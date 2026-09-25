Lời khuyên tài chính 4 tháng cuối năm âm lịch: 3 con giáp có thể tăng tốc tích lũy, 1 con giáp cần ưu tiên quỹ dự phòng

Từ tháng 9 đến hết tháng Chạp âm lịch, nhịp tài chính của nhiều gia đình thường thay đổi rõ rệt. Thu nhập cuối năm có thể được cải thiện nhờ thưởng, hoa hồng, công việc phụ hoặc các khoản quyết toán, nhưng cùng lúc đó cũng xuất hiện hàng loạt khoản chi cho mua sắm, cưới hỏi, sửa sang nhà cửa, biếu tặng và chuẩn bị Tết.

Vì vậy, “có lộc” chưa chắc đồng nghĩa với “giữ được tiền”. Với 4 con giáp dưới đây, lời khuyên quan trọng nhất trong những tháng cuối năm không nằm ở chuyện kiếm được bao nhiêu, mà là biết nên tăng tốc vào lúc nào và khi nào phải ưu tiên sự an toàn.

Tuổi Tý: Có thêm cơ hội tăng thu, nên biến tiền tăng thêm thành tiền tích lũy

Trong 4 tháng cuối năm âm lịch, tuổi Tý có xu hướng bận rộn hơn về công việc. Người làm công ăn lương có thể nhận thêm đầu việc, thưởng cuối năm hoặc cơ hội tăng thu nhập từ nghề tay trái. Người kinh doanh cũng dễ gặp giai đoạn đơn hàng tốt hơn nếu đang hoạt động trong những lĩnh vực có nhu cầu cao vào cuối năm.

Điểm thuận lợi của tuổi Tý không hẳn là một khoản tiền lớn bất ngờ, mà là dòng tiền có khả năng nhích lên từng bước. Đây chính là thời điểm phù hợp để tăng tốc tích lũy.

Thay vì nâng mức chi tiêu ngay khi thu nhập tăng, tuổi Tý có thể áp dụng nguyên tắc đơn giản: ít nhất 50% phần thu nhập tăng thêm được chuyển thẳng sang tài khoản tiết kiệm. Chẳng hạn, nếu thu nhập cuối năm tăng thêm 4 triệu đồng/tháng, hãy cố gắng giữ lại khoảng 2 triệu đồng trước khi tính đến những khoản mua sắm khác.

Bốn tháng liên tiếp làm như vậy có thể tạo ra một khoản tích lũy khá rõ ràng mà không khiến sinh hoạt hằng ngày bị xáo trộn quá nhiều.

Lời khuyên dành cho tuổi Tý là: đừng để mức sống tăng nhanh bằng mức thu nhập. Cuối năm càng kiếm được thêm, càng nên tranh thủ tạo khoảng cách giữa tiền kiếm được và tiền tiêu đi.

Tuổi Thìn: Có thể đẩy nhanh một mục tiêu tài chính còn dang dở

Với tuổi Thìn, những tháng cuối năm phù hợp để “chốt” một mục tiêu tài chính cụ thể hơn là bắt đầu quá nhiều kế hoạch mới cùng lúc.

Nếu từ đầu năm đến nay bạn đang tiết kiệm cho khoản trả nợ, quỹ mua nhà, quỹ học tập cho con hoặc một mục tiêu cá nhân, đây là giai đoạn nên tập trung nguồn lực để rút ngắn khoảng cách còn lại.

Ví dụ, nếu mục tiêu cuối năm là có 100 triệu đồng nhưng hiện đã tích lũy được khoảng 75–80 triệu đồng, tuổi Thìn có thể cân nhắc dành phần lớn tiền thưởng, thu nhập thêm hoặc khoản tiền nhàn rỗi cuối năm để hoàn thành mục tiêu sớm hơn.

Điều nên tránh là vừa thấy tài chính khởi sắc đã lập tức mở thêm nhiều khoản đầu tư, mua sắm lớn hoặc nâng cấp tài sản không thực sự cần thiết. Khi một mục tiêu còn dang dở, việc phân tán tiền vào quá nhiều nơi rất dễ khiến cuối năm nhìn lại vẫn không hoàn thành được việc nào.

Lời khuyên dành cho tuổi Thìn trong 4 tháng cuối năm là: chọn một mục tiêu quan trọng nhất và dồn lực hoàn thành nó. Tích lũy cuối năm đôi khi không cần quá phức tạp, chỉ cần bớt phân tán.

