Cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung đấu giá bức tranh của Ngô Thanh Vân, dành 73 triệu hỗ trợ các bé mổ tim

Với số tiền đấu giá 73 triệu đồng, chị không chỉ sở hữu một tác phẩm nghệ thuật giàu cảm xúc mà còn góp phần mang lại hy vọng sống cho hai em bé nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh, thông qua chương trình "Vết Sẹo Cuộc Đời" của Quỹ Vietnam Children's Fund.

Bức tranh "LOVE" được sáng tác từ những rung cảm sâu thẳm của Ngô Thanh Vân trong hành trình làm mẹ với rất nhiều khó khăn và thách thức nhưng cũng tràn đầy tình yêu của mình.

Doanh nhân, cựu siêu mẫu Vũ Cẩm Nhung với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tenamyd Cosmetics đã giành thắng lợi trong phiên đấu giá, biến "LOVE" thành nguồn sức sống mới cho hai em bé đang chờ ngày phẫu thuật. Là một người mẹ từng trải qua những khó khăn gian nan trong hành trình sinh nở, với 20 lần thụ tinh nhân tạo và nỗi đau mất mát hai bé sinh đôi ở tháng thứ 5 thai kỳ, Vũ Cẩm Nhung chia sẻ rằng chị hiểu rõ giá trị của sự sẻ chia. "Khi tình yêu nghệ thuật giao thoa cùng tình yêu trẻ thơ, niềm hy vọng đã được thắp sáng," chị bày tỏ, nhấn mạnh sứ mệnh nhân ái mà dự án mang lại.

Sinh năm 1976 tại Hà Nội, Vũ Cẩm Nhung xuất thân từ một gia đình trí thức, từng sống trong căn hộ tập thể chỉ rộng 15m² tại khu Đại học Bách Khoa. Cuộc sống thời bao cấp với tem phiếu và xếp hàng mua gạo đã rèn luyện cho chị nghị lực vượt khó. Chị bước chân vào làng mẫu từ năm 1993, sau khi đoạt giải Hoa khôi Sinh viên Hà Nội và Á khôi 1 tại Hội thi Khoẻ đẹp - Thời trang - Thể thao Toàn quốc. Năm 1994 đánh dấu đỉnh cao khi chị đạt Á quân cuộc thi Tìm kiếm Người mẫu Thời trang Châu Á tại TP.HCM và vị trí thứ 4 tại Người mẫu Châu Á tổ chức ở đảo Guam (Mỹ), trở thành siêu mẫu Việt Nam đầu tiên đoạt danh hiệu Siêu mẫu châu Á.

Thời kỳ hoàng kim, Vũ Cẩm Nhung "thống trị" các trang bìa tạp chí, lịch treo tường và sàn diễn lớn nhỏ, tham gia nhiều chương trình thời trang đình đám như Duyên dáng Việt Nam hay Một tháng Sài Gòn. Với chiều cao 1m72, số đo ba vòng lý tưởng và gương mặt sắc sảo, chị được mệnh danh là "nữ hoàng catwalk" những năm 1990. Tuy nhiên, ở đỉnh cao sự nghiệp, chị bất ngờ rút lui để theo học Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp, chị chuyển hướng kinh doanh, hiện lãnh đạo Tenamyd Cosmetics, chuyên về dược mỹ phẩm.

Dù bận rộn với công việc, Vũ Cẩm Nhung vẫn duy trì lối sống khoa học, chơi thể thaomỗi ngày . Cuộc sống cá nhân của chị cũng là câu chuyện truyền cảm hứng: Kết hôn với doanh nhân ngành dược phẩm, chị vượt qua trầm cảm nặng để sinh con trai lớn Nam Anh và con gái út Vi Anh. Dù rời xa showbiz, chị vẫn thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, hội ngộ bạn bè như Diễm My, Giáng My, Hà Kiều Anh hay Trương Ngọc Ánh. Năm 2019, chị ra mắt tự truyện "Bao giờ là đúng lúc", chia sẻ hành trình từ cô bé nghèo đến doanh nhân thành đạt.

Vũ Cẩm Nhung cũng nhiều năm tham các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện một cách thầm lặng, chị cũng mong muốn mang tới một chút "phép màu" cho những em nhỏ thiếu may mắn. Đồng thời, cựu siêu mẫu cũng hy vọng sẽ có thật nhiều những "phép màu" đồng hành và lan toả những giá trị nhân văn.