Dạ dày lợn đang được nhiều người chú ý trở lại nhờ những món ăn dân dã như dạ dày hầm hạt sen, dạ dày nấu tiêu hay gỏi dạ dày giòn sần sật. Với hương vị đậm đà và kết cấu đặc trưng, nguyên liệu này thường xuất hiện trong những bữa cơm gia đình hoặc các buổi tụ họp.

Tuy nhiên, khi nhắc đến nội tạng động vật, không ít người băn khoăn về hàm lượng cholesterol, chất béo và mức độ an toàn. Ngược lại, cũng có quan niệm cho rằng ăn dạ dày lợn sẽ giúp “bổ dạ dày”, cải thiện tiêu hóa hoặc phục hồi sức khỏe nhanh hơn.

Vậy giá trị dinh dưỡng thực sự của dạ dày lợn nằm ở đâu? Câu trả lời cần được nhìn từ góc độ dinh dưỡng hiện đại, thay vì chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng.

Dạ dày lợn có những dưỡng chất gì?

Dạ dày lợn là phần nội tạng có thể cung cấp protein cùng một số vitamin và khoáng chất. Hàm lượng dinh dưỡng cụ thể thay đổi tùy nguyên liệu, phần ăn được và cách chế biến.

Protein là thành phần quan trọng giúp cơ thể duy trì cơ bắp, sửa chữa mô và thực hiện nhiều chức năng sinh lý. Vì vậy, dạ dày lợn có thể góp phần bổ sung protein trong khẩu phần, bên cạnh các nguồn quen thuộc như thịt nạc, cá, trứng, sữa và các loại đậu.

Tuy nhiên, không nên chỉ nhìn vào lượng protein để đánh giá một thực phẩm có tốt hay không. Dạ dày lợn vẫn thuộc nhóm nội tạng động vật, nên cần được cân nhắc cùng tổng lượng chất béo, cholesterol, muối và các thực phẩm khác trong bữa ăn.

Cũng cần phân biệt dạ dày lợn với gan, tim hoặc thận. Thành phần dinh dưỡng của từng loại nội tạng không giống nhau, vì vậy không thể mặc định chúng đều giàu sắt, vitamin hay khoáng chất ở mức tương đương. Nói cách khác, dạ dày lợn có thể là một nguyên liệu bổ sung trong thực đơn, nhưng không phải “siêu thực phẩm” có thể thay thế những nhóm thực phẩm khác.

1. Bổ sung protein, nhưng không cần ăn thật nhiều

Protein cần thiết cho việc duy trì khối cơ, phục hồi mô và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch. Với người có khẩu phần thiếu đạm, việc đa dạng hóa nguồn protein có thể giúp cải thiện chất lượng bữa ăn.

Dạ dày lợn có thể góp phần đáp ứng nhu cầu này nếu được ăn với lượng phù hợp. Món hầm hoặc nấu canh thường giúp nguyên liệu mềm hơn, dễ nhai hơn so với những món chế biến quá dai hoặc khô.

Dù vậy, nhu cầu protein của mỗi người khác nhau tùy tuổi, cân nặng, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Người trung niên, người cao tuổi hoặc người đang phục hồi sau bệnh không nhất thiết phải ăn nội tạng để bổ sung đạm. Thịt nạc, cá, trứng, sữa và đậu phụ cũng là những lựa chọn phù hợp. Điều quan trọng là phân bổ nguồn protein đa dạng trong tuần, thay vì ăn một loại thực phẩm với tần suất cao vì cho rằng nó bổ hơn những loại khác.

2. Ăn dạ dày lợn có thực sự tốt cho dạ dày?

Đây là quan niệm khá phổ biến trong ẩm thực truyền thống. Nhiều người tin rằng ăn bộ phận nào của động vật sẽ giúp bồi bổ cơ quan tương ứng trong cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định ăn dạ dày lợn có thể chữa viêm dạ dày, loét dạ dày hoặc cải thiện chức năng tiêu hóa theo cách đặc hiệu.

Dạ dày là cơ quan có lớp niêm mạc liên tục được tái tạo. Quá trình này cần cơ thể được cung cấp đầy đủ protein và các dưỡng chất cần thiết. Dạ dày lợn có thể đóng góp một phần dinh dưỡng, nhưng không có tác dụng điều trị riêng biệt chỉ vì nó là mô dạ dày của động vật.

Với người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, món dạ dày hầm mềm có thể dễ nhai hơn, nhưng mức độ dung nạp còn tùy từng người và cách chế biến. Món quá cay, nhiều dầu mỡ hoặc ăn quá nhiều cùng lúc có thể khiến một số người bị đầy bụng, khó tiêu hoặc trào ngược.

