳ lý do gì để xảy việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về NSX - Công ty Ngọc Việt. Chúng tôi xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới NS. Trần Tiến, NS Trần Mạnh Tuấn, và toàn thể anh chị em nghệ sĩ, quý đối tác đã cùng chúng tôi dành toàn bộ tâm huyết cho chương trình trong suốt gần 6 tháng qua. Tuy nhiên, đến phút chót, lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình đã khiến chương trình không thể diễn ra theo đúng kế hoạch. Việc để khán giả đã đến đông đủ, NSX mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng, mà NSX không thể xử lý được quy trình lúc đó. Đối với tất cả quý vị khán giả có yêu cầu trả vé không chờ show mới, chúng tôi sẽ thực hiện hoàn tiền đầy đủ trong vòng 10 ngày tới.”

Đại diện Ngọc Việt nhấn mạnh quy mô đầu tư của chương trình, từ sân khấu, âm thanh ánh sáng đến dàn nghệ sĩ, đồng thời cho rằng việc hoãn show là điều “không mong muốn” và bản thân đơn vị tổ chức cũng là bên chịu tổn hại đầu tiên. Ban tổ chức cũng cam kết sẽ có thông cáo báo chí chính thức trong ngày để làm rõ lý do hoãn chương trình, đồng thời thực hiện hoàn tiền cho khán giả không chờ lịch diễn mới. Đại diện công ty này cho biết, vấn đề hoàn tiền sẽ được thực hiện đầy đủ trong 10 ngày tới.

Tuy nhiên, ngay sau khi lời xin lỗi được đăng tải, phản ứng từ công chúng lại cho thấy sự thất vọng và phẫn nộ chưa được xoa dịu. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng bài đăng của ban tổ chức mang tính trấn an nhiều hơn là giải trình, khi cụm từ “lý do bất khả kháng trong quy trình thực hiện” được nhắc đến nhưng không đi kèm bất kỳ thông tin cụ thể nào. Với những người đã có mặt tại địa điểm tổ chức tối 28/12, việc phải chờ đợi hàng chục phút rồi mới nhận thông báo hoãn ngay tại sân khấu được xem là trải nghiệm “không thể chấp nhận”.

Khán giả không tha thứ cho Ngọc Việt Show (ảnh: FB)

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả thẳng thắn bày tỏ quan điểm “không tha thứ”, cho rằng sự cố lần này không chỉ là một tai nạn nghề nghiệp mà là hệ quả của chuỗi bất cập kéo dài trong khâu tổ chức, từ tài chính, truyền thông cho đến cách đối xử với nghệ sĩ và người mua vé. Việc ban tổ chức tiếp tục bán vé đến sát giờ G, để khán giả vào khán phòng rồi mới thông báo hoãn, bị xem là yếu tố khiến dư luận đặc biệt phẫn nộ, và không thể chỉ được xoa dịu bằng một lời xin lỗi chung chung.

Trong khi phía công ty Ngọc Việt cho biết sẽ sớm có thông cáo báo chí chính thức, công chúng vẫn đang chờ đợi một bản giải trình rõ ràng, minh bạch hơn về nguyên nhân thực sự dẫn đến việc hủy show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời, cũng như phương án xử lý trách nhiệm đối với nghệ sĩ và khán giả. Cho đến thời điểm này, có thể thấy rằng lời xin lỗi từ đại diện ban tổ chức vẫn chưa đủ để khép lại một trong những sự cố gây tranh cãi nhất của đời sống concert Việt Nam cuối năm 2025.

Ca sĩ Phạm Thu Hà bày tỏ sự bức xúc (ảnh: FBNV)

Không chỉ khán giả, nghệ sĩ cũng không hài lòng với bài đăng xin lỗi của đại diện công ty Ngọc Việt. Ca sĩ Phạm Thu Hà đăng bài chỉ trích thẳng trên trang cá nhân: “Chị giám đốc NV (pv: Ngọc Việt) vẫn không nhìn thẳng vấn đề chân thành xin lỗi nghệ sĩ, khán giả. Vẫn nói các nghệ sĩ 'cái tôi cao quá và đồng tiền đặt lên trên hết'. Không thể tưởng tượng nổi sao có thể tệ đến thế!”.

