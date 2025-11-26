Tiền bạc luôn là câu chuyện khiến người lớn đau đầu, nhất là giai đoạn cuối năm: Chi tiêu dồn dập, quà cáp, đi lại, chuẩn bị Tết… Nhưng bên cạnh “chính tài” tức thu nhập từ lương thưởng, công việc ổn định thì “tiền bên lề”, hay còn gọi là “tiền từ trên trời rơi xuống” như trúng thưởng, được biếu, đầu tư lãi tốt, bán được món đồ tưởng chừng bỏ xó… cũng là thứ giúp tinh thần nhẹ đi rất nhiều.

Theo quan niệm tử vi phương Đông, bước vào giai đoạn cuối năm 2025, có 3 con giáp được dự đoán là có vận “thiên tài” sáng hơn hẳn: Dễ gặp cơ hội kiếm thêm, dễ nhận được tiền bất ngờ. Dĩ nhiên, không phải cứ ngồi yên là tiền đổ về, nhưng nếu bạn thuộc tuổi Tý, tuổi Dần hay tuổi Thìn, đây là lúc nên mở mắt thật to, bước chậm mà chắc, chủ động nắm lấy những cơ hội tài chính lành mạnh.

Tiền bên lề là gì mà ai cũng mong có?

Trong tử vi thường có hai khái niệm:

- Chính tài: Tiền từ công việc ổn định lương, thưởng, thu nhập cố định hằng tháng.

- Thiên tài / “tiền bên lề”: Tiền ngoài dự kiến – đầu tư, làm thêm, trúng thưởng, được biếu tặng, thừa kế, hoặc tự nhiên bán được thứ tưởng như không còn giá trị.

Tiền bên lề không phải lúc nào cũng có, lại đến khá bất ngờ nên khiến nhiều người có cảm giác “hên quá trời hên”. Nhưng nếu nhìn kỹ, phần lớn những khoản tiền này đều được mở đường từ sự chuẩn bị, nỗ lực và thái độ với tài chính từ trước đó. 3 con giáp dưới đây được cho là sẽ có cửa sáng hơn trong chuyện này từ nay đến cuối năm.

Tuổi Tý: Thông minh, chịu khó, càng linh hoạt càng dễ có tiền

Tuổi Tý vốn nổi tiếng lanh lợi, nhạy tiền và nhạy việc. Bước vào giai đoạn cuối năm, vận “tiền bên lề” của tuổi Tý được dự đoán là khá rõ nét. Không phải kiểu trúng số độc đắc, mà thường là: Đầu tư nhỏ lãi đều đặn, làm thêm, nhận dự án ngoài, bán đồ cũ, dọn nhà mà… có tiền, được người thân, bạn bè “nhờ vả có thưởng”.

Người tuổi Tý thường không bỏ qua chi tiết. Họ để ý xu hướng, quan sát thị trường, chịu khó tìm hiểu nên dễ phát hiện những cơ hội mà người khác lướt qua. Chẳng hạn, họ sớm nhìn ra một món cổ phiếu, một khu đất, một mặt hàng bán online đang “lên”, hoặc chỉ đơn giản là biết tận dụng kỹ năng của mình để làm thêm: viết lách, thiết kế, chụp ảnh, nhận việc tự do.

Lời khuyên cho tuổi Tý: Cuối năm, thay vì ôm cùng lúc quá nhiều kênh kiếm tiền, tuổi Tý nên chọn 1–2 hướng rõ ràng rồi tập trung. Nên: Chia nhỏ tiền đầu tư, tránh “tất tay” vào một chỗ; đọc kỹ hợp đồng, điều khoản; chọn những hình thức mình hiểu rõ, không “đu trend” theo đám đông

Khi biết mình đang làm gì, cơ hội kiếm thêm và giữ được tiền sẽ cao hơn nhiều so với việc chỉ trông chờ “vận may rơi trúng đầu”.

