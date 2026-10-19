Đà Lạt thành "thủ phủ cưới" mới của Việt Nam: Hành trình cảm xúc phía sau một xu hướng tỷ đô mang tên destination wedding

Sự kiện Butterflies in Bloom do Grand Mercure Dalat và The Brand Promise đồng tổ chức là một lát cắt cho thấy ngành cưới cao cấp đang định hình lại khái niệm "đám cưới trong mơ".

Khi đám cưới không còn chỉ là một bữa tiệc, mà là một hành trình

Trong vài năm trở lại đây, destination wedding (hình thức tổ chức lễ cưới tại một địa điểm xa nơi cư trú, thường kết hợp với kỳ nghỉ dưỡng cho cô dâu chú rể và khách mời) đã trở thành một trong những xu hướng định hình lại ngành công nghiệp cưới toàn cầu. Đây không còn là đặc quyền của giới siêu giàu mà đang dần phổ biến với tầng lớp trung lưu trẻ, những người sẵn sàng chi nhiều hơn cho một trải nghiệm có ý nghĩa thay vì một buổi tiệc hoành tráng nhưng rập khuôn.

Theo các đơn vị nghiên cứu ngành cưới, hai thị trường du lịch cưới lớn nhất thế giới hiện nay là Bắc Mỹ (giá trị ước đạt khoảng 28,8 tỷ USD) và châu Á (khoảng 23 tỷ USD) và Việt Nam đang được đánh giá là điểm đến đầy tiềm năng để đón làn sóng này, đặc biệt từ các cặp đôi Ấn Độ, nơi "đám cưới phương xa" đã trở thành một nét văn hóa phổ biến trong giới trung lưu và thượng lưu.

Thực tế đã chứng minh điều đó: năm 2025, Đà Nẵng tiếp nhận và hỗ trợ tổ chức hơn 50 sự kiện cưới từ các thị trường Mỹ, Úc, Ấn Độ và cộng đồng người Việt ở nước ngoài; bước sang quý I/2026, hàng loạt khách sạn 5 sao tại đây tiếp tục ghi nhận lượng đặt chỗ tổ chức tiệc cưới quy mô lớn. Quảng Ninh và Phú Quốc cũng đã nhiều lần đón những đám cưới triệu đô của giới siêu giàu Ấn Độ, trong khi đại diện Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam từng nhận định Việt Nam "hoàn toàn có đủ điều kiện để phát triển du lịch cưới thành một sản phẩm chuyên biệt" nhờ cảnh quan đa dạng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và năng lực tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Lý giải cho làn sóng này, có thể thấy một sự dịch chuyển rõ rệt trong tâm lý của các cặp đôi trẻ Việt Nam, thay vì những bữa tiệc cưới truyền thống trong nhà hàng ồn ào, đông đúc ở thành phố, ngày càng nhiều cặp đôi tìm đến những điểm đến yên bình, gần gũi thiên nhiên để tổ chức một buổi lễ thân mật, mang dấu ấn cá nhân. Xu hướng "sống chậm", "sống có chủ đích" (intentional living) lan rộng trong giới trẻ cũng kéo theo cách họ nhìn nhận về ngày trọng đại, đó là, không chỉ là một sự kiện diễn ra trong vài giờ, mà là cả một hành trình gắn kết - từ nơi tổ chức, không khí, cho đến câu chuyện tình yêu được kể lại qua không gian.

Đà Lạt, với khí hậu mát mẻ quanh năm, kiến trúc mang hơi hướng châu Âu cổ kính, những khu vườn hoa và đồi thông bạt ngàn, từ lâu đã là điểm đến được giới trẻ Việt Nam yêu thích để "sống ảo", chụp ảnh và nghỉ dưỡng cuối tuần. Giờ đây, thành phố này đang mở rộng vai trò đó sang lĩnh vực cưới hỏi. Không khó để bắt gặp trên mạng xã hội những bộ ảnh cưới lãng mạn được thực hiện tại các địa danh nổi tiếng của Đà Lạt như hồ Tuyền Lâm, Suối Vàng hay những khu vườn Pháp cổ; thậm chí đã có những cặp đôi lựa chọn hình thức tổ chức độc đáo như đám cưới ngay trên chuyến tàu hỏa Đà Lạt - Trại Mát để đánh dấu kỷ niệm nơi họ gặp nhau.

Số liệu du lịch của tỉnh Lâm Đồng (bao gồm Đà Lạt) cũng phần nào phản ánh sức hút ngày càng lớn của vùng đất này. Cụ thể, trong 7 tháng đầu năm 2026, Lâm Đồng đón hơn 14,2 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đạt trên 39.300 tỷ đồng, trong đó đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng lượng khách, cho thấy chất lượng chi tiêu của du khách, bao gồm các dịch vụ cao cấp như tổ chức sự kiện, đang được cải thiện rõ rệt.

Riêng dịp Tết Nguyên đán 2026, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng thương hiệu tại Đà Lạt đã đạt công suất phòng tối đa. Đây chính là nền tảng để các khu nghỉ dưỡng cao cấp tại Đà Lạt đầu tư bài bản hơn vào mảng tiệc cưới điểm đến - phân khúc đòi hỏi không chỉ không gian đẹp mà còn năng lực vận hành chuyên nghiệp, đội ngũ hậu cần đồng bộ từ wedding planner, trang trí, ẩm thực đến lưu trú.

