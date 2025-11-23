Cuối năm hay mệt mỏi vô cớ? 3 cung hoàng đạo này trong tháng 10 Âm lịch phải đặc biệt cẩn thận

Dù chiêm tinh phương Tây dùng lịch Dương và hệ thống 12 cung hoàng đạo riêng, nhưng chúng ta đang sống trong một nền văn hóa chịu ảnh hưởng sâu sắc của lịch Âm. Tháng 10 Âm lịch là thời điểm chuyển giao rõ rệt: Việc cuối năm dồn dập, tâm trạng dễ xáo trộn, các mối quan hệ, tiền bạc, sức khỏe đều nhạy cảm hơn. Với một số cung hoàng đạo, năng lượng tháng này giống như chiếc gương soi rõ những điểm yếu lâu nay vẫn cố lờ đi. Nếu biết trước để điều chỉnh, bước qua tháng 10 Âm lịch sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Dưới đây là 3 cung hoàng đạo được cho là nên cẩn thận hơn một chút trong giai đoạn này.

1. Bạch Dương: Dễ “bốc hỏa” vì chuyện nhỏ, nói lỡ lời là hối không kịp

Bạch Dương vốn là cung Lửa, thẳng tính, làm gì cũng thích nhanh, thích gọn, càng gần cuối năm lại càng sốt ruột. Tháng 10 Âm lịch, năng lượng chung có phần nặng nề, chậm chạp, khiến Bạch Dương càng dễ mất kiên nhẫn. Chỉ một việc nhỏ không như ý cũng đủ làm bạn “bật chế độ cáu kỉnh”, nói ra những câu khó nghe với đồng nghiệp, người thân, rồi sau đó lại dằn vặt chính mình.

Trong công việc, đây là thời điểm Bạch Dương nên hạn chế khởi động các kế hoạch bốc đồng kiểu “thích là làm”, đặc biệt là những việc liên quan đến tiền bạc, ký tá, hợp tác mới. Nóng vội có thể khiến bạn bỏ qua những chi tiết quan trọng, sau này phải quay lại sửa chữa, mất thời gian gấp đôi. Những cuộc họp cuối năm, báo cáo, chỉ tiêu… cũng dễ làm bạn thấy áp lực, khiến giọng nói cao hơn, mặt nặng nhẹ hơn với người xung quanh.

Trong các mối quan hệ, Bạch Dương nên học cách im lặng đúng lúc. Không phải chuyện gì khó chịu cũng cần nói ra ngay lập tức. Đôi khi, nghỉ 5–10 phút, đi uống cốc nước, bước ra ban công hít thở đã giúp bạn thay đổi được cách diễn đạt. Người nghe cũng sẽ dễ tiếp nhận hơn, tránh được những cuộc cãi vã vô nghĩa.

Lời khuyên cho Bạch Dương trong tháng 10 Âm lịch rất đơn giản: bớt một câu hơn một câu, bớt một lần tranh thắng là thêm một lần giữ hòa khí. Bạn không mất gì khi chậm lại vài nhịp, nhưng lại tránh được rất nhiều rắc rối trong cả công việc lẫn đời sống gia đình.

2. Sư Tử: Dễ “vung tay quá trán”, sĩ diện một chút là ví tiền “khóc thét”

Sư Tử thích cảm giác hào phóng, rộng rãi, đãi bạn bè, mua quà cho người thân, chi tiền vào những thứ khiến mình hãnh diện. Tháng 10 Âm lịch, khi cả xã hội bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, xu hướng mua sắm, tụ tập, tiệc tùng càng nhiều. Đây lại chính là “bẫy” khiến Sư Tử tiêu tiền không phanh.

Đi ăn với bạn, bạn rút ví là chuyện bình thường, nhưng nếu lần nào cũng “để đó tao lo”, đến cuối tháng nhìn lại tài khoản mới thấy có gì đó sai sai. Những món đồ “nhìn thì đẹp, về lại ít dùng”, những chuyến chơi bời “cho vui tí thôi” nhưng cộng lại thành một con số không nhỏ. Đặc biệt, với Sư Tử đang có khoản vay, nợ góp, tháng 10 Âm lịch càng cần nhìn kỹ lịch thanh toán để tránh trễ hạn, phát sinh phí phạt.