Tuổi Dần: Có dũng khí, dám làm nhưng cần thắng bằng tỉnh táo

Tuổi Dần thường mang năng lượng mạnh, quyết đoán, thích thử sức với những việc mới. Từ nay đến cuối năm, vận “tiền bên lề” của tuổi Dần được đánh giá là khá sôi động: Dễ có dự án bất ngờ, dễ kiếm thêm từ những thương vụ “một ăn một, dễ nhận khoản thưởng, hoa hồng, chia lợi nhuận.

Tuy nhiên, điểm mạnh của tuổi Dần dám nghĩ dám làm cũng có thể trở thành điểm yếu nếu họ quá nóng vội. Cứ thấy cơ hội có vẻ “ngon ăn” là muốn lao vào ngay, thậm chí vay mượn thêm để “làm lớn một lần”.

Lời khuyên cho tuổi Dần: Trước khi xuống tiền, hãy dành cho mình ít nhất 1–2 ngày để tìm hiểu, hỏi ý kiến người có kinh nghiệm. Đặt sẵn mức “dừng lỗ” và “chốt lời” trong đầu, đừng để lòng tham lái quyết định. Nhớ rằng cuối năm là lúc dễ bốc đồng vì áp lực thành tích, đừng cố gắng “một cú đổi đời”

Khi bớt được sự nôn nóng, tuổi Dần sẽ giữ được sự may mắn cho mình lâu hơn, không phải trải qua cảnh “lên nhanh rồi xuống cũng nhanh”.

Tuổi Thìn: Tài lộc đi cùng nhân duyên, quý nhân xuất hiện đúng lúc

Tuổi Thìn thường mang khí chất “quý tộc” dù giàu hay không, họ vẫn có xu hướng sống có phong thái, có bản lĩnh và tự tin. Giai đoạn cuối năm, vận thiên tài của tuổi Thìn phần lớn đến từ: Quý nhân giới thiệu cơ hội tốt; hợp tác, bắt tay với người có kinh nghiệm; được tin tưởng giao thêm việc, thêm quyền, kèm thêm thu nhập; được biếu tặng, chia phần từ các mối quan hệ gia đình.

Tuổi Thìn không nhất thiết phải chạy vạy quá nhiều, mà thường là chăm chút các mối quan hệ sẵn có, làm tốt công việc đang làm, thì tiền bên lề tự nhiên tìm đến. Một lời giới thiệu đúng lúc, một cuộc gặp gỡ tưởng xã giao nhưng hóa ra mở ra cánh cửa mới – đó là cách mà tiền bạc ghé thăm tuổi Thìn.

Lời khuyên cho tuổi Thìn: Duy trì sự tử tế và chuyên nghiệp trong cách làm việc, nói được làm được. Trân trọng những người đang giúp đỡ mình, đừng coi đó là điều đương nhiên. Khi có lộc, đừng quên chia sẻ tặng quà, ủng hộ ai đó để dòng chảy tài lộc thêm thông suốt

Với tuổi Thìn, tiền bên lề không chỉ là con số mà còn là sự khẳng định giá trị bản thân thông qua mối quan hệ và uy tín.

Tiền may mắn nghe thì “trên trời rơi xuống”, nhưng nếu không có sự chuẩn bị kiến thức, kỷ luật, nhân duyên thì đến cũng nhanh, đi cũng lẹ. Tử vi chỉ cho ta thêm chút gợi ý, còn chặng đường tài chính cả đời vẫn do chính mình bước.

Nếu bạn là tuổi Tý, tuổi Dần hoặc tuổi Thìn, có thể xem giai đoạn từ nay đến cuối năm là khoảng thời gian “mở cửa” cho những cơ hội mới một việc làm thêm phù hợp, một khoản đầu tư nhỏ có tính toán, một mối quan hệ tốt cần vun đắp. Còn nếu bạn không thuộc 3 con giáp này, cũng đừng vội buồn chỉ cần bạn làm chủ túi tiền và cảm xúc của mình, thì mỗi năm đều có thể là “năm tiền về” theo cách của riêng bạn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)