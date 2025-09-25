Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee (trái) bước vào phòng xử án tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, ngày 24/9 (Ảnh: Yonhap)

Trong đó, các luật sư của cựu đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon Hee khẳng định bà không tham gia vào âm mưu thao túng cổ phiếu hay can thiệp vào việc đề cử ứng cử viên tranh cử.

Bà Kim Keon Hee đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul trong bộ vest đen và đeo số tù nhân trên ngực. Tòa án cho phép báo chí quay phim phiên xét xử. Bà được đưa đến từ một trại giam ở khu vực Tây Nam Seoul - nơi bà bị giam giữ từ ngày 12/8.

Với khuôn mặt bị che khuất một phần bằng khẩu trang và tóc buộc gọn, bà Kim Keon Hee bước vào bục bị cáo và trả lời thẩm vấn từ tòa án.

Bà Kim Keon Hee là phu nhân đầu tiên của một cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đưa ra xét xử. Chồng bà - cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol - cũng đang bị xét xử với các cáo buộc liên quan đến nỗ lực bất thành nhằm áp đặt thiết quân luật vào tháng 12/2024.

Cựu đệ nhất phu nhân phải đối mặt với các cáo buộc vi phạm Đạo luật Thị trường vốn, Đạo luật Quỹ chính trị và luật về nhận hối lộ để hòa giải.

Cựu đệ nhất phu nhân Kim Keon Hee trao đổi với luật sư bên trong phòng xử án tại Tòa án Quận Trung tâm Seoul, ngày 24/9 (Ảnh: Yonhap)

Cáo buộc đầu tiên liên quan đến việc bà thông đồng với cựu Giám đốc của Deutsch Motors - một đại lý BMW tại Hàn Quốc, cũng như một cộng sự thân cận. Việc này nhằm thao túng giá cổ phiếu của công ty và thu lợi bất hợp pháp 810 triệu Won (581.000 USD) từ năm 2010 đến năm 2012.

Cáo buộc thứ hai liên quan đến việc bà và chồng bà đã nhận các cuộc thăm dò ý kiến miễn phí trị giá 270 triệu Won từ một người tự xưng là nhà môi giới quyền lực trước cuộc bầu cử Tổng thống năm 2022. Việc này nhằm đổi lấy việc đảm bảo việc đề cử cựu dân biểu Đảng Quyền lực Nhân dân Kim Young Sun cho cuộc bầu cử quốc hội vào cuối năm 2022.

Cáo buộc cuối cùng liên quan đến việc bà nhận quà xa xỉ trị giá 80 triệu Won từ một quan chức Giáo hội Thống nhất thông qua một pháp sư vào năm 2022.

Nhóm công tố viên đặc biệt điều tra vụ án của bà đã yêu cầu tòa án phong tỏa toàn bộ tài sản trong khi chờ xét xử.

Về vụ án thao túng cổ phiếu, luật sư của bà Kim Keon Hee đã chỉ ra các quyết định trước đây của bên công tố về việc hủy bỏ mọi cáo buộc đối với bà và khẳng định bà không thông đồng trong âm mưu này. Họ cho biết các cuộc thăm dò ý kiến chỉ do một mình vị quan chức quyền lực thực hiện và được gửi đến ứng dụng nhắn tin di động của bà Kim. Bà không cần chúng vì nhiều cuộc khảo sát tương tự đã được chiến dịch tranh cử của chồng bà thực hiện.

Bà cũng chưa bao giờ nhận được những món quà xa xỉ.

Phiên tòa đã kết thúc sau 40 phút.

Tòa án cho biết họ sẽ tổ chức phiên điều trần chuẩn bị trước khi tổ chức phiên xét xử chính thức vào mỗi thứ Tư và thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 15/10, hoàn tất việc xem xét bằng chứng vào cuối tháng 12.