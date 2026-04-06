Theo HK01 , “cuộc chiến ngầm” trong thế hệ nữ diễn viên phim truyền hình Trung Quốc sinh vào thập niên 1990 đang khốc liệt hơn bao giờ hết. Nền tảng DailyView, thông qua phần mềm phân tích dư luận KEYPO Big Data Engine, đã công bố bảng xếp hạng 10 “tiểu hoa 9X” có độ thảo luận cao nhất từ 27/3/2025 đến 26/3/2026. Dữ liệu được thu thập và phân tích bằng AI từ nhiều nền tảng như Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, báo chí, diễn đàn…

Vị trí đỉnh lưu từng do dàn mỹ nhân 9X đời đầu nắm giữ nay đang bị lớp đàn em sinh sau năm 1995 lấn át mạnh mẽ. Cuộc cạnh tranh không còn đơn thuần là độ nổi tiếng mà đã chuyển sang cuộc chơi toàn diện về chất lượng tác phẩm, khả năng tạo chủ đề và xây dựng thương hiệu cá nhân.

Hạng 10: Vương Sở Nhiên

Dù “chốt sổ” bảng xếp hạng, Vương Sở Nhiên có bước chuyển mình rõ rệt trong năm qua. Cô lột xác khỏi hình tượng “mỹ nhân lạnh lùng”, đột phá với diễn xuất trong phim hài cổ trang.

Vương Sở Nhiên đột phá trong năm qua với Còn ra thể thống gì nữa?

Khoảng 40% độ thảo luận đến từ bộ phim Còn ra thể thống gì nữa? , lên sóng vào đầu tháng 2. Nhân vật “yêu phi họa quốc” Dữu Vãn Âm do cô thể hiện có ngoại hình tuyệt mỹ nhưng nội tâm lại là một nhân viên văn phòng hiện đại. Câu thoại “How are you?” trở thành meme hot trên mạng xã hội trong một thời gian dài.

Cư dân mạng tỏ ra bất ngờ: “Không ngờ Vương Sở Nhiên đóng hài có duyên đến vậy”, “Mỗi lần ‘how are you’ là cười lăn lộn”, “Tạo hình rất giống anime, cả nữ chính lẫn nữ phụ đều đẹp”…

Lần thử sức này rõ ràng mang lại hiệu quả bùng nổ cho nữ diễn viên sinh năm 1999.

Tết 2026, chỉ với 20 giây hóa thân thành “hoa thần” Vương Chiêu Quân, không lời thoại nhưng chỉ một ánh nhìn ngoái lại cũng đủ khiến dư luận “dậy sóng”, lượt đọc toàn mạng vượt 200 triệu. Cô được truyền thông ca ngợi là mỹ nhân đẹp nhất Gala Xuân, giúp tăng thêm 650.000 người theo dõi.

Hạng 9: Thẩm Nguyệt

Không có bom tấn lớn, Thẩm Nguyệt vẫn duy trì độ hiện diện nhờ các vai khách mời và chương trình truyền hình.

Thẩm Nguyệt duy trì phong độ.

Trong phim cổ trang Hoài Thủy Trúc Đình (2025), cô vào vai em gái nữ chính (do Lưu Thi Thi đóng), ghi điểm với hình tượng đáng yêu, tinh nghịch. Bên cạnh đó, show thực tế Quán trọ thân yêu 2026 giúp cô tái hợp bạn diễn trong Vườn sao băng (2018) là Vương Hạc Đệ, tạo ra nhiều khoảnh khắc gây sốt.

Hình ảnh gần gũi, thân thiện như một người bạn là lợi thế lớn nhất của nữ diễn viên sinh năm 1997.

Hạng 8: Ngu Thư Hân

Sau khi bùng nổ với Thương Lan quyết (2022), Ngu Thư Hân tiếp tục củng cố vị trí bằng Vĩnh dạ tinh hà (2024). Tuy nhiên, năm 2025 lại là giai đoạn khủng hoảng lớn nhất trong sự nghiệp của cô.

Ngu Thư Hân mất dần danh tiếng vì scandal.

Cô vướng cáo buộc bắt nạt trong quá khứ và bê bối liên quan đến gia đình, dẫn đến việc mất hàng trăm nghìn người theo dõi. Hình tượng “cô gái ngọt ngào” bị ảnh hưởng nặng nề. Dù phim mới Song quỹ (2025) vẫn tạo được thảo luận, nhưng phần lớn là tranh cãi.

