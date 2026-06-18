Đã rõ thời điểm Touliver biết về "mối quan hệ” giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Mới đây, một số dân mạng bất ngờ phát hiện ra chi tiết đặc biệt liên quan đến Touliver trong ca khúc người còn thương em không của Tóc Tiên. Giữa lúc MV vẫn đang được bàn luận vì loạt cảnh tình cảm với Trần Ngọc Vàng, chi tiết này nhanh chóng khiến nhiều người chú ý, bởi nó gợi mở thêm một “mảnh ghép” thú vị về quá trình hình thành ca khúc trước ngày chính thức ra mắt.

Đoạn clip Touliver ngồi chơi piano một giai điệu được nhận xét giống người còn thương em không

Cụ thể, khán giả đã tìm lại một đoạn clip cũ được cho là Tóc Tiên từng gửi vào broadcast hồi tháng 1/2025. Trong clip dài khoảng 10 giây, Touliver ngồi bên cây piano và chơi một đoạn giai điệu ngắn. Điều khiến dân mạng thích thú là phần melody này được nhận xét có nhiều nét trùng khớp với người còn thương em không ca khúc Tóc Tiên vừa phát hành mới đây.

Đoạn clip này từng được Tóc Tiên gửi vào broadcast hồi tháng 1/2025

Đoạn clip Touliver càng gây chú ý vì người còn thương em không thời gian qua vốn đã bị bàn tán nhiều khi sản phẩm gắn liền với loạt đồn đoán về mối quan hệ giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Ca khúc không chỉ là sản phẩm mới của Tóc Tiên, mà MV còn có Trần Ngọc Vàng đóng vai nam chính, xuất hiện trong nhiều phân cảnh thân mật với nữ ca sĩ. Trong khi đó, cả hai ngoài đời cũng đang vướng tin đồn tình cảm, khiến mọi chi tiết xoay quanh sản phẩm này càng dễ bị dân mạng soi kỹ.

Trước đó, người còn thương em không được Tóc Tiên ra mắt vào ngày 5/6. Theo phần credit được công bố, ca khúc có Huỳnh Văn đảm nhận vai trò nhạc sĩ và sản xuất âm nhạc, phần lời có sử dụng chất liệu từ bài thơ Buông của Minh Dự, còn hòa âm phối khí do Ngô Minh Hoàng đảm nhận. Chính vì vậy, việc đoạn piano của Touliver được đào lại càng khiến khán giả tò mò về hành trình thật sự của sản phẩm trước khi ra mắt chính thức.

Theo chia sẻ của Tóc Tiên trong một số buổi gặp gỡ truyền thông, người còn thương em không không phải ca khúc được thực hiện vội vàng. Nữ ca sĩ từng cho biết bài hát đã được cô sản xuất và có demo từ khoảng 3 năm trước. Chi tiết này càng gây bàn tán vì Tóc Tiên và Touliver thời gian qua vốn đã là hai cái tên được chú ý sau thông tin ly hôn. Trong bối cảnh đó, việc một đoạn clip cũ cho thấy Touliver từng chơi đoạn giai điệu được nhận xét giống người còn thương em không lại càng khiến dân mạng tò mò.

Một số ý kiến đặt nghi vấn liệu Touliver có từng nghe bản demo, chơi thử giai điệu này hoặc thậm chí tham gia sản xuất một bản demo ban đầu cho Tóc Tiên hay không. Đáng nói, đây là ca khúc được Tóc Tiên ra mắt sau biến động đời tư, nên khoảnh khắc Touliver từng chơi giai điệu này càng dễ bị đặt vào nhiều suy đoán về quá trình hình thành sản phẩm.

người còn thương em không - Tóc Tiên

Thời gian qua, người còn thương em không là sản phẩm gây chú ý của Tóc Tiên. Bên cạnh việc đánh dấu màn trở lại với ballad giàu cảm xúc, ca khúc còn được bàn luận nhiều vì sự xuất hiện của Trần Ngọc Vàng trong MV. Nam diễn viên hiện vướng tin đồn tình cảm với chính Tóc Tiên, nên việc anh đảm nhận vai nam chính, có nhiều phân cảnh thân mật với nữ ca sĩ càng khiến sản phẩm nhanh chóng trở thành tâm điểm.

Không chỉ gây chú ý vì yếu tố đời tư, MV người còn thương em không còn tạo tranh cãi lớn trên mạng xã hội vì loạt cảnh tình cảm giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Đáng chú ý nhất là phân đoạn hôn kéo dài khoảng 39 giây, khiến nhiều khán giả cho rằng phần hình ảnh quá táo bạo và dễ lấn át câu chuyện âm nhạc.

MV người còn thương em không ngập tràn cảnh tình tứ và hôn nhau của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Cùng với đó, bản thân ca khúc người còn thương em không cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Dù được khen ở phần cảm xúc và cách Tóc Tiên xử lý nhẹ hơn so với hình ảnh cá tính quen thuộc, bài hát vẫn bị một bộ phận khán giả đánh giá là khá nhạt, chưa đủ cao trào và chưa tạo được điểm nhấn mạnh về giai điệu. Vì vậy, thay vì chỉ được nhìn nhận như một bản ballad mới của Tóc Tiên, sản phẩm lại bị cuốn vào nhiều cuộc tranh luận cùng lúc: từ âm nhạc, hình ảnh cho đến mối quan hệ giữa các nhân vật xuất hiện quanh MV.

Chính vì vậy, khi đoạn clip Touliver chơi piano được đào lại, câu chuyện xoay quanh người còn thương em không càng có thêm chi tiết để dân mạng bàn tán. Trước đó, sự chú ý chủ yếu đổ dồn vào Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng vì những cảnh thân mật trong MV cũng như tin đồn tình cảm của cả hai. Nay, việc Touliver bất ngờ được nhắc tên vì đoạn giai điệu giống ca khúc càng khiến mối liên hệ giữa 3 cái tên Tóc Tiên - Touliver - Trần Ngọc Vàng lại tiếp tục được chú ý.

Ảnh: Chụp màn hình