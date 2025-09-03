Theo cảnh sát quận Gwanak, khoảng 10h57 (giờ địa phương) lực lượng chức năng nhận được cuộc gọi khẩn cấp với nội dung: “Cứu tôi với, tôi bị đâm bằng dao”. Khi có mặt, cảnh sát phát hiện ba nạn nhân gồm hai nam và một nữ bị đâm nhiều nhát ở vùng bụng và các bộ phận khác trên cơ thể. Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện gần đó nhưng không qua khỏi.

Nghi phạm được xác định là A, chủ nhà hàng nơi xảy ra án mạng. Sau khi gây án, A đã tự gây thương tích cho bản thân nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hiện A đang được điều trị dưới sự giám sát của cảnh sát và sẽ bị bắt giữ để phục vụ điều tra ngay khi tình trạng sức khỏe ổn định.

Thông tin ban đầu cho biết, ba nạn nhân là những người làm trong lĩnh vực thi công nội thất. Họ được cho là có mâu thuẫn với A liên quan đến việc sửa chữa, cải tạo nhà hàng. Trong buổi thảo luận sáng cùng ngày, tranh cãi nổ ra và A đã dùng dao tấn công nhóm người này.

Một chủ cửa hàng gần hiện trường kể lại: “Sáng nay tôi còn thấy ông ấy đứng hút thuốc trước quán. Không lâu sau thì nhìn thấy các nạn nhân được đưa ra bằng cáng và lên xe cấp cứu”.

Cảnh sát nhận định vụ việc nhiều khả năng xuất phát từ mâu thuẫn trong kinh doanh, đồng thời cho biết sẽ làm rõ toàn bộ diễn biến sau khi tạm giữ nghi phạm.

