Lý do Tóc Tiên và mẹ ruột mâu thuẫn đến mức chục năm không nhìn mặt

Cách đây ít ngày, Tóc Tiên gây chú ý khi chia sẻ về dòng tin nhắn động viên của mẹ giữa ồn ào về MV. Theo đó, trong nhóm chat với người hâm mộ, Tóc Tiên gửi ảnh chụp màn hình tin nhắn từ mẹ với nội dung: "r u ok" (Con có ổn không? - tạm dịch). Tóc Tiên không khỏi xúc động bởi đây là tin nhắn đầu tiên mà mẹ cô chủ động gửi tới sau nhiều năm. Tóc Tiên chia sẻ thêm: "Chính tui cũng bất ngờ sau ngần ấy năm. Mẹ tui hỏi thăm tui đó. Hóa ra trái đất vẫn mãi không thể hình vuông được".

Khoảnh khắc ấy nhanh chóng khiến nhiều khán giả xúc động. Không chỉ bởi phản ứng nghẹn ngào của Tóc Tiên khi đọc những dòng chia sẻ từ mẹ, mà còn bởi phía sau vài câu chữ ngắn ngủi là câu chuyện kéo dài hơn một thập kỷ giữa hai mẹ con. Có thời điểm, mối quan hệ của họ được cho là căng thẳng đến mức gần như không gặp mặt, không trò chuyện và tồn tại những khoảng cách rất khó hàn gắn.

Tóc Tiên xúc động khi nhận được tin nhắn từ mẹ

Ít ai biết rằng trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi bật của V-pop, Tóc Tiên từng được gia đình kỳ vọng sẽ theo đuổi con đường học thuật. Cô là học sinh của Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), nổi bật với thành tích học tập tốt, đặc biệt ở các môn khoa học tự nhiên.

Không chỉ gây ấn tượng bởi năng khiếu nghệ thuật, Tóc Tiên còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cùng lúc trúng tuyển vào ba trường đại học danh tiếng gồm Đại học Y Dược TP.HCM, Đại học Bách khoa TP.HCM và Đại học Khoa học Tự nhiên. Sau đó, nữ ca sĩ sang Mỹ du học ngành Y theo mong muốn của gia đình, với lộ trình học tập kéo dài gần một thập kỷ.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời Tóc Tiên cũng bắt đầu từ đây. Khi đang ở năm thứ 6 đại học, cô đưa ra quyết định từ bỏ ngành Y để theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp. Lựa chọn này không chỉ thay đổi tương lai của nữ ca sĩ mà còn trở thành nguyên nhân dẫn đến những bất đồng sâu sắc với mẹ ruột.

Tóc Tiên từng đỗ 3 trường Đại học, theo ngành Y nhưng bỏ dở giữa đường để theo đuổi nghệ thuật

Theo chia sẻ của Tóc Tiên, mẹ cô vốn xuất thân từ lĩnh vực nghệ thuật nhưng lại có quan điểm rất nghiêm khắc về nghề ca hát. Bà luôn mong con gái có một công việc ổn định và từng đặt kỳ vọng lớn vào việc Tóc Tiên trở thành bác sĩ. Thậm chí, mẹ nữ ca sĩ từng yêu cầu con phải hoàn thành chương trình học ngành Y trước khi nghĩ đến việc theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Thế nhưng, Tóc Tiên đã chọn một hướng đi khác. Thay vì tiếp tục con đường được gia đình vạch sẵn, cô quyết định bước hẳn vào showbiz, xây dựng sự nghiệp bằng chính lựa chọn của mình. Chính sự khác biệt trong quan điểm sống, định hướng tương lai và cách nhìn nhận về nghề nghiệp đã khiến khoảng cách giữa hai mẹ con ngày càng lớn.