Trường hợp của Ngu Thư Hân cho thấy áp lực khắc nghiệt với các “tiểu hoa lưu lượng”: chỉ cần một scandal, hình ảnh có thể sụp đổ rất nhanh.

Hạng 7: Lý Thấm

Lý Thấm giữ phong độ ổn định ở vị trí thứ 7. Phim Nhất tiếu tùy ca đóng cùng Trần Triết Viễn được đánh giá là “hắc mã” của năm 2025.

Vai nữ tướng Phó Nhất Tiếu với tạo hình áo đỏ mạnh mẽ cùng các cảnh hành động gọn gàng đã để lại dấu ấn rõ rệt. Cô được ca ngợi là “nữ tướng số một năm 2025”. Mối quan hệ “yêu - hận” trong phim cũng trở thành chủ đề thảo luận nóng trên mạng xã hội.

Lý Thấm bắt đầu có nhiệt sau nhiều năm bị gọi là "mỹ nhân thể hàn".

Khán giả đánh giá cao khả năng thoại và diễn xuất chắc tay của người đẹp sinh năm 1990, giúp cô củng cố vị thế “thanh y” hàng đầu. Trong ngành phim ảnh Trung Quốc, “thanh y” là những nữ diễn viên thực lực, có nền tảng diễn xuất vững chắc, chuyên đảm nhận các vai diễn có chiều sâu tâm lý và thiên về chính kịch. Đây là yếu tố giúp cô đứng vững trong thời đại chuộng lưu lượng.

Hạng 6: Dương Tử

Dù vẫn nằm trong top 10, vị trí thứ 6 là bước thụt lùi đáng kể của Dương Tử khi cô tụt từ hạng 3 xuống.

Trong năm qua, nữ diễn viên sinh năm 1992 phát triển song song ở cả phim ảnh và thời trang. Cô gây chú ý khi tham dự show Valentino tại Rome với mái tóc đỏ táo bạo, xuất hiện cùng Go Hyun Jung và Freen Sarocha Chankimha.

Cô cũng xuất hiện trên bìa Vogue Hong Kong , nâng cao tầm ảnh hưởng trong giới thời trang. Các hợp đồng quảng cáo dày đặc được xem là minh chứng cho sức hút thị trường của cô.

Về phim ảnh, Quốc sắc thiên hoa (2025) và Cẩm tú phương hoa (2025) đóng cùng Lý Hiện nhận được nhiều phản hồi tích cực. Năm 2026, cô trở lại với Cây sinh mệnh , đặc biệt gây chú ý khi hợp tác cùng Hồ Ca.

Sau Cá mực hầm mật (2019), Dương Tử tái hợp thành công với Lý Hiện trong phim cổ trang.

Hạng 5: Trần Đô Linh

Trong thị trường phim truyền hình Trung Quốc, hiếm khi thấy một diễn viên dần dần nổi tiếng từ các vai phụ, rồi vươn lên thành nhân vật chính. Trần Đô Linh nằm trong số đó.

Sở hữu cả nhan sắc và tài năng diễn xuất, người đẹp sinh năm 1993 đảm nhận những vai phụ quan trọng trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Liên hoa lâu (2023), Nhất niệm quan sơn (2023), Vĩnh dạ tinh hà (2024)…

Ngay cả khi không đóng vai chính, cô vẫn mang đến chiều sâu và sắc thái độc đáo cho nhân vật thông qua diễn xuất tinh tế và tự nhiên. Người hâm mộ ca ngợi cô là “nữ thần vai phụ đẹp nhất”.

Với danh tiếng và tích luỹ dần, Trần Đô Linh được nâng lên vai chính trong Đại mộng quy ly (2024) và Quý nữ (2025). Nhờ đó, sự nổi tiếng càng gia tăng.

Trần Đô Linh gây ấn tượng bằng loạt vai phụ.

Tuy nhiên, càng nổi tiếng càng khó tránh thị phi. Ở giữa tâm bão lưu lượng, Trần Đô Linh vướng vào đủ loại tin đồn.

