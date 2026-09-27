Cuối tháng 8 âm có 2 con giáp may mắn bậc nhất, tiền bạc rủng rỉnh, 1 con giáp lại cần thận trọng

Thời điểm cuối tháng 8 âm lịch (giai đoạn từ sau Rằm Trung thu đến hết ngày 29/8 âm lịch, tức ngày 9/10/2026 dương lịch), dòng chảy cát khí có sự phân hóa mạnh mẽ do chịu ảnh hưởng từ sự chuyển dịch của các chòm sao. Dưới đây là dự báo tài lộc chi tiết cho 2 con giáp may mắn bậc nhất và 1 con giáp cần đặc biệt thận trọng trong giai đoạn này.

Con giáp tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Dậu sẽ là con giáp bước vào giai đoạn cuối tháng 8 âm lịch với tư thế của kẻ dẫn đầu khi được năng lượng Kim đồng chất của tháng Đinh Dậu và cát tinh hộ mệnh nâng đỡ trọn vẹn.

Bản mệnh cảm nhận rõ rệt dòng tiền đang chủ động đổ mạnh về túi nhờ những quyết định đầu tư vô cùng sáng suốt và quyết đoán từ giai đoạn trước đó. Người làm công ăn lương liên tục ghi điểm với ban lãnh đạo thông qua các dự án đột phá, mở ra cơ hội nhận thưởng nóng và thăng chức tăng lương ngay trong tầm tay. Khách hàng và đối tác lớn tự động tìm đến cửa, chủ động đề xuất những hợp đồng dài hạn giúp doanh số của các chủ doanh nghiệp tăng trưởng theo cấp số nhân.

(Ảnh minh họa)

Tư duy tài chính nhạy bén cũng giúp con giáp này nhận diện chính xác các cơ hội đầu tư ngách đầy tiềm năng trên thị trường để xuống tiền thông minh và thu lợi nhuận lớn. Các danh mục đầu tư mạo hiểm hay chứng khoán vốn khiến bạn lo lắng trước đây nay bỗng quay đầu đảo chiều và mang lại quả ngọt đều đặn hàng ngày.

Tuổi Dậu cũng may mắn có lộc quý nhân dắt lối, nhận được những nguồn thông tin mật có giá trị kinh tế cực kỳ cao từ những bậc tiền bối uy tín. Tài khoản liên tục nảy số giúp tuổi Dậu thoải mái mua sắm tài sản giá trị lớn và tăng chất lượng cuộc sống. Khó khăn hay áp lực nợ nần từ đầu năm bấy lâu nay bỗng chốc được giải quyết triệt để nhờ dòng vốn lưu thông vô cùng mượt mà. Cánh cửa giàu sang đang mở rộng tối đa, con giáp này chỉ cần vững tâm thừa thắng xông lên để gặt hái trọn vẹn một mùa vàng bội thu.

Con giáp tuổi Sửu

Tuổi Sửu cũng là một trong những con giáp đón nhận vận trình thăng hoa rực rỡ vào cuối tháng 8 âm lịch này nhờ cục diện Tam Hợp Tỵ - Dậu - Sửu nâng đỡ mạnh mẽ. Mọi kế hoạch kinh doanh từng bị đình trệ hay đóng băng trước đó bỗng chốc gặp thiên thời địa lợi nên vận hành trơn tru và sinh lời nhanh chóng.

(Ảnh minh họa)

Bản tính kiên trì, tỉ mỉ kết hợp với vận may đang lên giúp người tuổi Sửu dễ dàng vượt qua các đối thủ cạnh tranh để chiếm lĩnh thị trường béo bở. Những người làm trong lĩnh vực bất động sản, tài chính hoặc kinh doanh tự do sẽ liên tục chốt hạ được những thương vụ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Con giáp này không còn phải thắt lưng buộc bụng khi nguồn thu phụ từ các nghề tay trái bắt đầu mang lại nguồn thu nhập rất ổn định và đều đặn.

Sự xuất hiện của cát tinh chủ về nhân duyên giúp bạn đi đến đâu cũng được mọi người quý mến, sẵn sàng tương trợ và trao tay những cơ hội làm giàu mang tính chiến lược. Khả năng đàm phán xuất sắc giúp bạn luôn giữ thế thượng phong trong mọi cuộc thương lượng và mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho tập thể.

Việc quản lý chi tiêu thông minh suốt thời gian qua bắt đầu phát huy tác dụng tối đa, cho phép tuổi Sửu sở hữu một khoản tích lũy vô cùng an toàn. Tinh thần thoải mái giúp con giáp này đưa ra những quyết định tiền bạc sáng suốt, xua tan mọi nỗi lo về cơm áo gạo tiền cho đến hết năm. Vận trình đang đỏ, tuổi Sửu hãy tranh thủ mở rộng quy mô làm ăn hoặc thực hiện các dự án lớn ngay trong thời điểm vượng khí dâng cao này.

Con giáp tuổi Mão

Ngược lại với hai con giáp trên, tuổi Mão lại bước vào giai đoạn cuối tháng 8 âm lịch với những nỗi lo toan do chịu ảnh hưởng nặng nề từ cục diện Diện Xung (Mão - Dậu tương xung). Vận trình tài lộc của bạn có dấu hiệu sụt giảm khi các nguồn thu nhập chính có nguy cơ bị chững lại do công việc gặp nhiều trục trặc khách quan.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh tuyệt đối không nên dốc vốn vào các dự án đầu tư mạo hiểm, lướt sóng ngắn hạn hay nghe theo lời rủ rê của những người chưa đủ độ tin cậy để tránh bẫy lừa đảo dẫn đến mất trắng. Những khoản chi phí phát sinh ngoài dự kiến liên quan đến sức khỏe cá nhân, xe cộ hỏng hóc hoặc việc sửa chữa nhà cửa có thể khiến tuổi Mão lâm vào cảnh thâm hụt ngân sách nặng nề.

Việc ký kết giấy tờ, hợp đồng làm ăn trong thời điểm này đòi hỏi bạn phải rà soát cực kỳ kỹ lưỡng từng điều khoản pháp lý để phòng ngừa tranh chấp kiện tụng gây hao tài tốn của. Sự đố kỵ và gièm pha từ những kẻ tiểu nhân nơi công sở là điều khó tránh khỏi, vì vậy con giáp này cần duy trì thái độ sống khiêm tốn, kín tiếng và hạn chế tối đa việc bao đồng.

Bên cạnh đó, tuổi Mão cũng cần thắt chặt chi tiêu, thiết lập một kế hoạch phòng thủ tài chính nghiêm ngặt và tuyệt đối không cho người khác vay mượn tiền bạc dựa trên lòng tin cảm tính. Những chuyến đi xa hoặc xuất hành cầu tài không thực sự cần thiết nên được hoãn lại nhằm giảm thiểu rủi ro va chạm gây hao tổn cả thân thể lẫn tiền của.

Để bảo toàn nguồn vốn, bạn hãy tập trung hoàn thành tốt các công việc hiện tại thay vì ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc trong tháng xung này. Chỉ cần bạn giữ được sự bình tĩnh, biết thắt lưng buộc bụng và không tham lam, sóng gió cuối tháng 8 âm sẽ sớm được bình an vượt qua.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm