Ở tuổi 42, tôi từng có một giai đoạn cảm thấy mình làm việc không ít, thu nhập cũng không quá thấp nhưng cuộc sống lúc nào cũng trong tình trạng thiếu trước hụt sau. Mỗi tháng, tiền lương vừa về tài khoản đã nhanh chóng biến mất sau hàng loạt khoản chi. Công việc bận rộn, nhà cửa nhiều việc, bản thân chẳng có mấy thời gian nghỉ ngơi.

Nhìn những người cùng tuổi có nhà cửa ổn định, tiền tiết kiệm và cuộc sống tương đối thảnh thơi, tôi từng tự hỏi liệu mình có đang chậm hơn người khác quá nhiều hay không.

Nhưng càng cố gắng thay đổi bằng những quyết định lớn, tôi càng thấy mệt mỏi. Tôi từng nghĩ đến việc tìm một công việc lương cao hơn, bắt đầu kinh doanh hoặc kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Cuối cùng, điều thực sự giúp tôi cải thiện cuộc sống lại không nằm ở những kế hoạch lớn lao ấy.

Sau tuổi 40, tôi bắt đầu thay đổi cách quản lý thời gian, tiền bạc và cả những kỳ vọng dành cho bản thân. Ba điều này không khiến tôi giàu lên chỉ sau một đêm, nhưng giúp tôi từng bước thoát khỏi cảm giác bất an kéo dài nhiều năm.

1. Thiết lập nhịp sống ổn định: Đừng đợi đến khi thiếu tiền mới nghĩ đến tiết kiệm

Trước đây, tôi có một thói quen rất phổ biến: Chỉ giải quyết vấn đề khi nó thực sự trở nên cấp bách.

Đến cuối tháng hết tiền, tôi mới bắt đầu tính toán xem có thể cắt giảm khoản nào. Khi cơ thể mệt mỏi, mất ngủ liên tục, tôi mới nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi. Nhà cửa phải thật bừa bộn, tôi mới dành cả ngày cuối tuần để dọn dẹp.

Cuộc sống cứ thế trở thành một vòng lặp: Bận rộn, quá tải, giải quyết vấn đề rồi lại tiếp tục bận rộn.

Sau này, tôi hiểu rằng muốn cải thiện tình hình tài chính, trước hết phải xây dựng được một nhịp sống có kế hoạch.

Tôi bắt đầu bằng những thay đổi đơn giản: Ngay khi nhận lương, chuyển một khoản cố định sang tài khoản tiết kiệm; cuối tuần dành 30 phút kiểm tra chi tiêu; mỗi tối cố gắng đi ngủ đúng giờ và hạn chế những cuộc mua sắm trực tuyến không cần thiết.

Tôi không đặt mục tiêu phải trở thành một người hoàn hảo. Điều quan trọng là duy trì được những thói quen nhỏ trong thời gian dài.

Chẳng hạn, thay vì chờ cuối tháng còn bao nhiêu mới tiết kiệm, tôi chủ động dành ra 2 triệu đồng ngay khi nhận lương. Nếu duy trì đều đặn, sau một năm tôi có thể tích lũy 24 triệu đồng, chưa tính tiền lãi.

Con số ấy không quá lớn, nhưng đủ để tôi nhận ra một điều: Sự ổn định tài chính không chỉ đến từ việc kiếm được bao nhiêu tiền mà còn từ khả năng duy trì những thói quen tốt.

Ở tuổi trung niên, một cuộc sống có nhịp điệu ổn định đôi khi đáng giá hơn rất nhiều kế hoạch thay đổi đầy tham vọng nhưng chỉ thực hiện được vài tuần.

2. Biết tiết kiệm và tiêu tiền đúng chỗ: Sự tự tin thực sự đến từ khoản tiền mình giữ được

Có một thời gian, tôi nghĩ rằng chỉ cần tăng thu nhập thì mọi vấn đề tài chính sẽ được giải quyết.

Nhưng thực tế lại khác. Khi thu nhập tăng, nhu cầu chi tiêu của tôi cũng tăng theo. Tôi mua quần áo đắt tiền hơn, thường xuyên ăn ngoài và sẵn sàng chi cho những món đồ gia dụng được quảng cáo là giúp cuộc sống tiện nghi hơn.

Điều đáng nói là dù kiếm được nhiều tiền hơn trước, số dư tài khoản cuối tháng gần như không thay đổi.

Bước ngoặt chỉ đến khi tôi bắt đầu phân biệt rõ giữa việc tiêu tiền để cải thiện chất lượng cuộc sống và tiêu tiền vì cảm xúc nhất thời.

Tôi không còn mua một món đồ chỉ vì nó đang giảm giá. Tôi cũng ngừng so sánh đồ đạc trong nhà mình với những gì người khác khoe trên mạng xã hội.

Thay vào đó, mỗi khoản chi đều được cân nhắc dựa trên mức độ cần thiết và giá trị sử dụng thực tế.

Để dễ quản lý, tôi thử xây dựng một bảng phân bổ thu nhập hằng tháng. Với mức thu nhập cá nhân giả định 20 triệu đồng, kế hoạch có thể như sau:

Khoản mục Số tiền/tháng Sinh hoạt thiết yếu, đóng góp gia đình 10.000.000đ Chi phí cho con cái và người thân 3.000.000đ Tiết kiệm dài hạn 3.000.000đ Quỹ dự phòng 2.000.000đ Mua sắm, giải trí, chăm sóc bản thân 2.000.000đ Tổng cộng 20.000.000đ

Bảng phân bổ mang tính minh họa, cần điều chỉnh theo hoàn cảnh và nghĩa vụ tài chính thực tế của mỗi người.

