Ngày 26/11, Bệnh viện Nhân dân 115 (Tp.HCM) cho biết vừa cứu sống anh H. (34 tuổi) bị biến chứng tăng thân nhiệt ác tính– một cấp cứu tối khẩn cấp cực kỳ hiếm gặp trong gây mê.

Theo ThS.BS.CKII Nguyễn Thiên Phú, Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Nhân dân 115, trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bàn tay trái dập nát do tai nạn lao động.

Tối 28/10, anh H. được chỉ định phẫu thuật cấp cứu để xử trí vết thương ở bàn tay trái. Trước đó, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh, chưa ghi nhận bệnh lý nền và chưa từng trải qua gây mê.

Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau khi bắt đầu gây mê (giai đoạn khởi mê), hệ thống máy theo dõi liên tục phát hiện hàng loạt bất thường diễn tiến nhanh: Chỉ số khí CO₂ trong hơi thở ra tăng vọt bất thường, nhịp tim đập nhanh liên tục, co cứng cơ toàn thân, thân nhiệt tăng cao nhanh chóng.

Từ tổ hợp dấu hiệu đặc trưng này, bác sĩ gây mê lập tức nhận định người bệnh đang rơi vào cơn tăng thân nhiệt ác tính và kích hoạt quy trình cấp cứu ngay tại phòng mổ.

Ê-kíp khẩn trương ngưng toàn bộ thuốc nghi ngờ khởi phát, tăng cường thông khí hỗ trợ hô hấp, hạ thân nhiệt tích cực và triển khai các biện pháp hồi sức chuyên sâu theo diễn biến lâm sàng cũng như kết quả xét nghiệm.

Trong bối cảnh người bệnh đang được gây mê sâu và không thể tự biểu đạt triệu chứng, việc giám sát chặt chẽ từng thông số trên máy theo dõi chính là "chìa khóa" giúp bác sĩ phát hiện sớm biến cố và can thiệp đúng thời điểm.

Sau khi kiểm soát được cơn nguy kịch ban đầu tại phòng mổ, anh H. tiếp tục được duy trì an thần, thở máy tại khu hồi sức của Khoa Gây mê Hồi sức. Tại đây, các bác sĩ tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, theo dõi sát sao chức năng hô hấp, tuần hoàn, thân nhiệt, đồng thời giám sát chặt nguy cơ tái phát cơn và biến chứng tổn thương cơ – thận sau cơn cấp.

Nhờ sự chăm sóc và điều trị tích cực của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng, đến ngày 30/10, anh H. đã đủ điều kiện rút ống nội khí quản và tự thở tốt. Khi tình trạng toàn thân ổn định, anh được chuyển sang chuyên khoa Chấn thương Chỉnh hình để tiếp tục điều trị phục hồi bàn tay và xuất viện an toàn vào ngày 6/11.

Kết quả xét nghiệm gene sau đó xác nhận anh H. mang một biến đổi di truyền liên quan đến cơ địa nhạy cảm với tăng thân nhiệt ác tính. Đây là thông tin y khoa đặc biệt quan trọng, không chỉ giúp bảo vệ an toàn cho chính anh trong tương lai mà còn có ý nghĩa lớn trong việc tư vấn, đánh giá nguy cơ cho những người thân cùng huyết thống.

Người mang cơ địa nhạy cảm vẫn hoàn toàn có thể phẫu thuật an toàn khi cần thiết, miễn là bác sĩ gây mê được thông báo trước để xây dựng phác đồ gây mê không sử dụng các thuốc khởi phát và chuẩn bị sẵn sàng phương tiện dự phòng.

Ảnh minh họa.

Để đảm bảo an toàn tối đa trước mỗi ca phẫu thuật hoặc thủ thuật có gây mê, Bệnh viện Nhân dân 115 khuyến cáo người dân:

-Chủ động khai báo tiền sử y tế: Hãy thông báo ngay cho bác sĩ khám tiền mê nếu bản thân hoặc người thân trong gia đình từng gặp biến cố bất thường, sốt cao không rõ nguyên nhân hoặc nguy kịch trong lúc gây mê.

-Lưu giữ cẩn thận hồ sơ bệnh án: Người bệnh từng được chẩn đoán hoặc nghi ngờ tăng thân nhiệt ác tính cần giữ kỹ giấy ra viện, kết quả xét nghiệm gene và luôn mang theo khi đi khám chữa bệnh.

-Trao đổi với người thân: Chia sẻ thông tin chẩn đoán di truyền cho các thành viên trong gia đình (cha mẹ, anh chị em ruột, con cái) để chủ động phòng ngừa nếu có chỉ định phẫu thuật về sau.