Panasonic phát động cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM" mùa 3

Mùa thứ ba mang chủ đề "Năng lượng bền vững", khuyến khích học sinh áp dụng kiến thức STEM vào các dự án thực tiễn. Cuộc thi nằm trong chuỗi hoạt động đánh dấu cột mốc hơn 100.000 học sinh Việt Nam tham gia các hoạt động trải nghiệm STEM thông qua sáng kiến "Panasonic vì trường học bền vững".

Buổi lễ phát động có sự tham gia của đại diện các Vụ trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, đại diện Ban Giám hiệu của nhiều trường học tại Hà Nội, các chuyên gia về giáo dục STEM, thầy cô giáo và 1.300 em học sinh... trong không khí sôi động của buổi lễ được tổ chức ngay tại sân trường THCS Chu Văn An và sự háo hức của các em học sinh.

Trải qua hai mùa giải, cuộc thi "Cùng em sáng tạo STEM" đã trở thành sân chơi thường niên bổ ích dành cho các em học sinh thỏa sức vận dụng và sáng tạo cùng kiến thức STEM

"Panasonic vì trường học bền vững" là sáng kiến trách nhiệm xã hội (CSR) của Panasonic ra đời vào năm 2022, tiếp nối thành công của Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam với sự chuyển đổi từ mô hình tại chỗ sang các hoạt động trực tiếp tại trường học với sự hỗ trợ của các công cụ trực tuyến.

Ông Yokoyama Yu, Giám đốc Panasonic Việt Nam phát biểu phát động cuộc thi và chia sẻ về cột mốc đáng nhớ - 100 nghìn học sinh trải nghiệm STEM trong chương trình "Panasonic vì trường học bền vững"

Ông Yokoyama Yu, Giám đốc công ty TNHH Panasonic Việt Nam chia sẻ: "Với chương trình ‘Panasonic Vì Trường Học Bền Vững’, chúng tôi mong muốn mang cơ hội trải nghiệm STEM đến cho học sinh trên toàn quốc, đồng thời lan tỏa các thông điệp về phát triển bền vững theo tầm nhìn của tập đoàn Panasonic và định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc chương trình tiếp cận 100.000 học sinh là một cột mốc đặc biệt đối với chúng tôi, những người thực hiện chương trình, và là động lực để chúng tôi tiếp tục mở rộng và đổi mới hoạt động, làm phong phú kiến thức và cơ hội học tập cho nhiều học sinh hơn nữa trên khắp Việt Nam."

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước với hàng trăm video dự thi từ các trường học tại hơn 30 tỉnh thành – cuộc thi mùa thứ ba hứa hẹn trở thành một sân chơi hấp dẫn nơi các em tự tin thể hiện ý tưởng, góc nhìn và sáng kiến của mình.

Ông Hoàng Hải Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo chia sẻ: "Với chủ đề "Năng lượng bền vững", cuộc thi khuyến khích học sinh vận dụng liên môn các kiến thức Toán học, Khoa học, Công nghệ và Kỹ thuật để phát triển ý tưởng, xây dựng dự án gần gũi với đời sống, từ sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đến ứng dụng năng lượng sạch trong sinh hoạt hằng ngày, và góp phần xây dựng tương lai bền vững cho chính các em và thế hệ mai sau."

Ông Hoàng Hải Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thiết kế Trường học, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Cũng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, các lớp học trải nghiệm STEM đặc biệt sẽ được tổ chức lần đầu tại các trường học tại Huế trong thời gian tới, với sự kết hợp giữa Panasonic và "Chuyến đi của Rơm" - một dự án tiêu biểu của các bạn trẻ trong chương trình Đại sứ Gen G của Panasonic dành cho giới trẻ về nâng cao nhận thức môi trường và tái chế nguồn tài nguyên tại địa phương. Hoạt động hứa hẹn sẽ tạo ra những trải nghiệm thú vị, giúp học sinh tiếp cận STEM một cách thực tế, gắn liền với chính quê hương của các em.

Về Tập đoàn Panasonic

Thành lập từ năm 1918, đến nay, Panasonic đã trở thành tập đoàn tiên phong hàng đầu thế giới về phát triển các công nghệ và giải pháp sáng tạo với những ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực gồm điện tử tiêu dùng, nhà ở, thiết bị, giải pháp B2B và năng lượng trên toàn cầu. Panasonic Group đã chuyển đổi sang hệ thống công ty tự vận hành từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 với Panasonic Holdings Corporation đóng vai trò là công ty mẹ (công ty holding). Panasonic Group đã báo cáo doanh thu thuần hợp nhất là 8.458,2 tỷ yên cho cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 3 năm 2025. Để tìm hiểu thêm về Panasonic Group, vui lòng truy cập: https://holdings.panasonic/global/