Công tác tổ chức của công ty Ngọc Việt bị các nghệ sĩ đồng loạt lên án. Trong chia sẻ công khai, diva Hồng Nhung khẳng định các nghệ sĩ đến với chương trình bằng tinh thần trân trọng âm nhạc và khán giả, dành nhiều ngày tập luyện nghiêm túc, tự chi trả chi phí cá nhân để bảo đảm chất lượng chuyên môn. Theo nữ ca sĩ, việc show không thể diễn ra không xuất phát từ phía nghệ sĩ mà đến từ những bất cập kéo dài trong khâu tổ chức, đặc biệt là vấn đề tài chính và thông tin thiếu nhất quán. Hồng Nhung nhấn mạnh cảm giác “đau xót” khi một chương trình mang tính văn hóa, cội nguồn lại kết thúc theo cách khiến cả nghệ sĩ lẫn khán giả đều bị tổn thương.

Sáng 29/12, Diva Hồng Nhung đăng bài lên án cách tổ chức của Ngọc Việt Show (ảnh: FBNV)

Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết nghệ sĩ và dàn nhạc đã làm việc liên tục trong nhiều ngày, xây dựng phần phối khí mới cho những tác phẩm lớn, tổ chức tập luyện với cường độ cao để kịp tiến độ biểu diễn. Trước đó, ca sĩ Lê Hiếu là một trong những người đầu tiên công khai xác nhận không thể tham gia biểu diễn. Nam ca sĩ cho biết quyết định này xuất phát từ việc các điều kiện tổ chức liên tục thay đổi, không còn bảo đảm đúng những thỏa thuận ban đầu.

Bài đăng của Giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung ngày 28/12 (ảnh: cap màn hình)

Tương tự, phía công ty quản lý của Lâm Bảo Ngọc cũng khẳng định nghệ sĩ đã hoàn tất mọi nghĩa vụ theo thỏa thuận, từ giữ lịch, tập luyện đến phối hợp với dàn nhạc. Việc chương trình bị hủy, theo phía quản lý, là quyết định đơn phương từ ban tổ chức, không xuất phát từ phía nghệ sĩ.

Tối 28/12, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn - NSND Xuân Bắc được bắt gặp tại địa điểm tổ chức show diễn. Nhiều khán giả đã trực tiếp xin ý kiến từ NSND Xuân Bắc về việc show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời bị hoãn đột ngột. Trước sự bức xúc của khán giả ngay tại hiện trường, Cục trưởng Xuân Bắc khẳng định: “Tất cả mọi thứ đều được điều chỉnh hành vi theo pháp luật, ai sai ở đâu chịu trách nhiệm ở đấy”. Phát biểu này được xem là thông điệp rõ ràng rằng vụ việc cần được xem xét trên tinh thần thượng tôn pháp luật, làm rõ trách nhiệm của từng bên liên quan, thay vì dừng lại ở những lời xin lỗi mang tính xoa dịu.

NSND Xuân Bắc nói về sự cố hoãn show Về Đây Bốn Cánh Chim Trời (nguồn: Facebook Ý Phan)

Do đó, lời xin lỗi của đại diện Ngọc Việt bị cho là chưa đề cập đến vấn đề mà công chúng quan tâm nhất. Không ít ý kiến đặt câu hỏi: nếu lỗi “đầu tiên thuộc về NSX”, thì trách nhiệm cụ thể sẽ được xử lý ra sao, và việc hoàn tiền vé trong 10 ngày liệu có đủ để bù đắp những thiệt hại khác như chi phí di chuyển, lưu trú, thời gian và niềm tin của khán giả?