Cuối tuần trời mưa mà có món bánh vừa giòn vừa thơm này để ăn thì sướng phải biết!

Có 2 cách để bạn chiên bánh.

- Dùng nồi chiên không dầu: Làm nóng nồi ở mức nhiệt 200 độ C trong vòng 5 phút. Lót 1 lớp giấy nến vào lòng nồi trước khi xếp bánh lên, xịt 1 lớp dầu ăn mỏng lên bề mặt bánh và chiên 2 lần. Lần 1 chọn mức nhiệt 200 độ C trong 15 phút. Lần 2 chọn mức nhiệt 180 độ C trong 10 phút.

Chị em đừng quên lật mặt bánh giữa 2 lần chiên nhé!

- Dùng chảo thông thường: Nếu không có nồi chiên không dầu, bạn hãy tiến hành chiên bằng mỡ và chảo như cách thông thường. Với cách này, chị em chú ý nên chiên với lửa nhỏ để phần tôm bên trong được chín kỹ. Lửa quá to có thể khiến vỏ bột bị cháy mà thịt tôm bên trong còn sống.

Sau khi chiên, xếp bánh lên 1 lớp giấy thấm dầu để loại bỏ phần dầu thừa.