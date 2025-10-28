Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy, đơn vị vừa phối hợp cùng Bệnh viện Từ Dũ điều trị thành công cho nữ bệnh nhân (42 tuổi, quê Đắk Lắk) mắc bệnh cơ tim Takotsubo, còn gọi là hội chứng “trái tim tan vỡ”. Theo bác sĩ, đây là bệnh lý cực kỳ hiếm gặp và nguy hiểm.

Nhờ sự phối hợp khẩn cấp giữa hai bệnh viện cùng việc ứng dụng hệ thống oxy hóa qua màng ngoài cơ thể (VA-ECMO), bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục sau khi rơi vào “ranh giới sinh tử”.

Các bác sĩ hai bệnh viện Từ Dũ và Chợ Rẫy cứu sống nữ bệnh nhân mắc hội chứng "trái tim tan vỡ". (Ảnh: BVCC)

Trước đó, ngày 17/10, Bệnh viện Chợ Rẫy nhận được lời mời hội chẩn khẩn từ Bệnh viện Từ Dũ về trường hợp bệnh nhân V.T.B. bị ngưng tim hai lần trong khi phẫu thuật. Ê kíp Bệnh viện Từ Dũ đã nỗ lực hồi sức tích cực, giúp tim bệnh nhân đập trở lại.

Ngay sau đó, các bác sĩ Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt, đánh giá tình trạng bệnh nhân bị sốc tim nặng, cần hỗ trợ tuần hoàn khẩn cấp. Bệnh nhân nhanh chóng được đặt nội khí quản, thở máy và chuyển đến Chợ Rẫy trong tình trạng nguy kịch.

Tại Khoa Hồi sức tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được ghi nhận men tim tăng cao, siêu âm tim cho thấy vô động mỏm, tăng động đáy và phân suất tống máu chỉ còn khoảng 33%. Đây là thể bệnh cơ tim do stress, có biểu hiện tương tự nhồi máu cơ tim cấp và có thể tiến triển nhanh đến suy tuần hoàn tối cấp.

Trước diễn tiến nguy kịch, các bác sĩ đã kích hoạt quy trình hỗ trợ tim phổi ngoài cơ thể 24/7, đặt hệ thống VA-ECMO giúp duy trì tuần hoàn và tạo “cửa sổ” cho tim nghỉ ngơi, hồi phục. Song song đó, bệnh nhân được hồi sức toàn diện, kiểm soát huyết động, hỗ trợ hô hấp, dùng kháng sinh và điều trị đa cơ quan.

Nhờ đáp ứng tốt, huyết áp và hoạt động tim dần ổn định. Sau vài ngày, bệnh nhân được cai ECMO, siêu âm cho thấy chức năng tim cải thiện rõ, phân suất tống máu tăng lên 38% và tiếp tục phục hồi trong những ngày tiếp theo.

Đến nay, sau 10 ngày điều trị, bệnh nhân đã rút nội khí quản, thở oxy nhẹ, sinh hiệu ổn định và tỉnh táo.

PGS.TS.BS Hoàng Văn Sỹ – Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Chợ Rẫy, chia sẻ: “Đây là một trường hợp bị bệnh cơ tim Takotsubo có diễn tiến rất nặng và đột ngột. Các thuốc được dùng trong hồi sức tim phổi thông thường như thuốc vận mạch lại bị chống chỉ định trong trường hợp này. Chính vì vậy, có thể nói, “chìa khóa” của sự thành công trong ca điều trị một phần chính là nhờ vào sự phối hợp liên viện kịp thời giữa bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Từ Dũ”.

Theo bác sĩ Hoàng Văn Sỹ, hội chứng “trái tim tan vỡ” thường xuất hiện sau các cú sốc tâm lý hoặc stress thể chất mạnh, đặc biệt ở phụ nữ tiền mãn kinh và hậu mãn kinh. Chỉ dưới 10% trường hợp tiến triển thành suy tuần hoàn tối cấp như bệnh nhân V.T.B. Vì vậy, đây là một ca bệnh cực kỳ hiếm.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ trong độ tuổi trung niên cần cảnh giác khi xuất hiện triệu chứng đau ngực, khó thở sau stress, sang chấn tâm lý hoặc sau phẫu thuật. Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý tim mạch nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc cơ tim Takotsubo.

Những trường hợp biến chứng nặng cần được điều trị tại các trung tâm tim mạch lớn có khả năng hỗ trợ tuần hoàn cơ học bằng kỹ thuật ECMO để tăng cơ hội sống còn.