Nếu thường xuyên đau bụng, ợ nóng, buồn nôn hoặc có dấu hiệu bất thường ở đường tiêu hóa, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân. Không nên dùng dạ dày lợn hay bất kỳ thực phẩm nào thay cho điều trị y tế.

3. Có thể bổ sung sắt, nhưng không phải lựa chọn hàng đầu để chữa thiếu máu

Dạ dày lợn có thể chứa một lượng sắt và một số vi chất, nhưng không nên xem đây là thực phẩm đặc trị thiếu máu do thiếu sắt. Hàm lượng sắt khác nhau giữa các loại nội tạng, và dạ dày lợn không phải nguồn sắt nổi bật như một số loại thực phẩm khác.

Người muốn tăng cường sắt có thể đa dạng hóa khẩu phần với thịt nạc, cá, trứng, các loại đậu và rau xanh. Việc kết hợp thực phẩm giàu sắt với nguồn vitamin C từ rau quả cũng có thể hỗ trợ hấp thu sắt không heme có trong thực vật.

Nếu đã được chẩn đoán thiếu máu do thiếu sắt, cần tìm nguyên nhân và thực hiện điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ. Chỉ thay đổi thực đơn hoặc tăng ăn nội tạng có thể không đủ để khắc phục tình trạng thiếu hụt.

4. Người có cholesterol cao nên ăn thế nào?

Nội tạng động vật cần được cân nhắc kỹ ở người có rối loạn mỡ máu hoặc đang phải kiểm soát chế độ ăn. Theo ThS.BS Võ Thị Tố Hi, Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Gia An 115, từng chia sẻ trên Gia đình và Xã hội về chế độ ăn cho người có cholesterol cao, nhóm thực phẩm như nội tạng động vật, thịt nhiều mỡ và một số món chiên rán là những lựa chọn cần chú ý do có thể góp phần làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần. Điều này không có nghĩa tất cả mọi người phải kiêng tuyệt đối dạ dày lợn. Mức độ phù hợp phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe, khẩu phần tổng thể và tần suất ăn.

Người có cholesterol LDL cao, bệnh tim mạch, bệnh thận hoặc đang được bác sĩ yêu cầu kiểm soát chế độ ăn nên hỏi nhân viên y tế về lượng nội tạng phù hợp. Với người khỏe mạnh, nguyên tắc chung vẫn là ăn đa dạng, không dùng nội tạng làm nguồn protein chính quá thường xuyên và hạn chế cách chế biến nhiều dầu mỡ.

Chế biến dạ dày lợn thế nào để an toàn hơn?

Dạ dày lợn cần được làm sạch kỹ trước khi nấu. Nên mua nguyên liệu từ nơi bán đáng tin cậy, bảo quản lạnh đúng cách và tránh để thực phẩm sống tiếp xúc với thức ăn đã nấu chín.

Khi sơ chế, cần loại bỏ chất bẩn bên trong, rửa kỹ và dùng dụng cụ sạch. Không nên chỉ dựa vào việc ngâm giấm, chanh hoặc muối để cho rằng thực phẩm đã hết vi khuẩn. Dạ dày cần được nấu chín hoàn toàn trước khi ăn.

Về cách chế biến, món hầm với củ sen, nấm, hạt sen hoặc rau củ có thể giúp bữa ăn đa dạng hơn. Nên hạn chế chiên ngập dầu, nêm quá nhiều muối hoặc dùng nước chấm quá mặn. Nếu nấu canh, hãy kết hợp thêm rau xanh để tăng chất xơ và cân đối khẩu phần.

Dạ dày lợn ngon miệng, nhưng không phải món càng ăn nhiều càng tốt

Dạ dày lợn có thể góp mặt trong thực đơn gia đình như một nguồn protein và vi chất, nhưng giá trị của nó cần được đặt trong tổng thể chế độ ăn. Không có bằng chứng đủ mạnh để xem món ăn này là thuốc bổ dạ dày hay phương pháp điều trị thiếu máu.

Nếu yêu thích dạ dày lợn, bạn có thể ăn với lượng vừa phải, chọn nguyên liệu an toàn và ưu tiên cách nấu chín kỹ, ít dầu mỡ. Đồng thời, hãy luân phiên với cá, thịt nạc, trứng, sữa, đậu phụ và nhiều loại rau củ.

Một bữa ăn lành mạnh không phụ thuộc vào một món được cho là “bổ”, mà nằm ở sự đa dạng, khẩu phần phù hợp và cách chế biến an toàn. Đó mới là nền tảng giúp cơ thể nhận đủ dưỡng chất mà không làm tăng những rủi ro không cần thiết.