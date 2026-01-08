Vào tháng 10 năm ngoái, rapper D.Ark đã bị bắt giữ vì tình nghi có liên quan đến việc sử dụng và phân phối cần sa - chất gây nghiện bị cấm theo luật pháp Hàn Quốc. Đến nay, vụ điều tra này đã có kết quả, cho thấy D.Ark hoàn toàn âm tính với ma túy và không liên quan đến việc phân phối chất cấm.

Trên trang cá nhân, nam rapper sinh năm 2004 đã đăng tải tâm thư, thể hiện sự thất vọng, oan ức khi bị cáo buộc liên quan đến cần sa: "Tôi đã phải chịu đựng những cáo buộc sai trái và vì tôi không có gì để che giấu, nên tôi đã hoàn toàn hợp tác với cảnh sát. Tất cả các xét nghiệm chi tiết đều cho kết quả âm tính, và hiện tại tôi chỉ tập trung vào việc làm nhạc. Tôi đã bị điều tra 1 cách bất công, phát trải qua các cuộc khám xét, tịch thu và phân tích dữ liệu điện thoại, và tôi tin rằng kết quả đã chứng minh được mình vô tội".

D.Ark được minh oan sau cuộc điều tra của cảnh sát. Ảnh: Allkpop

D.Ark cho biết cáo buộc phân phối cần sa là thông tin sai lệch bị phóng đại qua truyền thông. Ngay từ đầu, anh không hề bị cáo buộc phân phối cần sa. "Thay vì vội vàng tự bào chữa, tôi đã chọn chờ đợi sự thật được phơi bày. Tôi đã trải qua rất nhiều sự đưa tin ác ý của giới truyền thông kể từ khi tôi 15 tuổi, vì vậy, theo một cách nào đó, tôi đã quen với những báo cáo sai sự thật lặp đi lặp lại này” - anh thẳng thắn chia sẻ.

Tuy nhiên đến cuối cùng, D.Ark vẫn nhận trách nhiệm vì để vướng phải vụ điều tra, khiến công chúng bức xúc. Anh đang suy ngẫm sâu sắc về điều đó, đồng thời hứa sống ngay thẳng hơn để những mối nghi ngờ như vậy không bao giờ xuất hiện nữa. D.Ark cảm ơn người hâm mộ đã ở bên anh trong quãng thời gian khó khăn, hứa báo đáp họ bằng âm nhạc hay.

Nam rapper cảm ơn người hâm mộ đã tin tưởng anh. Ảnh: X

D.Ark sinh năm 2004, có tên thật là Kim Woo Rim. Anh đến từ Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc và mang 2 dòng máu Trung - Hàn. Nam rapper được công chúng biết đến qua chương trình Show Me the Money 777, Show Me the Money 9 và vị trí thứ ba trong cuộc thi High School Rapper 4 năm 2021. Sau khi nổi tiếng. D.Ark ký hợp đồng với công ty quản lý P Nation của PSY. Tuy nhiên hợp đồng này đã chấm dứt sau chưa đầy 1 năm. Kể từ đó, rapper sinh năm 2004 tiếp tục hoạt động dưới sự quản lý của công ty nhỏ hơn mang tên Gazplan.

Chỉ vừa mới vào ngày 23/10/2025, D.Ark phát hành mini album mới gồm các ca khúc 1010, Girlfriend và Sorry For Cheating. Đây là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của nam rapper sau thời gian dài im ắng. Tuy nhiên người hâm mộ vui chưa được bao lâu thì D.Ark đã bị cảnh sát bắt giữ khẩn cấp. May mắn là đến cuối cùng, anh đã được minh oan.

Về đời tư, D.Ark từng gây chú ý vì tin đồn hẹn hò với Lee Seung Ah , con gái của ca sĩ Seol Woon Do. Vào thời điểm đó, D.Ark 18 tuổi, trong khi Lee Seung Ah đã trưởng thành và hơn nam rapper đến 8 tuổi.

D.Ark là rapper trẻ nổi bật của showbiz Hàn Quốc. Ảnh: X

Nguồn: Allkpop