Theo phân tích từ KEYPO Big Data Engine, tâm điểm tranh cãi rơi vào ngày 4/12/2025, khi mỹ nhân họ Trần bị cuốn vào tin đồn kỳ lạ về “thiêu mặt hiến tế” (hiểu nôm na là hy sinh/huỷ hoại gương mặt để đổi lấy điều gì đó). Cư dân mạng bàn tán rầm rộ, thậm chí xuất hiện nhiều suy đoán xoay quanh việc dùng thế thân và tính chân thực của ngoại hình. Các chủ đề liên quan tiếp tục lan rộng trên mạng, kéo lượng thảo luận trong ngày tăng vọt lên gần 3.000 lượt.

May mắn, phần lớn cư dân mạng tỉnh táo đều nhận định đó là tin giả vô căn cứ.

Hạng 4: Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong số các nữ diễn viên nổi tiếng thuộc thế hệ sau năm 1990, Địch Lệ Nhiệt Ba chắc chắn là một trong những nhân vật được bàn tán nhiều nhất.

Cô thu hút sự chú ý nhờ vẻ ngoài xinh đẹp và những tác phẩm nổi tiếng, không chỉ tạo được tiếng vang lớn trên mạng mà còn giành được hai giải Kim Ưng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, chứng tỏ cả tài năng và sự nổi tiếng.

Nhìn lại sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng nổi tiếng với vai diễn Bạch Phượng Cửu trong Tam sinh tam thế thập lý đào hoa (2017) và Tam sinh tam thế chẩm thượng thư (2020). Nhờ đó, cô tích lũy lượng người hâm mộ đông đảo.

Sau đó, màn kết hợp với Dương Dương trong Em là niềm kiêu hãnh của anh (2021) tạo nên cơn sốt mới, đạt trung bình 63,65 triệu lượt xem mỗi tập. Phim trở thành một trong những tác phẩm truyền hình ăn khách tiêu biểu nhất những năm gần đây, củng cố hơn nữa vị thế hàng đầu của Nhiệt Ba trong showbiz Hoa ngữ.

Tháng 4/2025, bộ phim ngắn Trung Quốc Nghịch kỵ bị nghi ngờ sử dụng công nghệ hoán đổi khuôn mặt bằng AI để thay thế khuôn mặt nhân vật chính bằng Địch Lệ Nhiệt Ba, gây ra sự bất mãn và phản ứng dữ dội từ nhiều người hâm mộ.

Ê-kíp sản xuất nhanh chóng xóa bỏ đoạn phim gây tranh cãi để hạn chế thiệt hại, nhưng các chủ đề liên quan đã lan truyền nhanh chóng trên mạng, càng làm tăng thêm sự nổi tiếng của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Giai đoạn đỉnh cao của Địch Lệ Nhiệt Ba dường như đang trôi qua.

Trong nhiều năm, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn nằm trong top cao nữ diễn viên lưu lượng của ngành giải trí Trung Quốc. Có thời điểm cô là đỉnh lưu số một.

Tuy nhiên, trật tự dường như đang đảo lộn. Dù thống kê chỉ mang tính nhất thời trong một khoảng thời gian, Nhiệt Ba rõ ràng thất thế hơn so với trước, đến mức bị loại khỏi top 3 về độ nổi tiếng.

Sau Em là niềm kiêu hãnh của anh , mỹ nhân Tân Cương không còn có bộ phim nào gây tiếng vang như vậy nữa.

Hạng 3: Đàm Tùng Vận

Đàm Tùng Vận được nhớ đến là nữ diễn viên mang phong cách ngọt ngào sinh năm 1990.

Trong những năm đầu, cô gây chú ý nhờ vai Phương Thuần Ý trong Hậu cung Chân Hoàn truyện (2011). Lối diễn tự nhiên, chân thật của cô để lại ấn tượng rõ nét trong lòng khán giả.

Dù đã ngoài 30 tuổi, khi thể hiện dạng vai thiếu nữ trên màn ảnh, Đàm Tùng Vận không hề tạo ra cảm giác gượng gạo. Cô dễ dàng biến hóa từ kiểu nhân vật ngây thơ, trong sáng đến tinh nghịch, lanh lợi. Cô được xem là diễn viên thực lực có duyên với khán giả.

Đàm Tùng Vận nổi tiếng với khả năng "hack tuổi".

Tuy nhiên sau đó, dù liên tục xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Đàm Tùng Vận không có được tác phẩm mang tính tiêu biểu, tạo bùng nổ. Độ nổi tiếng vì thế duy trì ổn định nhưng chưa có bước đột phá rõ rệt.

