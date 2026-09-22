Xét xử vụ ca sĩ Jack khởi kiện đòi xác định quyền làm cha: "Tôi chỉ muốn có trách nhiệm, không muốn tách con khỏi mẹ"

Ngày 22/9, TAND Khu vực 2 - TPHCM mở phiên tòa xét xử vụ án dân sự về việc "Tranh chấp xác định cha cho con" giữa nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sĩ Jack) và bị đơn Trần Nguyễn Thiên An (28 tuổi, ngụ TPHCM).

Theo ghi nhận, khoảng 9h cùng ngày, ca sĩ Jack và Trần Nguyễn Thiên An có mặt tại trụ sở TAND Khu vực 2 - TP.HCM để tham dự phiên tòa. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm do liên quan đên tranh chấp về quan hệ cha - con giữa hai bên.

Jack cùng các luật sư có mặt tại phiên tòa sáng 22/9. Ảnh: Viết Thanh

Thiên An cũng có mặt tại phiên tòa. Ảnh: Viết Thanh

Tại phần bắt đầu phiên tòa, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nguyên đơn và bị đơn lần lượt trình bày ý kiên, nguyện vọng của các bên trước Hội đồng xét xử.

Sau đó, Hội đồng xét xử tiến hành hỏi các bên về những nội dung liên quan đến vụ an.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, Trần Nguyễn Thiên An cho biết năm 2020, khi thai được khoảng 4-5 tháng, cô đã thông báo cho Trịnh Trần Phương Tuần.

Theo lời trình bày của Thiên An, từ thời điếm đó đến năm 2022, Tuần có chu cấp tiền để nuôi con với tổng số tiền 106 triệu đồng. Trong đó, khoảng 76 triệu đông được chuyển khoản và 30 triệu đồng được đưa bằng tiền mặt. Thiên An cho biết số tiền chuyên khoản có sao kê đề chứng minh.

Theo Thiên An, từ đầu năm 2022 đến nay, Trịnh Trần Phương Tuấn không tiếp tục chuyển tiền chu cấp nuôi con. "Từ 2022 đến này việc nuôi con hoàn toàn dựa vào 100% kinh tế của tôi. Hiện tại, gia đình tôi có mẹ và em gái hỗ trợ tôi chăm con trong lúc tôi bận công việc nhưng đều có sự hỗ trợ và chăm sóc của tôi từ nhỏ cho đên lớn.", Thiên An cho biết.

Các nội dung trên được Thiên An trình bày tại phiên tòa và sẽ được Hội đồng xét xử xem xét cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án trước khi đưa ra quyết định.

Trong phần tranh luận, phía bị đơn cho rằng việc nguyên đơn Trịnh Trần Phương Tuấn cho rằng Trần Nguyễn Thiên An ngăn cản việc thực hiện quyền và nghĩa vụ làm cha là không đúng. Phía Thiên An đề nghị Tuấn làm rõ trong 5 năm qua đã thực hiện quyền và nghĩa vụ của người cha đối với con như thế nào, cũng như đã thực hiện việc thăm nom, chăm sóc con ra sao.

Trả lời về kế hoạch chăm sóc bé, ca sĩ Jack cho biết, "Tôi sẽ tôn trọng Thiên An, ráng thu xếp thời gian và theo điều kiện của mẹ bé. Hiện tại bé cũng chưa biết tôi nên tôi cũng sẽ chậm rãi và từ tôn thôi. Tôi cũng mong muốn có lịch trình thăm nom rõ ràng, tôi sẽ phụ trách cái gì đó. Tôi chỉ muốn có trách nhiệm làm cha thôi, tôi không có giành bé gì cả, không muốn tách bé khỏi mẹ. Tôi chỉ mong được chăm sóc con tốt nhất về sau.

Hội thẩm nhân dân hỏi Thiên An cảm thấy sao khi bên nguyên đơn đòi chăm sóc con từ nay về sau. Thiên An cho rằng việc chăm sóc con không chỉ là lời hứa mà còn phải được thể hiện bằng hành động, trong đó có việc dành thời gian và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của một người cha đối với con.

Nói về khoảng thời gian con còn nhỏ, Thiên An rướm nước mắt cho biết cô vẫn không hiểu vì sao trong những năm đầu đời của con, ông Tuấn không xuất hiện để cùng chăm sóc. Theo Thiên An, cô đã phải một mình nuôi con trong khoảng thời gian khó khăn nhất.

iViệc làm cha nói thì rất đơn giản, nhưng để thực hiện được thì phải sắp xếp thời gian để chăm sóc con, phải có tình cảm và sự hiện diện trong cuộc sống của con", Thiên An nói.

Thiên An cho rằng điều cô mong muốn là con có một cuộc sống bình thường, được lớn lên trong tình yêu thương và sự quan tâm của cả cha lẫn mẹ. Cô cũng cho biết bản thân chưa bao giờ ngăn cản con có tình cảm hay mối quan hệ với cha.

Theo đơn khởi kiện ngày 28/3/2025, ông Trịnh Trần Phương Tuấn yêu cầu tòa án xác định bé Đ. (SN 2021) là con ruột của ông, đồng thời yêu cầu bị đơn không được ngăn cấm ông Tuấn thực hiện trách nhiệm của người cha đối với bé Đ..

Trong văn bản tự khai gửi tòa án, bị đơn cho biết không đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của phía nguyên đơn.