Điều khiến tôi hài lòng nhất không phải là cắt giảm được bao nhiêu tiền mua sắm, mà là lần đầu tiên tôi có một khoản dự phòng riêng.

Khi có tiền dự phòng, tôi không còn quá hoảng hốt trước những khoản phát sinh bất ngờ. Nếu một thiết bị trong nhà bị hỏng, tôi có thể chủ động xử lý. Nếu công việc gặp biến động, tôi cũng có thêm thời gian để tính toán thay vì lập tức rơi vào thế bị động.

Tôi nhận ra tiết kiệm không đồng nghĩa với sống kham khổ. Một người biết quản lý tiền vẫn có thể đi du lịch, mua sắm, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống.

Khác biệt nằm ở chỗ họ biết khoản nào đáng chi, khoản nào có thể trì hoãn và đâu là số tiền cần giữ lại cho tương lai.

Ở tuổi 40 hay 50, khoản tiền tiết kiệm không chỉ là tài sản. Đó còn là quyền được lựa chọn khi cuộc sống xảy ra biến cố.

3. Thay đổi tư duy: Ngừng chạy theo cuộc sống của người khác để tập trung xây dựng tương lai của mình

Một trong những áp lực lớn nhất của tuổi trung niên là cảm giác mình phải đạt được điều gì đó trước khi quá muộn.

Nhìn bạn bè mua thêm nhà, đổi xe hoặc có những chuyến du lịch đắt tiền, tôi từng không tránh khỏi cảm giác sốt ruột.

Có lúc, tôi muốn mua một chiếc ô tô dù nhu cầu sử dụng chưa thực sự cần thiết. Tôi cũng từng nghĩ đến việc đầu tư vào những lĩnh vực mình chưa hiểu rõ, chỉ vì nghe người quen kể rằng họ kiếm được khoản lợi nhuận hấp dẫn.

Sau nhiều lần cân nhắc, tôi nhận ra rằng không phải cơ hội nào phù hợp với người khác cũng phù hợp với mình.

Ở tuổi trung niên, mỗi quyết định tài chính thường kéo theo trách nhiệm lớn hơn. Một khoản vay vượt khả năng chi trả có thể ảnh hưởng đến cả gia đình. Một quyết định đầu tư thiếu hiểu biết có thể khiến số tiền tích lũy nhiều năm bị tổn thất.

Vì vậy, tôi bắt đầu thay đổi cách nhìn nhận về thành công.

Thay vì đặt mục tiêu phải kiếm được nhiều tiền bằng người khác, tôi tự hỏi: Mình cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống ổn định? Nếu mất nguồn thu nhập chính trong sáu tháng, gia đình có thể xoay xở không? Đến tuổi nghỉ hưu, mình muốn có một khoản tích lũy như thế nào?

Những câu hỏi ấy giúp tôi xác định điều gì thực sự quan trọng.

Tôi cũng học cách kiên nhẫn hơn với những mục tiêu tài chính dài hạn. Không còn kỳ vọng phải giàu nhanh, tôi tập trung vào việc tăng năng lực kiếm tiền, kiểm soát chi tiêu và từng bước xây dựng khoản tích lũy.

Quan trọng hơn, tôi không còn coi việc tiết kiệm là một cuộc thi xem ai sống kham khổ hơn. Tôi sẵn sàng chi tiền cho sức khỏe, học tập và những trải nghiệm có ý nghĩa, miễn là chúng phù hợp với khả năng tài chính của mình.

Khi không còn phải chứng minh điều gì với người khác, tôi thấy việc quản lý tiền bạc nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sau tuổi 40, thay đổi cuộc sống không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khoản tiền lớn

Nhìn lại những năm tháng đã qua, tôi nhận ra cuộc sống của mình không thay đổi nhờ một cơ hội bất ngờ hay một khoản thu nhập đột biến.

Sự thay đổi đến từ việc biết sắp xếp thời gian hợp lý hơn, hình thành thói quen tiết kiệm và có một kế hoạch rõ ràng cho tương lai.

Tất nhiên, ba điều này không thể giải quyết mọi khó khăn. Có những người đang phải đối mặt với mức thu nhập quá thấp, gánh nặng nợ nần hoặc những biến cố nằm ngoài khả năng kiểm soát. Nhưng trong phạm vi những điều có thể chủ động, xây dựng thói quen tốt vẫn là một điểm khởi đầu đáng giá.

Trước đây, tôi thường nghĩ rằng phải có thật nhiều tiền mới có thể sống an tâm. Bây giờ, tôi hiểu sự an tâm còn đến từ việc biết mình đang có bao nhiêu, cần bao nhiêu và phải chuẩn bị thế nào cho những năm tháng phía trước.

Tuổi trung niên không phải là lúc quá muộn để thay đổi. Đôi khi, chỉ cần ngừng tiêu tiền theo cảm xúc, bắt đầu tích lũy đều đặn và sống theo khả năng của mình, chúng ta đã có thể tạo ra một bước ngoặt đáng kể cho nửa sau cuộc đời.