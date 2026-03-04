Đã Minh Hằng lại còn Tóc Tiên, tổ hợp chị đẹp khiến netizen mê mẩn suốt ngày hôm nay

Sau chuỗi ngày “thả hint” khiến người hâm mộ tò mò, Minh Hằng đã chính thức trình làng MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng. Sản phẩm không chỉ gây chú ý bởi phần âm nhạc mang màu sắc Pop ma mị, hiện đại mà còn đánh dấu màn bắt tay lần đầu giữa hai giọng ca cá tính của Vpop là Minh Hằng và Tóc Tiên.

Ca khúc do DTAP sáng tác, mang giai điệu bắt tai cùng ca từ giàu tính khích lệ. Thông qua hình tượng hoa hồng, bài hát gửi gắm thông điệp rằng phụ nữ hãy học cách yêu thương chính mình, như cách họ từng khao khát được người khác yêu thương. Đồng thời, ca khúc cũng nhấn mạnh tinh thần “women support women”, khuyến khích phụ nữ đồng hành và nâng đỡ nhau thay vì cạnh tranh.

Minh Hằng chia sẻ, cô đã ấp ủ ý tưởng hợp tác với Tóc Tiên từ lâu nhưng chỉ thực sự ngỏ lời khi tìm được ca khúc phù hợp cho cả hai. “Tôi cho Tiên nghe bài hát trong một lần hai chị em gặp nhau trên máy bay khi đi diễn. Sau khi nghe xong, Tiên nhận lời ngay và rất hào hứng với dự án kết hợp đầu tiên của chúng tôi”, nữ ca sĩ nói.

Vốn là chị em thân thiết ngoài đời, Minh Hằng cho biết quá trình làm việc giữa cả hai diễn ra thuận lợi nhờ sự đồng điệu về tinh thần chuyên nghiệp. Trong MV, hai ca sĩ được xây dựng như những nhân vật song hành, cùng kể câu chuyện cảm xúc của người phụ nữ dám bước ra khỏi một mối quan hệ độc hại để tìm lại giá trị của bản thân.

Về phía Tóc Tiên, cô cho biết mình tin tưởng vào sự chỉn chu của Minh Hằng khi tham gia dự án. Nữ ca sĩ cũng đánh giá cao ê-kíp sản xuất quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc của Vpop như đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, giám đốc sáng tạo Alex Fox và nhà sản xuất âm nhạc DTAP. Theo Tóc Tiên, quá trình quay MV không chỉ mang lại trải nghiệm thú vị mà còn tiếp thêm động lực để cô sớm trở lại với các dự án âm nhạc cá nhân.

Bám sát thông điệp ca khúc, MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng khắc họa câu chuyện của một cô gái tưởng chừng được bao bọc trong tình yêu nhưng thực chất lại bị ràng buộc và tổn thương. Khi dũng cảm bước ra khỏi mối quan hệ đó, nhân vật không chỉ tự giải thoát cho mình mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho những người phụ nữ khác. Thông điệp xuyên suốt của MV là phụ nữ không cần cạnh tranh để khẳng định giá trị, bởi mỗi người đều là một cá thể độc nhất.

Bên cạnh nội dung, phần hình ảnh của MV cũng được đầu tư mạnh tay. Những khung hình đậm chất điện ảnh, tông màu đối lập cùng nhiều concept thời trang khác nhau giúp tôn lên hình tượng phụ nữ hiện đại, quyến rũ và mạnh mẽ. Minh Hằng và Tóc Tiên đều thay đổi khoảng 6–7 layout trang phục, phần lớn đến từ các local brand Việt Nam, được stylist Nhật Thiện biến tấu theo tinh thần high-fashion.

Âm nhạc của ca khúc cũng ghi điểm nhờ sự hòa quyện giữa hai màu giọng cá tính. Ngoài phần hát giàu cảm xúc, cả Minh Hằng và Tóc Tiên còn thể hiện những đoạn rap mang màu sắc tự sự, góp phần làm nổi bật thông điệp của bài hát. Phần vũ đạo do biên đạo Vịt Đen thực hiện cũng được kỳ vọng sẽ trở thành trào lưu trên mạng xã hội.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc, thời trang và thông điệp dành cho phái đẹp, Hoa Hồng Ai Vun Trồng được xem là bước tiếp theo trong “vũ trụ phụ nữ” mà Minh Hằng đang xây dựng trong các sản phẩm âm nhạc gần đây.

MV Hoa Hồng Ai Vun Trồng hiện đã phát hành trên kênh YouTube chính thức của Minh Hằng từ ngày 3/3/2026, đồng thời audio cũng có mặt trên các nền tảng nhạc số.



