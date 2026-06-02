Đã có tung tích của ngọc nữ showbiz vừa lộ hợp đồng mang thai hộ, bị đại gia ráo riết truy tìm đòi hàng trăm tỷ đồng

Thời gian qua, Cảnh Điềm vướng nghi vấn nhờ người mang thai hộ ở Mỹ, nhưng cuối cùng lại bội ước và ôm tiền của bạn trai đại gia bỏ trốn. Vào ngày 22/5, hình ảnh về bản hợp đồng mang thai hộ bằng tiếng Anh có chữ ký "Tian Jing", nghi là thuộc về nữ diễn viên Cảnh Điềm lan truyền khắp MXH. Nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của Cảnh Điềm. Được biết ngọc nữ showbiz đã cắt đứt liên lạc sau khi lấy được 50 triệu NDT (182 tỷ đồng) của vị đại gia. Sau nhiều lần yêu cầu Cảnh Điềm trả tiền bất thành, người đàn ông đã quyết định "tung hê" vụ việc lên mạng, đồng thời thuê một đội ngũ luật sư hàng đầu, tiến hành thu thập toàn bộ sao kê ngân hàng, hợp đồng mang thai hộ và lịch trình bay để làm hồ sơ kiện "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi vướng lùm xùm đời tư, Cảnh Điềm biến mất và không còn xuất hiện trên các phương tiện truyền thông từ tháng 2. Hiện tại, toàn bộ hoạt động nghệ thuật, hoạt động thương mại công khai của Cảnh Điềm đều đã bị tạm dừng vô thời hạn. Không chỉ vậy, điện thoại, email và mọi kênh liên hệ liên quan đến minh tinh 8X đều không có người phản hồi. Đến ngày 1/6, cánh săn ảnh đã tung clip Cảnh Điềm gặp gỡ, đi ăn tối với nam diễn viên Trương Vãn Ý và 1 số đồng nghiệp trong showbiz. Sự xuất hiện của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" giữa bão đời tư gây chú ý lớn. Ở lần hiếm hoi lộ diện, Cảnh Điềm trông rất thư thái và vui vẻ. Cô ăn mặc giản dị, không trang điểm nhưng vẫn nổi bật với diện mạo xinh đẹp, tươi tắn và làn da trắng hồng.

Cảnh Điềm lần đầu lộ diện giữa lúc câu chuyện đời tư với đại gia gây bàn tán. Ảnh: Weibo.

Cô vẫn giữ được sự vui vẻ, thần thái thoải mái và nhan sắc xinh đẹp. Ảnh: 163.

Cảnh Điềm đã mất hút trong showbiz từ tháng 2 vì xảy ra mâu thuẫn vời người tình giàu có. Ảnh: Sina.

Theo các nguồn tin, Cảnh Điềm đang đàm phán với bạn trai doanh nhân để giải quyết vụ việc trong im lặng, tránh đối phương làm rùm beng phá hỏng danh tiếng và hình tượng của cô. Tuy nhiên, điều kiện vị đại gia đưa ra lại khiến nữ diễn viên lâm vào thế đường cùng. Người đàn ông yêu cầu Cảnh Điềm phải hoàn trả số quà tặng trị giá khoảng 20 triệu NDT (73 tỷ đồng) trong thời gian yêu đương, khoản phí 30 triệu NDT (109 tỷ đồng) đã chi cho việc mang thai hộ và phí bồi thường danh dự cùng phí hòa giải lên tới 200 triệu NDT (726 tỷ đồng). Tổng số tiền mà vị đại gia yêu cầu Cảnh Điềm phải bồi thường là 250 triệu NDT (907 tỷ đồng).

Sau khi nhận được mức giá thương lượng trên trời, Cảnh Điềm được cho biết đã phải rao bán một căn hộ hạng sang gần sông Hoàng Phố (Thượng Hải, Trung Quốc) với diện tích khoảng 460 m2 và có tầm nhìn 270 độ. Bất động sản này được mỹ nhân Cbiz chào bán với giá 155 triệu NDT (563 tỷ đồng). Do không tìm được người mua, giá bán căn hộ đã giảm xuống 20 triệu NDT (72,8 tỷ đồng) và mới đây đã xuất hiện thông tin "cần bán gấp" trên trang web bất động sản. Ngoài căn hộ ở Thượng Hải, Cảnh Điềm còn đang rao bán lỗ 1 bất động sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc) để gom tiền bồi thường cho bạn trai đại gia.

Tại Trung Quốc, mang thai hộ là hành vi vi phạm pháp luật. Nếu tin đồn nói trên là thật, Cảnh Điềm có thể bị phong sát vĩnh viễn, đuổi khỏi Cbiz như trường hợp của Trịnh Sảng. Đời tư của Cảnh Điềm khá ồn ào. Năm 2023, cô từng bị bạn trai cũ Trương Kế Khoa lừa tình lừa tiền. Thậm chí Trương Kế Khoa còn gán clip nóng của Cảnh Điềm cho chủ nợ để ép bạn gái cũ trả nợ thay. Scandal này từng gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới hình ảnh Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm đang vội vàng bán nhiều bất động sản ở Bắc Kinh và Thượng Hải (Trung Quốc) để huy động tiền bồi thường cho bạn trai đại gia. Ảnh: Sina.

Hợp đồng mang thai hộ nghi thuộc về Cảnh Điềm. Nét bút ký tên của nhân vật nữ trong hợp đồng rất giống với chữ ký công khai của "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sina, 163