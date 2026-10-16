Hồ Ngọc Hà - Cường Đô La nhận lời khen ngợi nhờ cách ứng xử tinh tế với bạn gái của con trai

Mới đây, Cường Đô La gây chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc ăn tối bên con trai cả Subeo (Nguyễn Quốc Hưng) và bạn gái của quý tử.

Kèm theo hai bức ảnh, ông xã Đàm Thu Trang viết bằng tiếng Anh: "Dinner with my kids" (Ăn tối cùng các con). Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận từ cư dân mạng.

Đặc biệt, sự xuất hiện của bạn gái Subeo trở thành tâm điểm chú ý. Nhiều khán giả thích thú trước khoảnh khắc gần gũi của gia đình, thậm chí hài hước cho rằng Cường Đô La nên chuẩn bị tinh thần lên chức ông sui trong tương lai.

Cường Đô La chia sẻ ảnh đi ăn tối cùng Subeo và bạn gái của con.

Động thái của Cường Đô La cho thấy sự cởi mở, thoải mái khi con trai bước vào tuổi 16 và bắt đầu có những rung động đầu đời. Thay vì giữ kín hay tỏ ra nghiêm khắc trước chuyện tình cảm của Subeo, nam doanh nhân dường như đón nhận điều này một cách tự nhiên, thân thiện.

Khoảnh khắc cùng con trai và bạn gái của quý tử dùng bữa tối cũng phần nào cho thấy sự gần gũi trong mối quan hệ gia đình. Cách ứng xử nhẹ nhàng của Cường Đô La nhận được sự quan tâm, bởi ở độ tuổi mới lớn, sự tôn trọng và đồng hành của cha mẹ có thể giúp con cái cảm thấy thoải mái hơn khi chia sẻ những câu chuyện riêng tư.

Subeo (Nguyễn Quốc Hưng) ở tuổi 16 sở hữu chiều cao vượt trội trên 1,8m, hiện đang học lớp 12 tại Trường Quốc tế Anh TP.HCM (BIS HCMC) và từng đi thực tập tại công ty của bố vào mùa hè năm 2025.

Ngoại hình nổi bật của Subeo ở tuổi 16.

Trước đó, Subeo cũng từng thu hút sự chú ý khi công khai nắm tay, dẫn bạn gái đến dự sự kiện ra mắt thương hiệu thời trang trẻ em của Hồ Ngọc Hà vào tối 12/4/2026.

Đây là lần hiếm hoi con trai của nữ ca sĩ và Cường Đô La xuất hiện công khai bên bạn gái, nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng bàn luận.

Ở tuổi 16, Subeo đã có những rung động riêng và không ngần ngại thể hiện sự quan tâm dành cho bạn gái khi cùng cô tham dự sự kiện quan trọng của gia đình.

Hồ Ngọc Hà thoải mái trò chuyện với hai con.

Đáng chú ý, Hồ Ngọc Hà được ghi nhận có thái độ thân thiện, ân cần khi ra đón con trai và bạn gái vào chỗ ngồi. Cách ứng xử tự nhiên của nữ ca sĩ phần nào cho thấy sự tôn trọng dành cho những mối quan hệ riêng của con ở tuổi mới lớn.

Thay vì khiến bạn gái của Subeo rơi vào tình huống ngượng ngùng trước sự chú ý của truyền thông, cô vẫn giữ không khí thoải mái, gần gũi. Điều này cũng nhận được nhiều lời khen từ khán giả, bởi việc đón nhận tình cảm đầu đời của con bằng sự tinh tế và cởi mở có thể giúp trẻ cảm thấy được tin tưởng, chia sẻ nhiều hơn với cha mẹ.

Nhiều khán giả cũng đánh giá cao cách Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La cởi mở, tôn trọng những cảm xúc riêng của con ở tuổi mới lớn. Một cư dân mạng nhận xét: “Bố mẹ hiện đại là vậy, luôn tôn trọng và ủng hộ con trong chuyện tình cảm”.