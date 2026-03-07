Loài đặc sản khiến nhiều người rùng mình khi nghe tên chính là rắn mối. Đây là một loài bò sát có hình dáng khá giống thạch sùng nhưng kích thước lớn hơn, toàn thân phủ lớp vảy bóng loáng. Chúng thường xuất hiện trong các bụi rậm khô ven vườn, dưới gốc cây mục hoặc những nơi có nhiều lá khô.

Những năm gần đây, rắn mối bất ngờ trở thành món đặc sản được nhiều người săn tìm. Trên thị trường, loại này được bán với giá khoảng 200.000 – 350.000 đồng/kg, thậm chí có thời điểm lên tới 350.000 đồng/kg, tùy theo mùa và nguồn cung.

Ảnh minh họa

Rắn mối thuộc họ Scincidae, thường bị nhầm lẫn với thằn lằn hay tắc kè vì thân hình khá tương đồng. Chúng có lớp vảy đen bóng, thân thon dài, đầu hơi nhọn giống rắn nhưng lại có bốn chân nhỏ, mỗi chân năm ngón nên người miền Tây hay gọi đùa là "rắn bốn chân". Hai bên hông thường có sọc đỏ chạy dọc từ đầu đến chân sau, tạo nên vẻ ngoài đặc trưng. Khi gặp nguy hiểm, rắn mối có thể tự cắt đuôi để đánh lạc hướng kẻ thù rồi nhanh chóng tẩu thoát, chiếc đuôi sau đó sẽ mọc lại. Chính tập tính đặc biệt này khiến loài vật nhỏ bé ấy càng thêm thú vị.

Tên gọi "rắn mối" xuất phát từ thói quen săn mồi của chúng. Thức ăn khoái khẩu là mối sống trong các gốc cây mục, đám cỏ khô hay lớp lá mục trên mặt đất. Ngoài ra, chúng còn ăn dế, gián, cào cào, sâu bọ… Với loài vật này nổi bật là chiếc lưỡi và mũi nhạy bén, rắn mối có thể lần tìm con mồi một cách nhanh chóng.

Ở miền Tây, chúng xuất hiện nhiều vào các tháng cuối năm, khoảng tháng 11–12, khi điều kiện khô ráo thuận lợi cho mối phát triển.

Ảnh minh họa

Thông thường để bắn được rắn mối, người dân thường đi săn vào những ngày nắng. Cách bắt khá đơn giản nhưng cũng đầy "mẹo". Chỉ cần cơm nguội trộn cám, móc thêm vài con tép trấu vào lưỡi câu rồi thả vào bụi rậm. Rắn mối thấy động sẽ lao ra đớp mồi và dính câu.

Loài rắn nhỏ sau thu hoạch về được đem cạo sạch vảy, chặt bỏ đầu, chân, bỏ ruột. Lưu ý, bằng mọi giá phải giữ lại chiếc đuôi của loài bò sát này vì đây mới là phần bổ nhất. Sau khi sơ chế, nhìn rổ thịt rắn mối trắng thì chưa thấy hấp dẫn, nhưng khi chế biến thành món ăn thì quả thật ít ai cưỡng nổi.

Thịt rắn mối có thể làm được rất nhiều món ngon miệng như nướng than, chiên giòn, xào sả ớt, cháo rắn mối… Món nào cũng dễ chế biến mà hương vị lại đậm đà, đặc trưng.

Ban đầu khi nhìn thấy rắn mối, ít ai nghĩ rắn mối lại có thể trở thành món ăn hấp dẫn.

Nhiều người lần đầu thưởng thức đều bất ngờ. Nếu không nói trước, rất khó nhận ra đó là thịt của một loài "rắn bốn chân" từng khiến mình e dè. Cảm giác ngại ngần ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho sự thích thú khi vị ngọt tự nhiên.

Nếu không có nhiều thời gian đợi chế biến, thực khách có thể thưởng thức món rắn mối nướng mọi. Rắn mối không cần làm da, mổ bụng, chỉ cần đập chết rồi bỏ vào bếp lửa than còn đỏ rực, chờ một chút cho vảy cháy sém mỡ vàng ươm. Khi đã chín, đầu bếp lấy cây khều từng con ra, cạo sạch lớp vảy cháy, bẻ từng khúc ăn nóng với muối hột.

Ảnh minh họa

Ngày nay, rắn mối không chỉ xuất hiện trong bữa cơm quê mà còn có mặt ở các nhà hàng, quán nhậu thành phố, thu hút cả du khách tò mò muốn khám phá đặc sản miền Tây.

