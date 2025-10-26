Ngày 26-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng.

Mưa lớn tại khu vực xã Nam Trà My - TP Đà Nẵng

Riêng các địa phương miền núi có mưa rất lớn, nhất là khu vực các xã thuộc huyện Nam Trà My và Phước Sơn của tỉnh Quảng Nam cũ. Theo số liệu cập nhật lúc 8 giờ sáng 26-10, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Sông Tranh 2 (xã Trà My) lên đến 1.590 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 (xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng) lên tới 2.383 m3/giây.

Sạt lở ở tuyến đường thuộc xã Trà Tập - TP Đà Nẵng

Sạt lở trên Quốc lộ 40B

Trước tình hình mưa to, nước đổ về hồ lớn, sáng 26-10, Công ty CP Thủy điện Đăk Mi thông báo bắt đầu vận hành hồ chứa thủy điện Đăk Mi 4 từ 6 giờ 15 phút với lưu lượng từ 50 m3/giây đến 1.000 m3/giây. Tuy nhiên, đến 9 giờ sáng cùng ngày, lưu lượng điều tiết qua tràn được thủy điện điều tiết tăng lên, với lưu lượng từ 500 m3/giây đến 2.500 m3/giây.

Nhà dân ở khu vực xã Trà Tập có nguy cơ bị sạt lở

Theo UBND xã Trà Tập, trong sáng 26-10, tình hình mưa đang có chiều hướng lớn dần, một số nơi trên địa bàn đã ghi nhận sạt lở.

Trên tuyến Quốc lộ 40D, đoạn qua khu Thức thác 5 tầng đang bị sạt lở, đất đá tràn xuống đường. Ngoài ra, tuyến đường từ Công an xã Trà Tập hướng đi xã Trà Cang cũ cũng bị sạt lở nặng. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân tuyệt đối không di chuyển qua khu vực này trước khi lực lượng chức năng bố trí phương tiện đến khơi thông…

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung Bộ, tổng lượng từ từ 7 giờ ngày 25-10 đến 7 giờ ngày 26-10 phổ biến 30-100 mm, có nơi cao hơn như: Trà My 145.2mm, Tam Trà 144.8mm, Trà Dơn 74mm. Mưa lớn tập trung từ đêm qua đến sáng nay.

Dự báo trong 24 giờ đến 48 giờ tới, các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng và vùng núi tây bắc phổ biến 150-350 mm, có nơi trên 450 mm; các phường, xã vùng núi phía nam phổ biến 200-400 mm, có nơi trên 500 mm.