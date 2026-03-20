Đà Nẵng thêm 2 người nhập viện do ăn cá ủ chua, Bộ Y tế chỉ đạo nóng

Ngày 20/3, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP. Đà Nẵng sau khi địa phương ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm liên quan đến món cá ủ chua .

Cá ủ chua là món ăn truyền thống của người miền núi nhưng gần đây liên tiếp các trường hợp phải nhập viện cấp cứu sau khi ăn. Ảnh T.H

Theo thông tin ban đầu, tại thôn 3, xã Phước Năng (TP. Đà Nẵng), hai bệnh nhân lần lượt nhập viện vào các ngày 18/3 và 20/3 sau khi sử dụng cá ủ chua. Hiện các trường hợp này đang được điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn.

Trước diễn biến đáng lo ngại, tiếp nối công văn ban hành ngày 9/3 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc do độc tố Botulinum , Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế Đà Nẵng khẩn trương triển khai hàng loạt biện pháp cấp bách.

Cụ thể, các cơ sở khám, chữa bệnh phải tập trung nguồn lực điều trị tích cực cho bệnh nhân, hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng. Trong trường hợp cần thiết, phải chủ động hội chẩn liên viện, kết nối với bệnh viện tuyến trên để kịp thời hỗ trợ chuyên môn.

Song song đó, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm và phòng chống ngộ độc từ cá ủ chua cần được đẩy mạnh đến cán bộ y tế và cộng đồng, đặc biệt tại các khu vực miền núi, nơi món ăn này phổ biến.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu khẩn trương điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm nghi gây ngộ độc; lấy mẫu xét nghiệm để xác định nguyên nhân. Các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có) phải được xử lý nghiêm.

Ngoài ra, ngành y tế địa phương phải theo dõi sát diễn biến các vụ ngộ độc liên quan độc tố Botulinum trên địa bàn, liên tục cập nhật và báo cáo chi tiết về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.

Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền vùng nguy cơ, “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ” để phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 8/3, 3 trẻ nhỏ trong cùng gia đình ở thôn 8 xã Phước Năng nhập viện trong tình trạng nguy kịch sau khi ăn cá ủ chua. Sở Y tế TP. Đà Nẵng đã liên hệ với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đề nghị được hỗ trợ thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent. Đây là loại thuốc hiếm, có giá khoảng 8000 USD/lọ. WHO đã kết nối đưa thuốc từ Thụy Sĩ về và tiêm cho các cháu đêm 11/3. Các bệnh nhân sau đó ghi nhận tình trạng sức khỏe tiến triển tốt.

Ngành y tế Đà Nẵng sau đó triển khai chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai hàng loạt giải pháp như điều tra, xử lý các sự cố ngộ độc nghiêm trọng; phối hợp truy xuất nguồn gốc thực phẩm và đề xuất biện pháp phòng ngừa. Đặc biệt đẩy mạnh truyền thông “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng hộ” để phổ biến kiến thức. Ngành chức năng cũng xây dựng quy trình chế biến cá ủ chua an toàn với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân miền núi.