Cuối tháng 7 âm có 2 con giáp may mắn, tài vận phát đạt, 1 con giáp sắp đón tin vui

Tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ (tháng Bính Thân) đang lùi dần về những ngày cuối, sắp nhường chỗ cho dòng chảy năng lượng của tháng 8 âm lịch (tháng Đinh Dậu). Dưới đây là 2 con giáp may mắn gặt hái tài lộc đỉnh cao ngay cuối tháng 7 âm, cần biết nắm bắt cơ hội và 1 con giáp chuẩn bị đón nhận cơn mưa tin vui tài chính khi bước sang tháng 8 âm.

🐍 Con giáp tuổi Tỵ: Lục Hợp nâng đỡ - Tài lộc thăng hoa

Giai đoạn cuối tháng 7 âm lịch mở ra vận trình tài lộc thăng hoa rực rỡ cho con giáp tuổi Tỵ nhờ sự nâng đỡ tuyệt đối từ quý nhân Lục Hợp.

Bản mệnh đón nhận những nguồn thu nhập tăng trưởng vượt bậc từ cả công việc chính lẫn các dự án đầu tư tay trái trước đây. Các rắc rối về tài chính hay những khoản nợ tồn đọng từ đầu tháng bỗng nhiên được giải quyết triệt để, giúp dòng tiền lưu động của bạn trở nên vô cùng dư dả. Người làm chủ doanh nghiệp liên tiếp chốt được những hợp đồng kinh tế lớn mang lại biên độ lợi nhuận cao ngoài mong đợi.

(Ảnh minh họa)

Đối với người làm công ăn lương, sự chủ động và nhạy bén giúp tuổi Tỵ ghi điểm tuyệt đối với cấp trên, mở ra cơ hội nhận thưởng nóng hậu hĩnh. Khách hàng cũ liên tục giới thiệu khách hàng mới giúp cửa hàng của bạn luôn trong tình trạng tấp nập đơn hàng. Việc hùn vốn làm ăn hay khai trương cửa hàng trong giai đoạn này đều rất cát lợi và hứa hẹn sinh lời nhanh chóng. Con giáp này sẽ có khả năng nhìn nhận thị trường sắc bén để đưa ra các quyết định xuống tiền vô cùng chính xác và an toàn.

Tình hình tài chính thịnh vượng tạo điều kiện cho tuổi Tỵ tự thưởng cho bản thân một món quà ý nghĩa hoặc chăm lo chu đáo cho gia đình. Con giáp này nên tranh thủ các ngày hoàng đạo cuối tháng để tiến hành ký kết hợp đồng hoặc chuyển tiền giao dịch lớn. Hãy tiếp tục duy trì thái độ làm việc nghiêm túc để giữ vững phong độ đỉnh cao này suốt cả giai đoạn. Việc trích một phần lợi nhuận cuối tháng để làm việc thiện nguyện sẽ giúp bạn tích thêm phúc đức và giữ vững vận may.

🐉 Con giáp tuổi Thìn: Tam Hợp cao chiếu - Giàu có bậc nhất

Nhờ sự nâng đỡ mạnh mẽ của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thìn chính thức bứt phá trở thành con giáp dẫn đầu về mặt tiền bạc vào cuối tháng 7 âm.

Cát tinh cao chiếu giúp tư duy tài chính của bạn trở nên cực kỳ sắc bén, dễ dàng đón đầu các xu hướng thị trường để thu lợi khổng lồ. Công việc kinh doanh dịch vụ, buôn bán hay bất động sản đều có lượng khách hàng tăng đột biến, giúp doanh thu đạt mốc kỷ lục. Sự xuất hiện của quý nhân giúp bạn tiếp cận được với những nguồn thông tin đầu tư vô cùng giá trị và độc quyền.

(Ảnh minh họa)

Vận may gõ cửa còn mang đến cho bản mệnh những khoản tài lộc bất ngờ như trúng thưởng, nhận quà hoặc đòi được nợ cũ. Dòng tiền đổ về túi liên tục giúp người tuổi Thìn giải tỏa hoàn toàn áp lực kinh tế và có thể chăm lo chu đáo cho gia đình. Con giáp này có khả năng hiện thực hóa giấc mơ tự chủ tài chính nhờ vào sự quyết đoán và kiên định với mục tiêu đã đề ra.

Tiền bạc rủng rỉnh tạo điều kiện cho tuổi Thìn có một cuộc sống an nhàn, thoải mái và có thể đầu tư mạnh tay. Lời khuyên thiết thực cho con giáp này là hãy tập trung tối đa năng lượng vào lĩnh vực chuyên môn cốt lõi, tránh ôm đồm việc phụ. Trước khi đặt bút ký kết các giao dịch lớn, bạn phải rà soát thật kỹ các điều khoản pháp lý để phòng ngừa rủi ro. Bản mệnh cũng nên tiết chế việc mua sắm các tài sản xa xỉ chưa cần thiết để tích lũy nguồn vốn cho dịp cuối năm.

🐂 Con giáp tuổi Sửu: Chuẩn bị đón tin vui trong tháng 8 âm

Giai đoạn cuối tháng 7 âm cũng là lúc tuổi Sửu nên chuẩn bị thật tốt để có thể dốc toàn lực cho tháng sau. Vì bước sang tháng 8 âm lịch (tháng Đinh Dậu), họ sẽ là con giáp chính thức bước vào giai đoạn hoàng kim với vận trình tài lộc thịnh vượng bậc nhất.

(Ảnh minh họa)

Cục diện Tam Hợp xuất hiện như một bệ phóng mạnh mẽ giúp công việc kinh doanh buôn bán của bản mệnh diễn ra vô cùng thuận buồm xuôi gió. Cục diện Thổ sinh Kim của tháng giúp người tuổi Sửu phát huy tối đa tư duy tài chính độc lập và khả năng tích lũy xuất sắc. Những người làm việc tự do hoặc có nghề tay trái liên tiếp nhận được những mức thù lao lớn xứng đáng với công sức bỏ ra.

Các dự án kinh doanh từng bị trì trệ hoặc gặp khó khăn ở tháng trước bỗng nhiên hoạt động trơn tru và đem về nguồn thu ổn định. Quý nhân xuất hiện kịp thời chỉ đường dẫn lối giúp con giáp này tránh được những cạm bẫy tài chính và tìm ra hướng đi mới hiệu quả. Tình hình tài chính dư dả giúp tâm trạng của người tuổi Sửu vô cùng phấn khởi, an tâm và ngập tràn năng lượng tích cực.

Bạn có thể tự tin đầu tư thêm vào việc nâng cao kiến thức chuyên môn hoặc nâng cấp trang thiết bị làm việc của mình. Khả năng nhìn nhận thị trường thực tế giúp tuổi Sửu đưa ra những quyết định xuống tiền vô cùng chính xác và an toàn. Tài lộc đổ về đầy túi giúp bạn có thể chăm lo cho cuộc sống của gia đình một cách sung túc và chu đáo nhất. Lời khuyên để con giáp này tối ưu tài lộc là hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với những mô hình kinh doanh mới. Đừng quên dành một phần ngân sách nhỏ làm quỹ dự phòng dài hạn nhằm xây dựng nền tảng tài chính vững chắc cho tương lai.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.