Khi một khu vườn Pháp trở thành sân khấu sáng tạo cho tình yêu

Nắm bắt đúng thời điểm chuyển mình của ngành cưới cao cấp, Grand Mercure Dalat vừa tổ chức chương trình trải nghiệm chuyên sâu mang tên "Butterflies in Bloom", diễn ra trong ba ngày (4-6/10/2026), dành riêng cho các đối tác trong lĩnh vực tiệc cưới điểm đến. Đồng hành cùng khách sạn trong chương trình lần này là The Brand Promise - công ty tư vấn thương hiệu và tổ chức sự kiện có trụ sở tại TP.HCM, thành lập cuối năm 2023, với thế mạnh xây dựng chiến lược thương hiệu chân thật và phát triển văn hóa doanh nghiệp làm nền tảng cho giá trị lâu dài.

Sự kết hợp giữa một thương hiệu khách sạn quốc tế giàu kinh nghiệm vận hành và một đơn vị tư vấn am hiểu thị trường trong nước đã giúp Butterflies in Bloom không chỉ dừng ở một buổi showcase thông thường, mà trở thành một hành trình trải nghiệm được thiết kế trọn vẹn từ ý tưởng đến cảm xúc.

Lấy cảm hứng từ danh xưng "thành phố ngàn hoa" và những khu vườn đặc trưng bao quanh công trình kiến trúc Pháp mang dấu ấn hội họa Ấn tượng của Claude Monet, chương trình gợi mở câu chuyện về sự phát triển và chuyển mình của ngành cưới: thay vì chỉ tập trung vào ngày cưới, Butterflies in Bloom mở rộng góc nhìn đến toàn bộ hành trình - nơi wellness và lối sống có chủ đích được lồng ghép tự nhiên vào từng khoảnh khắc.

Đây cũng chính là thế mạnh cốt lõi mà Grand Mercure Hotels & Resorts theo đuổi trên toàn cầu: với triết lý "Discover Local Grandly", thương hiệu khách sạn cao cấp thuộc tập đoàn Accor này luôn đưa văn hóa bản địa vào từng trải nghiệm lưu trú, từ ẩm thực, nghi thức đặc trưng đến các hoạt động được tuyển chọn riêng cho mỗi điểm đến.

Tâm điểm của ba ngày trải nghiệm là buổi Wedding Talk với chủ đề "The Conscious Celebration: Wellness and Sustainability in Vietnam's Destination Weddings" (Kiến tạo lễ cưới có chủ đích: Wellness và tính bền vững trong tiệc cưới điểm đến tại Việt Nam), quy tụ các đơn vị hoạch định cưới, trang trí, truyền thông và chuyên gia sáng tạo để cùng thảo luận không chỉ từ góc nhìn của cặp đôi, mà còn của đội ngũ đứng sau mỗi lễ cưới và vai trò của địa phương trong việc tạo điều kiện cho những lựa chọn có trách nhiệm hơn.

Nhưng những gì được bàn luận trên bàn tròn chuyên môn ấy không dừng lại ở lý thuyết, toàn bộ tinh thần đó được tái hiện sống động xuyên suốt chương trình, khi khách mời được dẫn dắt đi qua một chuỗi trải nghiệm thực tế: từ việc khám phá trực tiếp tiềm năng tổ chức tiệc cưới tại các không gian của khu nghỉ dưỡng, gặp gỡ kết nối với chuyên gia trong ngành, nhâm nhi tiệc cocktail ngoài trời giữa khung cảnh vườn Pháp lộng gió, cho đến những phiên yoga và chăm sóc tinh thần nhẹ nhàng được đồng hành bởi các đối tác Rheinland-Pfalz.Gold và Yoga Pod - tất cả cùng hướng đến một thông điệp xuyên suốt: sự cân bằng và chất lượng sống chính là nền tảng của một lễ cưới có chủ đích.

Ông Michael Keller, Tổng Quản lý Grand Mercure Dalat, chia sẻ: "Một tiệc cưới điểm đến không bao giờ được tạo nên bởi một đơn vị duy nhất, mà từ sự phối hợp giữa tất cả các bên, từ wedding planner, khách sạn, đội ngũ sáng tạo, nhà cung cấp dịch vụ đến các đối tác và chính quyền tại địa phương, để cùng kiến tạo nên một trải nghiệm trọn vẹn." Ông cũng nhấn mạnh: "Thông qua Butterflies in Bloom, chúng tôi mong muốn xây dựng một hành trình trải nghiệm đề cao sự cân bằng, kết nối và sự phát triển toàn diện của những người tham gia. Đây cũng là dịp để các góc nhìn đa dạng trong ngành cùng gặp gỡ, trao đổi và mở ra những cách tiếp cận mới, hướng đến sự phát triển bền vững hơn cho lĩnh vực tiệc cưới điểm đến tại Đà Lạt và Việt Nam".

Tựu chung, với khí hậu ôn hòa quanh năm, kiến trúc Pháp lãng mạn và nhịp sống chậm rãi hiếm nơi nào có được, Đà Lạt hội tụ gần như trọn vẹn những yếu tố mà một "kinh đô cưới" cần: cảnh quan thiên nhiên đa dạng, hạ tầng lưu trú cao cấp ngày càng hoàn thiện, cùng đội ngũ dịch vụ cưới giàu kinh nghiệm đã hình thành qua nhiều năm. Khi các khu nghỉ dưỡng quốc tế như Grand Mercure bắt đầu đầu tư bài bản vào phân khúc destination wedding, cùng đà tăng trưởng du lịch ấn tượng của Lâm Đồng, Đà Lạt hoàn toàn có cơ sở để vượt khỏi vai trò "phông nền chụp ảnh cưới" quen thuộc, trở thành điểm đến cưới được lựa chọn hàng đầu Việt Nam.