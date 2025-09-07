Theo hồ sơ tòa án mà Daily Mail có được, Kristin đã nộp đơn xin ly hôn tại tòa án ở Portsmouth, bang New Hampshire vào ngày 13/8.

Tuy nhiên, với Julia Cabot - vợ cũ của Andrew - cuộc ly hôn này không hề bất ngờ. Trả lời Daily Mail, Julia cho biết: “Tôi đã nhắn tin cho Andrew ngay sau khi vụ việc xảy ra và anh ta nói: ‘Cuộc sống của cô ta chẳng liên quan gì đến tôi’, rồi tiết lộ rằng họ đang ly thân.”

Kristin cùng gia đình chồng

Julia từng chung sống với Andrew 4 năm trước khi ly hôn vào năm 2018. Cô thẳng thắn nhận xét: “Anh ta nói không liên quan nhưng họ vẫn đang là vợ chồng và sống chung một căn nhà. Với Andrew, tiền bạc là điều duy nhất anh ta quan tâm. Tôi không nghĩ anh ta hợp để làm chồng mà Kristin cũng chẳng giống mẫu phụ nữ của gia đình.”

Theo Julia, chồng cũ của mình “không phải người tử tế” và vụ bê bối tình cảm lần này chỉ là “nghiệp”: “Ngay sau khi mọi chuyện vỡ lở, tôi nhận được hàng loạt tin nhắn từ bạn bè chỉ có một từ duy nhất: karma (nghiệp). Mọi người đều nghĩ đây là cái giá mà anh ta phải trả. Cá nhân tôi không tin Andrew bị tổn thương gì, cùng lắm chỉ thấy xấu hổ mà thôi.”

Trước đó, Kristin, 52 tuổi, đã bị bắt gặp không đeo nhẫn cưới từ tháng 7.

Khoảnh khắc ngoại tình chấn động

Cựu giám đốc nhân sự Astronomer Kristin lần đầu gây chú ý khi cô bị phát hiện thân mật cùng cựu CEO Astronomer Andy Byron tại concert Coldplay vào tháng 7. Khi bị chiếu lên lên màn hình lớn trong phần “kiss cam”, cả hai đã cố né tránh máy quay một cách nhanh chóng. Phản ứng bất ngờ này khiến ca sĩ Chris Martin ngay trên sân khấu phải đùa rằng có thể họ đang ngại ngùng hoặc ngoại tình.

Ngay sau đó, truyền thông phanh phui việc Kristin vẫn đang là vợ của CEO Privateer Rum - Andrew Cabot. Theo hồ sơ bất động sản do The Post công bố trước đó, Kristin và Andrew cùng sở hữu một ngôi nhà hai tầng phong cách New England trị giá 2,2 triệu USD (khoảng 58 tỷ đồng), nằm gần bờ biển Atlantic tại Rye, bang New Hampshire. Căn nhà bốn phòng ngủ này được cặp đôi mua vào tháng 2/2023.

Nguồn: Daily Mail