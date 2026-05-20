Theo kế hoạch, hôm nay, 20-5, TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và đơn vị liên quan.

Vụ án "nhiều không"

Phiên tòa do thẩm phán Nguyễn Xuân Văn làm chủ tọa dự kiến diễn ra trong 6 ngày. Trong vụ án này, bà Nguyễn Thị Kim Tiến và 6 người khác bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Có 2 bị cáo bị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", "Nhận hối lộ" và 1 bị cáo hầu tòa với cáo buộc tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hồ sơ vụ việc thể hiện, trong quá trình thực hiện 2 dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - Bộ Y tế phê duyệt thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư khi chưa làm rõ khả năng đáp ứng của đơn vị tư vấn trong nước. Đơn vị này cũng cố ý chỉ định thầu; không tổ chức xác định dự toán gói thầu thuê tư vấn nước ngoài…

Bên cạnh đó là việc phân chia các gói thầu không hợp lý, không căn cứ vào tính chất kỹ thuật, trình tự thực hiện và tính đồng bộ của dự án dẫn đến mất tính tổng thể, đồng bộ, gây ra nhiều vướng mắc.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến

Các hợp đồng xây dựng không có khối lượng chi tiết, không có dự toán kèm theo; không có thỏa thuận cụ thể, chi tiết về yêu cầu kỹ thuật (cấu hình, xuất xứ...) cũng như cách thức đo đếm khối lượng, số lượng để làm cơ sở nghiệm thu, thanh toán và điều chỉnh giá hợp đồng...

Đặc biệt, cáo trạng xác định dù công trình, hạng mục công trình chưa đủ điều kiện để thi công nhưng chủ đầu tư và nhà thầu đã tiến hành khởi công. Một số hạng mục thi công trước khi thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt dẫn đến công tác quản lý chất lượng trong quá trình thi công gặp khó khăn.

Những sai phạm trên khiến 2 dự án phải dừng thi công từ tháng 1-2021 đến hết tháng 12-2024. Hậu quả, gây thất thoát, lãng phí hơn 800 tỉ đồng.

Chỉ thừa nhận có nhận 7,5 tỉ đồng

Nội dung cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) đã thỏa thuận, thống nhất với các nhà thầu về việc tạo điều kiện trúng thầu. Theo đó, khi thực hiện các gói thầu của 2 dự án, nhà thầu phải chi cho Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm số tiền tương ứng 5% giá trị tạm ứng, thanh toán trước thuế. Từ thỏa thuận này, những nhà thầu thực hiện 10 gói thầu xây lắp của 2 dự án đã đưa trực tiếp hơn 88 tỉ đồng cho ông Nguyễn Chiến Thắng.

Đến tháng 9-2017, ông Nguyễn Chiến Thắng nghỉ hưu, đồng phạm là ông Nguyễn Hữu Tuấn làm Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm rồi làm Giám đốc. Ông Tuấn không trực tiếp thỏa thuận nhưng tiếp tục vận hành cơ chế nhận tiền như trên và có 3 nhà thầu đưa cho ông này tổng số tiền 12,17 tỉ đồng.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2. Ảnh: HOÀNG PHONG

Ông Nguyễn Chiến Thắng khai sau khi nhận hơn 88 tỉ đồng từ nhà thầu đã chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD; chi cho ông Nguyễn Hữu Tuấn 3,47 tỉ đồng; chi cho các đồng phạm Trần Văn Sinh (khi đó là Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế) 2,97 tỉ đồng, Nguyễn Kim Trung (thời điểm làm Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm) hơn 1,7 tỉ đồng và cho nhiều người khác... Tuy nhiên, các khoản chi này không có tài liệu chứng minh.

Bị cáo Thắng còn khai đưa cho bị cáo Lê Thanh Thiêm (khi đó là Giám đốc Công ty TNHH Sao Nam Sông Hồng) 2 triệu USD để nhờ tác động đến đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương khi kiểm tra tại Bộ Y tế, tạo điều kiện giúp không bị kỷ luật.

Với bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn, người này khai nhận 12,17 tỉ đồng từ 3 nhà thầu và chi cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến 5 tỉ đồng. Bị cáo cũng thừa nhận nhiều lần được ông Nguyễn Chiến Thắng đưa tiền nhưng tổng số là 2,47 tỉ đồng, không phải 3,47 tỉ đồng như ông Thắng khai.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận có nhận của ông Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng và một lần nhận từ ông Nguyễn Hữu Tuấn 5 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị ông Nguyễn Hữu Tuấn trao đổi với ông Nguyễn Chiến Thắng để tìm cách "nhờ giúp đỡ". Tiếp đó, ông Nguyễn Chiến Thắng gặp Lê Thanh Thiêm - người được cho là có nhiều mối quan hệ xã hội. Người này nói đã "lo được việc" và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tiền đã không đưa cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tác động mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.



