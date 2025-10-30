Chiều 30-10, phiên tòa xét xử 141 bị cáo trong vụ Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc tại Câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman, Hà Nội), tiếp tục với phần xét hỏi.



Bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình cũ. Ảnh: T.L.

Trong số 141 bị cáo bị truy tố trong vụ án, có 5 người bị cáo buộc tội "Tổ chức đánh bạc" là Cho Choon Keun, Shim Hawn Hee, Choi Jin Bok, Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm. 136 bị cáo còn lại bị truy tố về tội "Đánh bạc", trong đó có cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ cũ Hồ Đại Dũng; Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là tỉnh Phú Thọ) cùng nhiều cựu cán bộ, doanh nhân, ca sĩ…

Cơ quan tố tụng cáo buộc 136 bị cáo bị cáo buộc đã đánh bạc với tổng số tiền là 106 triệu USD, trong đó Kim In Sung thu lời hơn 9,2 triệu USD. Trong vụ án, bị cáo Ngô Ngọc Đức đã "nướng" vào sới bạc này hơn 4,26 triệu USD. Trong khi đó, bị cáo Hồ Đại Dũng đã chi hơn 7 triệu USD để đánh bạc với 95 lần; lần chơi nhiều nhất là hơn 330.000 USD; lần ít nhất là gần 5.000 USD.

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Ngô Ngọc Đức trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội, trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.

Đến tháng 6-2022, bị cáo Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần. Đến đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn và từ ngày 5-2-2024 đến 22-6-2024, đã đánh bạc tại CLB King Club hơn 70 lần.

Những lần chơi đầu cựu bí thư Ngô Ngọc Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi. Thậm chí bị cáo Đức cũng đi vay "nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.

"Sau khi bị bắt tạm giam, tôi ý thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi rất hối hận, ăn năn về việc làm của mình"- bị cáo Đức nói.

Bị cáo Bùi Văn Huynh tại phiên toà. Ảnh: T.N.

Theo cáo buộc, bị cáo Bùi Văn Huynh (lao động tự do) đánh bạc 34 lần bằng hình thức chơi Baccarat với tổng số tiền hơn 16 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất hơn 1,7 triệu USD, lần chơi ít nhất 11.800 USD và thua hơn 936.000 USD. Trong số 136 bị cáo bị xét xử về tội "Đánh bạc", bị cáo Bùi Văn Huynh bị xác định là người đánh bạc với tổng số tiền nhiều nhất.

Tại toà, bị cáo Bùi Văn Huynh khai khi đến chơi bạc tại King Club, bị cáo sẽ được nhân viên yêu cầu xuất trình chứng minh thư nhân dân và số điện thoại. Sau đó, bị cáo sẽ được nhân viên đưa cho một chiếc thẻ để cắm vào máy chơi, trên thẻ có ghi tên nước ngoài.

Bị cáo Huynh khai rằng bị cáo không nhận thức được đó là hành vi đánh bạc. Bị cáo chỉ biết vào King Club thì được chơi và chỉ biết đó là khu vực trò chơi có thưởng, King Club là cơ sở kinh doanh hợp pháp. Bị cáo chỉ chơi trò Baccarat.

Khi đến chơi, bị cáo Huynh sẽ đưa USD cho thu ngân để đổi ra thẻ. Đến khi kết thúc trò chơi, Huynh rút thẻ ra và bấm vào máy, máy sẽ nhả ra tờ giấy ghi số tiền. Huynh mang tờ giấy này đưa nhân viên đổi thành tiền. Lần sau đến chơi lại cắm thẻ vào.