Cuộc thi viết sáng tạo bằng tiếng Anh "Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng" khép lại với đêm Chung kết đầy ý nghĩa

Vào chiều ngày 22/03/2026 tại Cung Trí Thức (số 1 Tôn Thất Thuyết, Cầu Giấy, Hà Nội), cuộc thi viết sáng tạo bằng tiếng Anh “Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng” đã chính thức khép lại bằng vòng chung kết và đêm công bố, trao giải đầy cảm xúc, quy tụ 15 thí sinh xuất sắc cùng sự tham gia của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức và đông đảo phụ huynh, học sinh.

Hội đồng Ban Giám khảo bao gồm: Ông Greig Craft, Ông Bradley A. Corbett, Ông James Joseph Kendall, Bà Dương Thị Huyền, Bà Jessica Hanak, Bà Louise Buckens. Các bạn thí sinh bao gồm: Nông Gia Khánh, Đỗ Mai Hạnh, Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Yến Ngọc, Lại Minh Phương, Nguyễn Thị Minh Phương, Hà Kim Tuyến, Lê Phương Anh, Nguyễn Xuân Ngọc, Nguyễn Khánh Chi, Hoàng Nguyễn Gia Hưng, Hoàng Anh Nguyên, Nguyễn Quỳnh Mai, Vũ Gia Huy, Dương Hoài Anh.





Phần thuyết trình của các thí sinh tại vòng chung kết Cuộc thi viết sáng tạo bằng tiếng Anh “Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng”

Giám khảo cô Dương Thị Huyền đặt câu hỏi cho thí sinh trong phần thuyết trình tại vòng chung kết

Có thể nói, cuộc thi không đơn thuần là một sân chơi học thuật, mà còn mở ra một hành trình ý nghĩa nhằm nuôi dưỡng trí tưởng tượng, phát triển năng lực ngôn ngữ và khơi dậy khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ. Thông qua từng bài dự thi, 15 thí sinh đã thể hiện sự đầu tư nghiêm túc cùng tinh thần sáng tạo phong phú, mang đến những tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Đặc biệt, hình tượng Thánh Gióng được tái hiện qua những góc nhìn mới mẻ, gần gũi nhưng vẫn giữ trọn giá trị biểu trưng cho tinh thần dân tộc và ý chí vươn mình mạnh mẽ.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã tiến hành trao các giải thưởng:

- Giải Nhất: em Nguyễn Xuân Ngọc

- Giải Nhì: em Nguyễn Thị Minh Phương, em Lại Minh Phương

- Giải Ba: em Vũ Gia Huy, em Dương Hoài Anh, em Đỗ Mai Hạnh, em Nông Gia Khánh.

- Giải triển vọng: em Nguyễn Minh Hằng, em Hoàng Nguyễn Gia Hưng, em Lê Phương Anh, em Nguyễn Thị Yến Ngọc, em Nguyễn Khánh Chi, em Nguyễn Quỳnh Mai, em Hoàng Anh Nguyên, em Hà Kim Tuyến.

- Giải Video Sáng tạo: em Bùi Quý Dũng

Nhà giáo Dương Thị Huyền và Luật gia - Nhà báo Đoàn Mạnh Phương trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Xuân Ngọc.

Giám khảo Greig Craft và giám khảo Bradley A. Corbett trao giải Nhì cho 2 thí sinh xuất sắc.

Giám khảo James Joseph Kendall trao giải cho 4 thí sinh xuất sắc đoạt giải Ba.

Ông Đoàn Đình Chấn thuộc Tạp chí Việt Nam Hội Nhập và Đại diện Công ty Hoàng Long trao giải cho các thí sinh đoạt giải Triển vọng.

Phát biểu tại chương trình, đại diện Ban Giám khảo, ngài Greig Craft (Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á - AIP) trao đổi: “Cuộc thi viết sáng tạo bằng tiếng Anh “Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng” không chỉ là một sân chơi học thuật bổ ích mà còn là cầu nối ý nghĩa giúp thế hệ trẻ lan tỏa và quảng bá vẻ đẹp văn hóa Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Thông qua việc kể lại và sáng tạo những câu chuyện bằng tiếng Anh, người tham gia có cơ hội thể hiện góc nhìn, giá trị sống, cũng như những ước mơ và khát vọng của người trẻ trong thời đại mới, từ đó góp phần khẳng định bản sắc và tiếng nói riêng của thế hệ mình .”

