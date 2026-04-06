Sáng 5-4, Công an TP Hải Phòng cho biết vừa triệt phá một đường dây chế tạo, mua bán, tàng trữ vũ khí, đạn quân dụng quy mô lớn với hoạt động tinh vi, manh động.

Các đối tượng Hoàng Sơn và Phạm Thị Trúc Quỳnh cùng tang vật

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Hải Phòng phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ vũ khí quân dụng. Cầm đầu ổ nhóm là Phạm Thị Trúc Quỳnh (SN 1969, trú tại 146 gác 2 Quang Trung, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng), đối tượng từng có tiền án về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí.

Theo tài liệu trinh sát, nhóm tội phạm này có phương thức hoạt động hết sức tinh vi, không phô trương, không giao dịch công khai. Các đối tượng tổ chức cất giấu vũ khí tại nhiều địa điểm khác nhau, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi cất giấu tang vật. Thậm chí, để che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng còn tạo vỏ bọc là những lao động bình thường tại một công ty sản xuất giày da trên địa bàn thành phố.

Nhận định đây là ổ nhóm hình sự nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các vụ án đặc biệt nghiêm trọng nếu vũ khí được sử dụng để gây án, đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã trực tiếp chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án để huy động lực lượng tinh nhuệ, phương tiện, quyết tâm triệt xóa toàn bộ đường dây.

Quá trình điều tra cho thấy, Quỳnh không trực tiếp giao dịch mà chỉ đạo Lê Minh Tiến (SN 1971, trú tại 14B/26/292 Lạch Tray, phường Lê Chân), đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, thực hiện việc vận chuyển súng, đạn đến tay người mua.

Đối tượng Hoàng Sơn và nơi sản xuất súng, đạn

Việc giao nhận tiền được thực hiện linh hoạt qua chuyển khoản hoặc tiền mặt, nhằm hạn chế dấu vết. Nguồn chế tạo, sửa chữa vũ khí được xác định có liên quan đến Hoàng Sơn (SN 1966, trú tại số 21 Phương Khê, phường Kiến An), đối tượng từng là vận động viên bắn súng, am hiểu sâu về cấu tạo và tính năng của các loại súng, đạn.

Tại nơi ở của Sơn, lực lượng trinh sát phát hiện nhiều máy móc, công cụ phục vụ việc chế tạo, hoán cải vũ khí, cùng sự xuất hiện thường xuyên của các đối tượng hình sự có biểu hiện nghi vấn.

Đầu tháng 2-2026, khi các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập đầy đủ, nhận định thời cơ phá án đã đến, Ban chuyên án quyết định "cất vó".

Với sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, hơn 10 tổ công tác đặc biệt được đồng loạt triển khai, yêu cầu đặt ra là bắt đúng, trúng đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng và nhân dân.

Chiều tối 4-2, trên tuyến đường Trường Chinh thuộc địa bàn phường Kiến An, lực lượng trinh sát đã bất ngờ khống chế, bắt giữ Phạm Thị Trúc Quỳnh và Lê Minh Tiến khi các đối tượng đang vận chuyển súng, đạn đi giao cho khách.

Lực lượng phá án thu giữ tại chỗ gồm súng ngắn, nhiều viên đạn và phụ kiện liên quan. Cùng thời điểm, các mũi trinh sát khác đồng loạt "kích hoạt", bắt giữ Hoàng Sơn và tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập, đấu tranh chuyên án

Kết quả, lực lượng chức năng đã thu giữ hàng chục khẩu súng các loại, hàng nghìn viên đạn, cùng nhiều máy móc, thiết bị dùng để chế tạo, sửa chữa vũ khí, cho thấy quy mô đặc biệt lớn của đường dây này.

Mở rộng điều tra, lực lượng công an tiếp tục bắt giữ nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những đối tượng hình sự cộm cán, từng có nhiều tiền án.

Tại các địa điểm khám xét, cơ quan điều tra thu 11 khẩu súng các loại, trong đó có 6 khẩu súng quân dụng; hơn 6.700 viên đạn, gồm 5.698 viên đạn quân dụng; 230 viên đạn công cụ hỗ trợ; 779 vỏ đạn, hạt nổ, bi sắt đã qua sử dụng; cùng nhiều phụ kiện như báng súng, nòng súng, ống giảm thanh, lò xo….

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can 12 đối tượng về hành vi chế tạo, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng theo Điều 304 Bộ luật Hình sự. Chuyên án tiếp tục được mở rộng, với phương châm bóc gỡ đến tận cùng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với chiến công xuất sắc của lực lượng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố đã được lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, gửi thư khen; lãnh đạo thành phố biểu dương khen thưởng. Thành công của chuyên án không chỉ thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng, mà còn góp phần triệt xóa một nguồn cung cấp vũ khí trái phép đặc biệt nguy hiểm, ngăn chặn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm nghiêm trọng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Cảng.