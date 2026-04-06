Tài tử Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) kết hôn với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon hồi năm 2008. 4 năm sau đó, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, từng bước đi và hành trình trưởng thành của 3 cậu nhóc vẫn được công chúng dõi theo từng ngày cho tới thời điểm hiện tại.

Mới đây vào sáng 5/4, tờ Chosun cho hay, Song Il Gook vừa làm khách mời trên chương trình Immortal Song và có những chia sẻ gây bão về sự thay đổi của 3 nhóc tỳ sinh 3 ở giai đoạn tuổi dậy thì. Theo lời tài tử Truyền Thuyết Jumong, bộ 3 anh em Daehan - Minguk - Manse “lớn nhanh như thổi”, nay đều đã vượt mốc 1m80 ở tuổi 14. Thậm chí, Daehan hiện tại đã cao tới 1m86, vượt qua cả thông số chiều cao của bố.

Đồng thời, nam diễn viên họ Song còn cởi mở chia sẻ về sự thay đổi tâm lý của các con ở tuổi dậy thì: “Bây giờ hễ tôi định khoác vai thân thiết là tụi nhóc lại gạt tay tôi ra ngay. 3 đứa không có phòng riêng. Không gian riêng tư duy nhất là nhà vệ sinh, nên 1 khi tụi nhóc đã vào đó rồi là ở lì suốt 1 tiếng đồng hồ ở bên trong luôn”.

Song Il Gook cho biết các con anh đang ở giai đoạn tâm lý bất ổn của tuổi dậy thì. Ảnh: Naver

Ngay trên sóng truyền hình, Song Il Gook thừa nhận bản thân anh cũng đang rất áp lực khi Daehan - Minguk - Manse bước vào giai đoạn dậy thì: “Mọi chuyện đúng là đang rất căng thẳng. Mỗi ngày tôi đều phải sống trong cầu nguyện đấy. Sự nổi loạn ở tuổi dậy thì của tụi nhỏ lại không hướng về phía mẹ chúng đâu. Tất cả đều đổ dồn lên đầu tôi nên mới vất vả thế này đấy”.

Cũng trong chương trình Immortal Song vừa mới lên sóng, Song Il Gook khiến công chúng bất ngờ khi hé lộ chuyện Minguk đang học sáng tác nhạc. Từ đây, truyền thông cùng công chúng dự đoán cậu nhóc có thể sẽ lựa chọn trở thành nhạc sĩ hoặc ca sĩ trong tương lai.

Minguk đã học sáng tác từ bao giờ mà không ai hay biết. Ảnh: Nate

Trước đó, Song Il Gook đã có những chia sẻ gây bão trong chương trình I Missed You: Choi Hwa Jung and Kim Ho Young về năng lực học tập của bộ 3 Daehan - Minguk - Manse. Nam tài tử Truyền Thuyết Jumong cho biết Daehan và Minguk học rất nhanh nhờ thừa hưởng gen thông minh từ mẹ: “Vợ tôi là thẩm phán mà, nên Daehan - Minguk theo kịp chương trình học rất nhanh chóng”.

Trong khi đó theo lời Song Il Gook, Manse lại cảm thấy áp lực khi làm bài tập ở trường: “Manse thường cảm thấy áp lực với đống bài tập về nhà. Khi tôi bảo con nên chăm chỉ làm bài, thằng bé đã mở to mắt nhìn tôi. Vì vậy, tôi phải vỗ về Manse, bảo con hãy nghỉ ngơi trước rồi 1 lúc nữa làm bài tiếp cũng không sao”.

Song Il Gook lần đầu chia sẻ về năng lực học tập của 3 con trai sinh 3, khiến mạng xã hội xôn xao bàn tán. Ảnh: Naver