Bên cạnh đó, Bà Louise Buckens (Đồng sáng lập Nhà xuất bản Story Tailor, Đan Mạch) cho biết: “ Cuộc thi tạo cho các bạn trẻ cơ hội được thể hiện khả năng viết lách, đồng thời đóng góp cho cộng đồng bằng tài năng và sự chín chắn của mình. Việc thể hiện sự trưởng thành và bộc lộ trí tuệ cảm xúc của chính các bạn thông qua kể chuyện sẽ đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nên một cộng đồng vững mạnh. ”

Ông PGS.Ts Bradley A. Corbett (Phó Giáo sư tại Ivey School of Business, Tiến sĩ về Nghiên cứu Giáo dục tại University of New Brunswick ở Canada) trao đổi : “Tôi cho rằng cuộc thi đã tạo điều kiện cho các bạn trẻ có thể phát triển bản thân, bởi vì đối với tôi, điều quan trọng nhất là bản thân mình phải làm được điều gì đó. Có thể bạn chưa giỏi việc đó như một chuyên gia, nhưng ít nhất bạn cũng tích lũy được cho mình những kinh nghiệm quý báu, và từ đó các bạn sẽ ngày một tốt lên. Và tôi cho rằng đây chính là điều tuyệt vời nhất mà cuộc thi đã đem lại cho các thí sinh.”

Theo đánh giá chung, chất lượng thí sinh năm nay được đánh giá cao, với nhiều bài thi nổi bật cả về kỹ năng viết và khả năng trình bày. Nhiều thí sinh đã gây ấn tượng mạnh với lối kể chuyện sáng tạo, cách xây dựng hình ảnh Thánh Gióng trong bối cảnh hiện đại, gắn với những “giấc mơ khát vọng” rất gần gũi với thế hệ trẻ hôm nay.

Đặc biệt, Ban Giám khảo bày tỏ ấn tượng với bài thi của thí sinh Nguyễn Thị Yến Ngọc, dù em không đoạt giải, bài viết của em vẫn nổi bật nhờ cách tiếp cận vấn đề theo một góc nhìn khác biệt, giàu tính suy ngẫm. Bên cạnh đó, phần thể hiện của thí sinh Nông Gia Khánh cũng để lại ấn tượng với Ban Giám khảo khi em chia sẻ mong muốn trở thành giáo viên và lý giải rằng “ teacher is a hero ”, tương đồng với hình tượng Thánh Gióng. Cách liên hệ giản dị nhưng sâu sắc đã cho thấy tư duy linh hoạt và nhận thức giàu ý nghĩa của thí sinh. Ngoài ra, bài thi của thí sinh Vũ Gia Huy gây chú ý với cách tiếp cận thẳng thắn khi nhìn nhận cái chết như một điều tất yếu của cuộc sống, một nỗi đau hiện hữu mà con người cần đối diện. Cách thể hiện này cho thấy sự trưởng thành trong tư duy và góc nhìn sâu sắc của thí sinh, góp phần làm phong phú thêm màu sắc chung của cuộc thi.

Nhìn chung, vòng chung kết đã mang đến những phần thuyết trình ấn tượng, nơi các thí sinh tự tin thể hiện quan điểm và câu chuyện của mình bằng tiếng Anh. Đây là điểm nhấn giúp cuộc thi trở nên sinh động, đồng thời tạo sự kết nối giữa tư duy viết và khả năng biểu đạt.

Hội đồng Ban Giám khảo tại đêm chung kết Cuộc thi Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng

Với sự đầu tư chỉn chu về nội dung và tổ chức, chương trình đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham dự. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, “Thánh Gióng và Giấc mơ khát vọng” còn trở thành cầu nối lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc một cách gần gũi, sáng tạo đến thế hệ trẻ. Thông qua đó, cuộc thi góp phần khơi dậy tinh thần học tập, nuôi dưỡng tư duy sáng tạo và thúc đẩy khát vọng hội nhập của học sinh trong bối cảnh mới.