Mặt khác, Sư Tử trong giai đoạn này cũng dễ tự ái, cảm giác mình cho đi nhiều nhưng không được trân trọng xứng đáng. Bạn có thể trách người khác vô tâm, nhưng đôi khi chính bạn là người đã không nói rõ giới hạn, không thành thật với túi tiền của mình. Cho đi là điều tốt, nhưng không ai bắt bạn phải gồng mình để “đóng vai hào phóng”.

Trong tháng 10 Âm, Sư Tử nên tập nói câu “lần này mình chia đều nhé” một cách nhẹ nhàng, hoặc thẳng thắn đặt ra ngân sách chi tiêu hàng tuần, hàng tháng. Việc này không làm bạn nhỏ bé đi trong mắt người khác, ngược lại, đó là cách một người trưởng thành bảo vệ chính mình. Khi tài chính không còn là gánh nặng, bạn sẽ thấy mình vui vẻ, rạng rỡ thật sự, chứ không phải nụ cười đầy lo lắng sau mỗi lần cà thẻ.

3. Nhân Mã: Tâm trí xao nhãng, dễ làm việc thiếu tập trung, di chuyển cũng cần cẩn thận

Nhân Mã là cung thích dịch chuyển, thích tự do, ghét bị bó buộc vào khuôn khổ. Nhưng tháng 10 Âm lịch thường là giai đoạn cần sự ổn định: chốt kế hoạch cuối năm, hoàn thành nốt các đầu việc dang dở, giữ sức khỏe để chuẩn bị cho một mùa bận rộn mới. Sự “đứng ngồi không yên” của Nhân Mã trong thời gian này dễ khiến bạn vừa mệt, vừa rối.

Bạn có thể sẽ mắc các lỗi nhỏ trong công việc: Quên mail, gửi nhầm file, sót thông tin, trễ deadline… không phải vì bạn kém, mà vì đầu óc luôn nghĩ đến chuyện khác: chuyến đi sắp tới, dự định đổi việc, mối quan hệ mới, hoặc chỉ là cảm giác chán nản muốn trốn đi đâu đó. Nếu không tự kéo mình lại, những lỗi nhỏ tích tụ sẽ khiến hình ảnh của bạn trong mắt sếp và đồng nghiệp bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, với một cung hoàng đạo thích đi lại như Nhân Mã, tháng 10 Âm lịch còn là lời nhắc về sự cẩn thận khi di chuyển. Đi xe cần tập trung, tránh vừa đi vừa lướt điện thoại, hạn chế lái xe khi quá mệt, quá muộn. Những chuyến đi xa nên chuẩn bị kỹ hơn: xem thời tiết, tình trạng đường sá, đem theo thuốc men cơ bản, báo lịch trình cho người thân.

Tháng 10 Âm không bắt Nhân Mã phải ngồi yên một chỗ, nhưng khuyên bạn biết chọn lọc các chuyến đi, biết cân bằng giữa “muốn bay” và “cần neo”. Đôi khi, ở nhà nghỉ ngơi, dọn dẹp lại phòng ốc, sắp xếp giấy tờ, dọn dẹp cả cảm xúc cũng là một chuyến “đi” vào bên trong đáng giá không kém.

Nhìn ở góc độ chiêm tinh, tháng 10 Âm lịch không phải để dọa dẫm rằng Bạch Dương, Sư Tử hay Nhân Mã sẽ gặp toàn chuyện xấu. Nó chỉ chỉ ra nơi bạn dễ vấp hơn bình thường: Bạch Dương thì nóng nảy, Sư Tử thì sĩ diện, Nhân Mã thì xao nhãng. Biết trước để tự nhắc mình bớt một chút, chậm một chút, cẩn thận hơn một chút, đó mới là ý nghĩa đẹp đẽ của những dự báo như thế này.

Cuối cùng, dù bạn thuộc cung nào, tháng 10 Âm lịch cũng là khoảng thời gian tốt để nhìn lại cả năm: Mình đã đi được đến đâu, mình cần chăm sóc cơ thể, ví tiền, các mối quan hệ ra sao. Sống chậm hơn nửa nhịp không làm bạn tụt lại, mà giúp bạn có sức để chạy tiếp, vững vàng hơn trong những tháng tới.

