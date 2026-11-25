Từ 9h ngày 27/11 đến 2h sáng ngày 30/11, không khí mua sắm cuối năm sẽ chính thức nóng lên với đại tiệc "Ngày đen bật đèn" tại 129 siêu thị Điện máy XANH trên toàn quốc. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên chuỗi bán lẻ này phá vỡ khung giờ hoạt động thông thường để bật đèn mở bán xuyên đêm suốt ba ngày liên tiếp. Những thiết bị vốn khiến nhiều gia đình phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền như TV màn hình to nâng cấp góc giải trí, máy giặt giúp việc nhà nhẹ tênh hay tủ lạnh dung tích lớn cho gian bếp gia đình nay được trợ giá mạnh tay đến khó tin, giúp người tiêu dùng sắm sửa tươm tất mà vẫn nhẹ áp lực chi tiêu cuối năm.

Để nắm chắc phần thắng trong cuộc đua săn deal nửa đêm, khách hàng chỉ cần "bỏ túi" lịch trình các khung giờ vàng. Xuyên suốt ba ngày diễn ra "Ngày đen bật đèn", Điện máy XANH sẽ liên tục tung ra các mức đồng giá giảm sâu theo từng chặng: 3 triệu đồng từ 0h-2h và 20h-23h; 5 triệu đồng từ 9h-11h; 4,5 triệu đồng từ 11h-14h và 3,5 triệu đồng từ 15h-17h. Nhịp giảm giá tăng tiến càng về khuya càng sâu biến khoảnh khắc nửa đêm tại siêu thị trở thành tâm điểm được giới săn sale mong chờ nhất.

Không chỉ dừng lại ở nhóm điện tử và điện lạnh, đường đua đồng giá năm nay còn gọi tên các dòng smartphone Android tầm trung và cận cao cấp. Một số mẫu điện thoại có giá niêm yết từ 10-13 triệu đồng sẽ được đưa về mức chỉ còn 6-8 triệu đồng tùy khung giờ - một cơ hội hiếm có để hội muốn đổi điện thoại lên lịch canh sale ngay từ lúc này.

Muốn sắm TV, tủ lạnh, máy giặt hay điện thoại với giá tiết kiệm hàng triệu đồng, khách hàng đừng quên lịch săn sale đặc biệt này

Sức nóng của chương trình còn tiếp tục lan sang thế giới đồ gia dụng với quy mô lên tới hơn 156.000 sản phẩm được đưa lên kệ ở ba mức giá rẻ bất ngờ: 50.000, 100.000 và 200.000 đồng. Những món đồ quen thuộc trong gian bếp, vật dụng phục vụ sinh hoạt hay các sản phẩm tiện ích trong nhà đều có thể trở thành những món hời đáng để thêm vào giỏ hàng. Thay vì phải chờ đến khi đồ cũ hỏng mới thay, đây là thời điểm lý tưởng để các gia đình làm mới tổ ấm mà không lo cháy ví.

Điện máy XANH tung đến 156.000 sản phẩm gia dụng đồng giá, tha hồ lựa chọn món đồ hữu ích cho gia đình

Bên cạnh các suất đồng giá giới hạn, toàn bộ không gian mua sắm tại Điện máy XANH suốt ba ngày cao điểm cũng lần đầu được phủ kín bởi chính sách giảm chồng giảm trên toàn ngành hàng. Cụ thể, điện thoại, tablet, laptop, PC và máy in giảm thêm 6%; nhóm điện tử, điện lạnh giảm thêm 10%; hàng gia dụng và phụ kiện giảm thêm 16% trên giá sau khuyến mãi. Riêng các các tín đồ công nghệ yêu thích hệ sinh thái Apple (iPhone, iPad, MacBook và Apple Watch) còn nhận ưu đãi giảm thêm 1 triệu đồng.

Đặc biệt, sức hút của "Ngày đen bật đèn" năm nay không chỉ gói gọn ở trải nghiệm xếp hàng trực tiếp tại siêu thị mà còn bùng nổ trên không gian số với hàng loạt hoạt động được triển khai đồng bộ. Trong ba ngày 27 - 29/11, các phiên Mega Livestream trên Fanpage chính thức sẽ liên tục lên sóng để tung voucher và deal sốc, song song với đặc quyền 100% nhận voucher đến 1 triệu đồng khi mua sắm trực tuyến trên website trong ngày 27/11. Dù lựa chọn hòa mình vào dòng người đi săn sale lúc nửa đêm hay chốt đơn tại nhà, khách hàng đều có thể tận hưởng trọn vẹn nhịp đập sôi động của lễ hội mua sắm Black Friday lớn nhất năm tại Điện máy XANH.

Với loạt ưu đãi hấp dẫn cùng chương trình mở bán xuyên đêm, "Ngày đen bật đèn" hứa hẹn sẽ tạo nên cuộc đua săn sale sôi động tại 129 siêu thị Điện máy XANH trên toàn quốc