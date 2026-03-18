Tài tử đình đám Hàn Quốc Song Il Gook (Truyền Thuyết Jumong) kết hôn với nữ thẩm phán Jung Seung Yeon hồi năm 2008. Sau đó 4 năm, cặp đôi chào đón 3 nhóc tỳ sinh 3 đáng yêu Daehan, Minguk và Manse. 3 cậu bé trở thành hiện tượng trên toàn châu Á sau khi xuất hiện trong chương trình The Return Of Superman hồi năm 2014. Sau khi rời khỏi show, 3 cậu nhóc vẫn được công chúng dõi theo từng ngày cho tới thời điểm hiện tại.

Mới đây trong chiều 17/3, tờ MK đưa tin, tài tử Song Il Gook đã có những chia sẻ gây bão trong chương trình I Missed You: Choi Hwa Jung and Kim Ho Young liên quan tới năng lực học tập của bộ 3 Daehan - Minguk - Manse. Nam tài tử Truyền Thuyết Jumong cho biết Daehan và Minguk học rất nhanh nhờ thừa hưởng gen thông minh từ mẹ: “Vợ tôi là thẩm phán mà, nên Daehan - Minguk theo kịp chương trình học rất nhanh chóng”.

Trong khi đó theo lời Song Il Gook, Manse lại cảm thấy áp lực khi làm bài tập ở trường: “Manse thường cảm thấy áp lực với đống bài tập về nhà. Khi tôi bảo con nên chăm chỉ làm bài, thằng bé đã mở to mắt nhìn tôi. Vì vậy, tôi phải vỗ về Manse, bảo con hãy nghỉ ngơi trước rồi 1 lúc nữa làm bài tiếp cũng không sao”.

Song Il Gook lần đầu chia sẻ về năng lực học tập của 3 con trai sinh 3. Ảnh: Naver

Mới hôm qua, Song Il Gook đã gây xôn xao khi chia sẻ về chiều cao đáng ngưỡng mộ của 3 con trai sinh 3 ở tuổi 14. Theo đó, cả 3 cậu nhóc dù mới học lớp 8 những đều đã cao trên 1m80. Đặc biệt, hiện Daehan đã cao vượt mốc 1m85 và chuẩn bị chạm ngưỡng 1m90 đầy ấn tượng.

Trước đó, trong lần làm khách mời trên chương trình My Little Old Boy cách đây đúng 1 năm, Song Il Gook đã khiến cộng đồng mạng choáng váng khi tiết lộ chiều cao của 3 quý tử ở tuổi 13: “Minguk cao 179,5cm. Còn Daehan - Manse lần lượt cao 1m79 và 1m76. Mới học năm nhất trung học cơ sở, nhưng bàn chân tụi nhỏ đã dài khoảng 28,5cm. Có thể sau khi trưởng thành, tụi nhỏ sẽ còn cao lớn hơn cả tôi nữa. Tôi nghĩ 3 đứa sẽ vượt mốc 1m90”. Tới nay, Daehan thật sự sắp chạm mốc 1m90 - mức chiều cao khủng đủ để cậu “làm mưa làm gió” trên các sàn đấu bóng chuyền, bóng rổ học đường. Và Minguk - Manse khả năng cao cũng sẽ tiếp bước Daehan gia nhập hàng ngũ những thiếu niên cao trên 1m85 ngay khi còn đang học cấp 2.

Bộ 3 nhóc tỳ sinh 3 Daehan - Minguk - Manse hiện tại đều đã cao hơn 1m80, khiến công chúng không khỏi trầm trồ. Ảnh: Naver

Đặc biệt, Daehan hiện đã cao hơn cả bố (1m85) và sắp vượt ngưỡng 1m90. Ảnh: Nate

Được biết, 3 nhóc tỳ Daehan - Minguk - Manse thừa hưởng gen của bố mẹ nên đã sớm sở hữu chiều cao nổi bật so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Trong lần làm khách mời ở chương trình My Little Old Boy hồi năm 2024, Song Il Gook tiết lộ chiều cao lý tưởng của bà xã: “Vợ tôi không hề thấp đâu nhé. Cô ấy cao 1m72, nhưng trên thực tế vẫn là người thấp nhất trong gia đình chúng tôi”. Trong khi đó, bản thân Song Il Gook cũng gây ấn tượng với chiều cao lý tưởng 1m85 như 1 người mẫu thời trang.