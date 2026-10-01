Cường Đô La đều đặn làm việc này mỗi sáng sau khi rời chức Tổng giám đốc

Cách đây ít ngày, Cường Đô La đăng tải tâm thư gửi lời tri ân đến cổ đông, người lao động và những người đã đồng hành cùng mình sau 2 năm đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Quốc Cường Gia Lai. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của công chúng, nhất là khi nam doanh nhân vốn được biết đến với vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của gia đình.

Tuy nhiên, bên cạnh những thay đổi liên quan đến công việc, cuộc sống thường ngày của Cường Đô La vẫn nhận được nhiều sự quan tâm. Theo dõi trang cá nhân của anh những ngày gần đây, cư dân mạng dễ dàng bắt gặp hình ảnh nam doanh nhân nắm tay các con đến trường vào buổi sáng, sau đó lại chia sẻ khoảnh khắc đón con trở về vào buổi chiều.

Những bức ảnh được đăng tải đều đặn vào khoảng buổi sáng khiến nhiều người chú ý. Không phải hình ảnh tại những sự kiện sang trọng hay cuộc gặp gỡ công việc, điều Cường Đô La chia sẻ lại là khoảnh khắc rất đỗi bình thường của một người cha. Dù lịch trình cá nhân có thể bận rộn, anh vẫn dành thời gian đồng hành cùng các con trong sinh hoạt hằng ngày.

Cường Đô La đều đặn khoe khoảnh khắc nắm tay đưa 2 con đi học vào mỗi sáng

Cường Đô La được biết đến là doanh nhân sở hữu cuộc sống sung túc, thường xuyên xuất hiện bên những chiếc siêu xe đắt đỏ. Thế nhưng, khi trở về với gia đình, hình ảnh của anh lại gắn liền với những khoảnh khắc gần gũi bên các con. Chính sự đối lập ấy khiến những chia sẻ đời thường của nam doanh nhân nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.

Đặc biệt, với Subeo, Cường Đô La nhiều lần cho thấy sự đồng hành trong các cột mốc trưởng thành của con. Từ những hoạt động thường ngày đến các dịp quan trọng, nam doanh nhân vẫn dành sự quan tâm cho hành trình lớn lên của quý tử. Bên cạnh đó, anh cũng thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc bên các con nhỏ, tạo nên hình ảnh một người cha gần gũi với gia đình.

Cường Đô La luôn dành thời gian để chơi cùng 3 con Subeo, Suchin và Sutin

Cường Đô La cũng đảm nhận công việc đón 2 bé từ trường trở về mỗi chiều

Những khoảnh khắc bình dị của Cường Đô La bên 2 con gây sốt

Con gái của cặp đôi năm nay đã hơn 6 tuổi, bé Sutin đã 3 tuổi. Ngôi trường mà vợ chồng Cường Đô La chọn cho nhóc tỳ SSIS - Saigon South International School (Trường Quốc tế Nam Sài Gòn) - một trong những trường quốc tế nổi tiếng bậc nhất khu vực miền Nam. Theo thông tin trên fanpage của nhà trường, SSIS là trường quốc tế duy nhất tại TP.HCM hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận từ bậc Mầm non đến lớp 12, nghĩa là 100% học phí của phụ huynh được dùng trực tiếp cho việc giáo dục của con em mình.

Trường đưa ra hai phương án thanh toán học phí để phụ huynh lựa chọn. Phương án 1 là đóng học phí theo quý, không hoàn lại, áp dụng 100% mức học phí, trong khi phương án 2 là thanh toán toàn bộ trước ngày 25/6/2025 với ưu đãi giảm 6%. Mức học phí dao động từ khoảng 479 triệu đồng đến 882 triệu đồng/năm, tùy khối lớp và phương án thanh toán.

Suchin đang theo học chương trình tiểu học, còn Sutin thuộc bậc mầm non. Nếu tính theo mức học phí được công bố, riêng tiền học cho hai con mỗi năm đã có thể lên tới hơn 1 tỷ đồng. Con số này một lần nữa cho thấy mức độ đầu tư của vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang dành cho việc học tập và môi trường phát triển của các nhóc tỳ.

Vợ chồng Cường Đô La chi tiền tỷ cho nhóc tỳ đi học

Vợ chồng Cường Đô La - Đàm Thu Trang hiện sống trong một căn biệt thự bề thế, thiết kế hiện đại tại khu vực được mệnh danh là "khu nhà giàu" ở TP.HCM. Trên mạng xã hội, nam doanh nhân không ít lần hé lộ không gian sống của gia đình, đặc biệt là khu gara rộng rãi với dàn siêu xe khiến dân tình trầm trồ. Bên trong biệt thự được bài trí theo phong cách sang trọng nhưng vẫn ưu tiên cảm giác ấm cúng, phù hợp với một gia đình có nhiều thành viên.