Sau quyết định nghỉ học, mâu thuẫn được cho là trở nên căng thẳng hơn. Dù cả hai từng nhiều lần cố gắng tìm cách hàn gắn, những khác biệt kéo dài qua nhiều năm vẫn khiến họ không thể tìm được tiếng nói chung. Đây cũng là lý do mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ ruột từng rơi vào giai đoạn xa cách suốt một thời gian dài, trở thành câu chuyện được công chúng đặc biệt quan tâm mỗi khi nữ ca sĩ nhắc về gia đình.

Tóc Tiên từng chia sẻ mẹ là người nghiêm khắc với con gái trong việc học tập đến mức khiến mối quan hệ của cả hai trở nên căng thẳng. "Tiên nhớ là cái mâu thuẫn lớn đến mức có nhiều lần Tiên chui vào tủ quần áo để khóc. Thậm chí đang lái xe ngoài đường mà Tiên phải dừng lại, bước ra ngoài để ôm mặt khóc" , nữ ca sĩ từng chia sẻ trong chương trình.

Việc dừng học Y để theo ca hát của Tóc Tiên sai với định hướng của mẹ, từ đó khiến mâu thuẫn của cả hai ngày càng lớn

Không chỉ bất đồng về định hướng nghề nghiệp, mâu thuẫn giữa Tóc Tiên và mẹ ruột còn xuất phát từ những khác biệt trong quan điểm về tình yêu và hôn nhân. Nữ ca sĩ từng chia sẻ mẹ cô không chấp nhận bất kỳ ai nếu bà không ưng ý, đặc biệt phản đối người làm nghệ thuật. Điều này khiến Hoàng Touliver từng tổn thương và phải xa cô một thời gian vì sự cấm cản từ mẹ vợ tương lai. Đến ngày cưới vào tháng 2/2020, mẹ Tóc Tiên vẫn không xuất hiện, chỉ có bố cô đến chúc mừng.

Trước khi kết hôn, Tóc Tiên từng nói: "Mẹ muốn can thiệp và quyết định người tôi yêu. Bất cứ người đàn ông nào mẹ không chọn thì đó đều là không tốt. Mẹ tôi không chấp nhận bất cứ ai đến bên tôi nếu bà không thích. Hồi đôi mươi, mình sống theo lý lẽ con tim, càng cấm cản thì càng lao theo. Tôi cãi lời mẹ bất chấp, tôi muốn sống với tình yêu của mình. Điều này càng làm mâu thuẫn giữa tôi với mẹ lớn hơn. Mẹ không thích bất cứ người đàn ông nào ở bên tôi, nếu tôi nói quá nhiều, chắc chắn mâu thuẫn ấy sẽ càng tăng. Tôi chọn cách sống bình lặng để mâu thuẫn này không gay gắt nữa. Trước đây, 80 - 90% lý do tôi im lặng, không nói chuyện riêng tư là vì điều này".

Mẹ của Tóc Tiên vắng mặt trong đám cưới của nữ ca sĩ với Touliver

Sau gần một thập kỷ trải qua nhiều khúc mắc, mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ ruột đã xuất hiện những tín hiệu tích cực hơn trong thời gian gần đây. Tháng 8 năm ngoái, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải hình ảnh một hộp chocolate cùng túi trái cây được mẹ gửi tặng lên mạng xã hội. Đi kèm bức ảnh là dòng chú thích ngắn gọn: My mom's love language (tạm dịch: Cách mẹ thể hiện tình yêu thương).

Việc mẹ ruột chủ động nhắn tin, động viên Tóc Tiên giữa lúc nữ ca sĩ đối mặt với những tranh cãi xoay quanh sản phẩm âm nhạc mới cho thấy khoảng cách năm nào không còn quá lớn như trước. Sau nhiều năm im lặng và tồn tại những bất đồng khó hóa giải, cả hai dường như đã tìm được cách lắng nghe và thấu hiểu nhau nhiều hơn.

Tóc Tiên và mẹ đã trở nên thoải mái, hòa thuận hơn sau nhiều năm "chiến tranh lạnh"

Ảnh: Tổng hợp