Tuổi Dậu: Có cơ hội giữ lại nhiều tiền hơn nếu siết những khoản chi nhỏ

Tuổi Dậu là một trong những con giáp có thể cải thiện tài chính khá rõ nếu kiểm soát tốt chi tiêu cuối năm.

Vấn đề của tuổi Dậu giai đoạn này không hẳn nằm ở những khoản mua lớn mà thường là nhiều khoản chi nhỏ cộng lại: ăn uống, mua sắm online, quà cáp, hội họp, trang trí nhà cửa hoặc những món đồ mua vì tâm lý “sắp Tết rồi”.

Mỗi khoản chỉ vài trăm nghìn đồng có vẻ không đáng kể, nhưng cộng dồn trong vài tháng có thể trở thành một con số lớn.

Nếu thu nhập của tuổi Dậu tương đối ổn định, đây là thời điểm phù hợp để nâng tỷ lệ tiết kiệm lên thêm 5–10% so với bình thường. Ví dụ trước đây bạn tiết kiệm 20% thu nhập, bốn tháng cuối năm có thể thử nâng lên 25–30%.

Không nhất thiết phải cắt giảm mạnh chất lượng sống. Chỉ cần loại bỏ một số khoản chi mang tính ngẫu hứng, tiền tích lũy đã có thể tăng lên đáng kể.

Lời khuyên cho tuổi Dậu là: cuối năm càng nhiều lý do để tiêu tiền, càng phải xác định trước giới hạn chi tiêu. Nếu không có con số cụ thể, ngân sách rất dễ bị kéo giãn theo từng sự kiện.

Tuổi Mùi: Chưa cần tăng tốc, hãy ưu tiên quỹ dự phòng trước

Khác với ba con giáp trên, tuổi Mùi nên đặt sự an toàn tài chính lên trước tốc độ tích lũy trong 4 tháng cuối năm.

Nếu quỹ dự phòng hiện vẫn còn mỏng, chưa đủ trang trải khoảng 3–6 tháng chi phí thiết yếu, tuổi Mùi chưa nên quá vội vàng dồn tiền vào những khoản đầu tư dài hạn hoặc mua sắm tài sản lớn.

Cuối năm thường phát sinh nhiều khoản khó dự đoán: sửa xe, sửa nhà, chi phí y tế, công việc thay đổi hoặc các khoản gia đình cần hỗ trợ. Khi không có quỹ dự phòng, chỉ một khoản chi bất ngờ cũng có thể khiến kế hoạch tài chính cả năm bị đảo lộn.

Tuổi Mùi có thể chia tiền thành ba phần khá đơn giản: một phần cho chi tiêu cuối năm, một phần bổ sung quỹ dự phòng và phần còn lại mới dành cho tiết kiệm dài hạn.

Nếu chưa có quỹ dự phòng, mục tiêu đầu tiên không nhất thiết phải là một con số quá lớn. Có thể bắt đầu bằng khoản tương đương 1 tháng chi phí sinh hoạt, sau đó nâng dần lên 3 tháng và xa hơn là 6 tháng.

Lời khuyên quan trọng nhất dành cho tuổi Mùi là: giữ tiền mặt đủ an toàn trước khi nghĩ đến chuyện làm tiền sinh lời. Trong tài chính cá nhân, đôi khi phòng thủ tốt cũng quan trọng không kém tăng trưởng.

Bốn tháng cuối năm: Kiếm thêm tiền chỉ là một nửa câu chuyện

Thực tế, tình hình tài chính cuối năm không chỉ phụ thuộc vào việc bạn thuộc con giáp nào. Thu nhập, nợ vay, số người phụ thuộc và mức chi tiêu của mỗi gia đình mới là yếu tố quyết định.

Tuy nhiên, bốn tháng cuối năm âm lịch vẫn là một cột mốc rất đáng để rà soát lại tiền bạc. Thay vì đợi đến sát Tết mới nhìn tài khoản rồi giật mình, bạn có thể kiểm tra ngay ba con số: tổng tiền tiết kiệm hiện có, quỹ dự phòng đang đủ bao nhiêu tháng và số tiền còn thiếu so với mục tiêu đầu năm.

Nếu tài chính đang ổn định, đây là thời điểm tốt để tăng tốc. Nếu dòng tiền còn mong manh, đừng ngại đi chậm để củng cố nền tảng.

Bởi mục tiêu quan trọng nhất của tài chính cuối năm không phải là tài khoản phải tăng thật nhanh, mà là bước sang năm mới với nhiều tiền dự phòng hơn, ít áp lực hơn và một kế hoạch rõ ràng hơn.