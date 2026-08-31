Hơn 1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp gặp thời đổi vận, giàu có thịnh vượng, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tuổi Dần

Tuổi Dần là con giáp sở hữu tính cách mạnh mẽ, lòng quả cảm phi thường và luôn tràn đầy khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới. Họ mang trong mình tố chất của một nhà lãnh đạo bẩm sinh với tư duy độc lập, sự quyết đoán và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công việc.

Bản mệnh luôn thẳng thắn, ghét sự giả dối, thích bảo vệ kẻ yếu và không bao giờ chùn bước trước bất kỳ thử thách hay áp lực nào. Tuy nhiên, sự tự tin thái quá đôi khi khiến bạn trở nên độc đoán, nóng nảy và dễ đưa ra quyết định dựa trên cảm xúc nhất thời.

(Ảnh minh họa)

Dù vậy, sức hút tự nhiên, lòng hào hiệp và tinh thần lạc quan của con giáp tuổi Dần luôn truyền cảm hứng và nhận được sự kính trọng từ mọi người xung quanh.

Chỉ hơn 1 tháng nữa, khi tháng 9 âm lịch, còn gọi là tháng Mậu Tuất gõ cửa, vận trình tài lộc của người tuổi Dần hứa hẹn sẽ bùng nổ rực rỡ nhờ cục diện Tam Hợp (Dần – Ngọ – Tuất) nâng đỡ trọn vẹn. Bản mệnh đón nhận vô số cơ hội kiếm tiền hanh thông, giúp nguồn thu nhập cả chính lẫn phụ đều tăng trưởng vượt bậc so với tháng trước.

Người làm kinh doanh, buôn bán có một tháng mua may bán đắt, các thương vụ đầu tư dài hạn bắt đầu thu về lợi nhuận khổng lồ. Khả năng nhạy bén với thị trường giúp con giáp này dễ dàng đi trước đối thủ một bước và chốt được những hợp đồng kinh tế vô cùng béo bở. Đây chính là thời điểm hoàng kim để tuổi Dần hiện thực hóa các kế hoạch mở rộng làm ăn, tích lũy tài sản và tận hưởng thành quả tài chính xứng đáng.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là con giáp nổi tiếng với tính cách ôn hòa, cử chỉ nhã nhặn và luôn mang lại cảm giác dễ chịu, ấm áp cho mọi người xung quanh. Họ sở hữu tư duy nhạy bén, khả năng quan sát tinh tế cùng lối sống khéo léo giúp dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh biến động.

Bản mệnh là người yêu hòa bình, ghét sự xung đột, luôn dùng sự mềm mỏng và lòng bao dung để giải quyết mọi bất đồng trong cuộc sống. Tuy nhiên, sự cẩn trọng quá mức đôi khi khiến con giáp này trở nên do dự, thiếu quyết đoán và dễ đánh mất những cơ hội bứt phá mang tính bước ngoặt.

(Ảnh minh họa)

Dù vậy, lòng nhân ái, sự tinh tế cùng trực giác nhạy bén tuyệt vời luôn là vũ khí mạnh mẽ giúp người tuổi Mão gặt hái được nhiều thiện cảm và thành công.

Tử vi học có nói, bước sang tháng 9 âm lịch (tháng Mậu Tuất), vận trình tài lộc của người tuổi Mão bước vào giai đoạn thăng hoa rực rỡ nhờ cục diện Lục Hợp nâng đỡ toàn diện. Bản mệnh được Thần Tài ưu ái ban cho vô số cơ hội kiếm tiền hanh thông, giúp tiền bạc đổ về túi rủng rỉnh ngoài sức mong đợi.

Người làm công ăn lương dễ dàng khẳng định năng lực xuất sắc để nhận về những khoản thưởng nóng, hoa hồng hoặc được đề xuất tăng lương xứng đáng. Công việc kinh doanh buôn bán hay các dự án đầu tư tay trái đều gặp thiên thời địa lợi, hàng hóa lưu thông trôi chảy và thu về lợi nhuận lớn. Đây là thời điểm vàng để con giáp tuổi Mão tự tin hiện thực hóa các kế hoạch tài chính lớn, tích lũy tài sản dài hạn và tận hưởng cuộc sống dư dả.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp mang trong mình tính cách mạnh mẽ, lòng tự tôn cao cùng khát vọng vươn lên khẳng định vị thế dẫn đầu trong xã hội. Bạn sở hữu trí tuệ thông minh, tư duy nhạy bén và luôn tràn đầy năng lượng sáng tạo để hiện thực hóa những lý tưởng lớn lao.

(Ảnh minh họa)

Bản mệnh có lòng can đảm phi thường, không ngại đối mặt với sóng gió và luôn là điểm tựa tinh thần vững chãi cho những người xung quanh. Tuy nhiên, sự kiêu hãnh đôi khi khiến tuổi Thìn trở nên nóng nảy, độc đoán và dễ đưa ra các quyết định có phần chủ quan, áp đặt. Dù vậy, tinh thần trượng nghĩa, sự thẳng thắn và uy tín cá nhân cao luôn giúp con giáp này nhận được sự kính trọng tuyệt đối từ tập thể.

Tuy nhiên, nếu như tháng 9 âm lịch sẽ mang đến nhiều tin vui cho tuổi Dần và tuổi Mão thì vận trình tài lộc của người tuổi Thìn lại được cho là dễ gặp áp lực lớn do rơi vào cục diện Trực Xung.

Bản mệnh dễ đối mặt với những biến động tài chính bất ngờ, nguy cơ thị phi hoặc tranh chấp hợp đồng kinh tế bộc phát ngoài tầm kiểm soát. Các dự án kinh doanh có dấu hiệu trì trệ do đối thủ cạnh tranh gay gắt, đòi hỏi tuổi Thìn phải rà soát thật kỹ các điều khoản pháp lý để tránh thất thoát vốn.

Tuy nhiên, nếu biết giữ một cái đầu lạnh, kiềm chế cảm xúc nóng nảy và thắt chặt hầu bao, con giáp này vẫn có thể bảo toàn được nguồn tài chính hiện có. Lời khuyên cho tuổi Thìn trong tháng này là nên ưu tiên các giải pháp an toàn, tránh ôm đồm đầu tư mạo hiểm và kiên nhẫn tích lũy nội lực chờ thời cơ tốt hơn.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.