Cựu MC thời tiết làm dâu đại gia Bắc Ninh thả loạt ảnh biniki nuột nà, rời khỏi lâu đài là “bung lụa”

Mai Ngọc (Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990) là một trong những MC quen mặt với khán giả, biết đến với những biệt danh như “cô gái thời tiết”, “Hoa khôi VTV”. Cuối năm 2024, cô kết hôn với doanh nhân Đặng Quốc Thắng - con trai của một gia đình doanh nhân có tiếng ở Bắc Ninh. Sau khi lập gia đình và sinh con đầu lòng, nữ MC chuyển về Bắc Ninh sinh sống cùng chồng và gia đình chồng, dành phần lớn thời gian chăm sóc tổ ấm. Trên mạng xã hội, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con trai, quá trình tập luyện cũng như cuộc sống tại Bắc Ninh.

Mới đây, Mai Ngọc có chuyến nghỉ dưỡng tại một khu nghỉ dưỡng 5 sao ở Hạ Long. Trên trang cá nhân, nữ MC thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini, khoe vóc dáng sau khi làm mẹ. Dù đã trải qua một lần sinh nở, cô vẫn giữ được hình thể thon gọn, săn chắc, không có quá nhiều thay đổi so với thời còn son rỗi.

Mai Ngọc đăng tải loạt ảnh diện bikini, khoe sắc vóc ngày càng thăng hạng

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người xuýt xoa trước vóc dáng của nữ MC, thậm chí “xin vía” để có thể sở hữu hình thể như cô sau khi sinh con. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bất ngờ trước màn “tái xuất” khá táo bạo của Mai Ngọc khi cô tự tin diện bikini, thoải mái khoe vóc dáng ở thời điểm con trai mới 16 tháng tuổi.

Loạt ảnh nhanh chóng nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng. Không ít người xuýt xoa trước vóc dáng của nữ MC, thậm chí “xin vía” để có thể sở hữu hình thể như cô sau khi sinh con. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, nhiều người cũng cho rằng việc Mai Ngọc tự tin diện bikini, khoe trọn vóc dáng khi con trai mới 16 tháng tuổi là một màn xuất hiện khá táo bạo. Bởi không phải mẹ bỉm nào cũng có thể nhanh chóng lấy lại hình thể và thoải mái diện những trang phục gợi cảm sau sinh.

“Nhìn body mà ghen tỵ”, “Cứ đẹp mãi thôi nàng ơi”, “Thành quả ở trong phòng gym thường xuyên đây hả”, “Xinh, gầy và đẹp quá”, “Bất ngờ nha, chị đẹp mãi”... là một số bình luận của cư dân mạng.

Với Mai Ngọc, sự tự tin ấy đến sau một thời gian dài kiên trì tập luyện và chăm sóc bản thân. Từ thời điểm cơ thể ổn định sau sinh, nữ MC đã dần trở lại với các bài tập thể thao, duy trì việc vận động đều đặn để giảm cân và đưa vóc dáng về trạng thái săn chắc. Chính quá trình này giúp cô có thể tự tin khoe thành quả sau hơn một năm làm mẹ.

Vài tuần trước, nữ MC từng chia sẻ đã chạm mốc 50kg với chiều cao 1m72. Trước đó, trong thai kỳ, cô từng tăng lên khoảng 68kg. Sau sinh một tháng, cân nặng của Mai Ngọc giảm xuống khoảng 59kg, sau đó tiếp tục về mức 52-53kg và hiện tại là 50kg.

Mai Ngọc chăm chỉ tập luyện nhiều bộ môn khác nhau để giảm cân

Hành trình này không chỉ đến từ việc giảm cân mà còn là quá trình nữ MC từng bước đưa cơ thể trở lại trạng thái săn chắc. Khoảng 3 tháng sau khi sinh con đầu lòng, khi vết mổ đã ổn định, Mai Ngọc bắt đầu trở lại tập luyện.

Cô kết hợp Pilates và Gyrotonic cùng huấn luyện viên riêng, đồng thời duy trì thói quen đi bộ khoảng 40 phút vào mỗi buổi sáng và tập thể thao khoảng 40 phút vào buổi chiều.

Mai Ngọc từng chia sẻ quan điểm rằng dù bận rộn đến đâu, cô vẫn cố gắng sắp xếp thời gian dành cho thể thao, bởi việc vận động không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn mang lại tinh thần vui vẻ, tích cực.

Có thể nói, việc duy trì lịch tập đều đặn trong giai đoạn vừa chăm con nhỏ vừa trở lại với công việc đòi hỏi nữ MC phải khá kỷ luật trong việc quản lý thời gian và chăm sóc bản thân.

Nhờ quá trình đó, Mai Ngọc hiện khá tự tin với vóc dáng của mình. Những chuyến đi biển hay những trang phục trước đây vốn quen thuộc với cô cũng được nữ MC thoải mái diện trở lại.

Sau khi kết hôn và sinh con, nữ MC chuyển về Bắc Ninh sinh sống cùng gia đình chồng. Cô nhiều lần hé lộ những góc khác nhau trong căn "lâu đài" của gia đình, từ phòng khách, phòng ngủ đến phòng tập. Cơ ngơi này từng gây chú ý trên mạng xã hội bởi quy mô bề thế, gồm 4 tầng với tổng diện tích khoảng 6.500 m², có tầm nhìn hướng ra quảng trường lớn.

Không gian sống rộng rãi cũng trở thành một phần trong những khoảnh khắc đời thường được Mai Ngọc chia sẻ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, thay vì những lịch trình dày đặc như trước, hình ảnh xuất hiện thường xuyên hơn trên trang cá nhân của nữ MC hiện là cuộc sống bên gia đình và quý tử.

Cô chia sẻ nhiều hoạt động trong ngày của hai mẹ con, từ những buổi sáng thức dậy sớm đưa con đi dạo, cho con ăn, nghỉ ngơi đến lúc cùng con học và chơi. Cuộc sống sau khi làm mẹ vì thế cũng trở thành một màu sắc quen thuộc trên trang cá nhân của Mai Ngọc.

Mai Ngọc dạo này thỉnh thoảng tham gia một số sự kiện

Cô sống với gia đình chồng, trong tòa "lâu đài" ở Bắc Ninh.

Cuộc sống của một mẹ bỉm vì thế cũng trở thành một phần quen thuộc trên trang cá nhân của nữ MC. Dù dành nhiều thời gian cho con, Mai Ngọc vẫn cố gắng duy trì những khoảng thời gian riêng cho bản thân.

Buổi chiều, cô có thể dành thời gian tập luyện hoặc gặp gỡ bạn bè. Khi có công việc và sự kiện, nữ MC vẫn di chuyển từ Bắc Ninh lên Hà Nội rồi trở về nhà sau khi hoàn tất lịch trình.

Ảnh: IGNV.