Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án buôn lậu và các hành vi vi phạm liên quan đến hoạt động kinh doanh kim cương xảy ra tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) cùng một số đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng bị xác định là người đã chỉ đạo Trưởng phòng Kinh doanh của doanh nghiệp tổ chức nhập lậu kim cương từ nước ngoài, sau đó đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để tiêu thụ. Số kim cương nhập lậu được cho là lên tới 3.400 viên. Đây là một trong những tình tiết đáng chú ý của vụ án vừa được cơ quan điều tra làm rõ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu bà Lê Thúy Hằng vướng vòng lao lý.

Trước đó, trong đại án xảy ra tại SJC liên quan hoạt động sản xuất và kinh doanh vàng, bà Hằng đã bị Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 25 năm tù về các tội Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Không chỉ nhận mức án tù nặng, cựu Tổng giám đốc SJC còn bị buộc nộp lại khối tài sản đặc biệt lớn. Theo bản án sơ thẩm, bà Hằng phải nộp lại 5.411 lượng vàng miếng SJC, 5.410 lượng vàng nhẫn SJC - tổng cộng hơn 10.800 lượng vàng - để sung công quỹ Nhà nước. Bên cạnh đó, bị cáo còn phải nộp lại hơn 73 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính và bồi thường hơn 14 tỷ đồng cho SJC.

Theo bản án, cơ quan tố tụng xác định bà Hằng giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ khống để nâng định mức hao hụt trong gia công vàng, đưa vàng nguyên liệu từ bên ngoài vào sản xuất trái quy định và lợi dụng chương trình bán vàng bình ổn nhằm trục lợi, gây thiệt hại hơn 107 tỷ đồng.

Sau bản án sơ thẩm, bà Hằng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và không đồng ý với quyết định buộc phải nộp hơn 10.800 lượng vàng. Tại phiên phúc thẩm diễn ra hồi tháng 6/2026, bị cáo cho rằng số vàng này được các cá nhân bỏ tiền mua từ bên ngoài chứ không phải tài sản của SJC. Tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát vẫn đề nghị giữ nguyên quyết định buộc bà Hằng nộp lại toàn bộ số vàng nêu trên.