Mãi đến khi hai bộ phim Cẩm y chi hạ (2019) và Lấy danh nghĩa người nhà (2020) lần lượt lên sóng, không chỉ tỷ suất người xem và mức độ thảo luận cùng tăng mạnh, mà diễn xuất và sức hút nhân vật của cô cũng được công nhận rộng rãi hơn, qua đó đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp.

Hạng 2: Bạch Lộc

Bạch Lộc cùng với Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư được xem là “bộ ba đỉnh lưu”.

Những năm gần đây, cô liên tục tích lũy danh tiếng và độ phổ biến nhờ nhiều tác phẩm có sức ảnh hưởng lớn như Trường nguyệt tẫn minh (2023), Ninh An như mộng (2023), Dĩ ái vi doanh (2023), Lâm giang tiên (2025), Bạch nguyệt phạn tinh (2025)… Từ phim cổ trang quy mô lớn đến phim hiện đại đô thị, cô đều góp mặt, qua đó giữ vững vị trí ngôi sao hạng A.

Bạch Lộc đang trong giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp.

Đặc biệt, bộ phim cổ trang trinh thám gần đây do cô đóng chính Đường cung kỳ án: Thanh vụ phong minh (2026) không chỉ đạt hơn 830 triệu lượt xem trên nền tảng Youku, mà còn nhanh chóng đứng đầu bảng xếp hạng theo ngày của Netflix tại Đài Loan (Trung Quốc) ngay sau khi phát sóng vào tháng 2, cho thấy mức độ quan tâm và sức nóng rất cao.

Tuy nhiên, Bạch Lộc cũng vướng vào nhiều ý kiến trái chiều. Đầu năm, người dùng trên Threads nêu tên những “nữ chính phim Trung Quốc không thể xem nổi” và ngôi sao sinh năm 1994 bị liệt vào. Nhiều người tỏ ra đồng tình, nhưng cũng không ít khán giả phản bác.

Hạng 1: Triệu Lộ Tư

Trong nhóm “tiểu hoa lưu lượng” năm 2024, Triệu Lộ Tư đứng thứ hai với 32.684 lượt thảo luận. Năm nay, cô đứng đầu danh sách với 173.638 lượt đề cập, tăng gấp năm lần về số lượng thảo luận, cho thấy sức hút không thể xem nhẹ.

Được mệnh danh là “cỗ máy thu hoạch nam thần”, từ khi ra mắt đến nay, ngôi sao sinh năm 1998 liên tục hợp tác với nhiều nam diễn viên nổi bật như Tống Uy Long, Tiêu Chiến, Đinh Vũ Hề, Dương Dương, Ngô Lỗi… Trong các tác phẩm khác nhau, cô đều thể hiện rõ “cảm giác cặp đôi” và sự ăn ý với bạn diễn, qua đó làm tăng đáng kể độ thảo luận của phim.

Về thành tích tác phẩm, Triệu Lộ Tư được xem là nữ diễn viên có ''thể chất phim ăn khách”. Những bộ phim có cô đóng chính đều thu về lượng người xem và mức độ thảo luận "khủng". Những tác phẩm như Trần Thiên Thiên trong lời đồn (2020), Vụng trộm không thể giấu (2023) và Rèm ngọc châu sa (2024) đều đạt thành tích ấn tượng.

Triệu Lộ Tư vượt bão scandal để vươn lên mạnh mẽ, dẫn đầu dàn tiểu hoa 9X.

Dù từng vướng tranh chấp chấm dứt hợp đồng với công ty quản lý, thậm chí có thời điểm đối mặt nguy cơ bị “đóng băng”, Triệu Lộ Tư lật ngược tình thế nhờ bộ phim Hãy để tôi tỏa sáng (2025), một lần nữa đưa sự nghiệp lên đỉnh cao.

Theo dữ liệu phân tích, lượng thảo luận về Triệu Lộ Tư đạt đỉnh vào ngày 28/9/2025. Ngay từ giai đoạn đầu phát sóng, mức độ quan tâm dành cho phim tăng nhanh. Trong thời gian phim chiếu, mỗi ngày ổn định ở mức hơn 1.000 lượt thảo luận và đến ngày kết thúc vào giữa tháng 10 vẫn ghi nhận 1.590 lượt.

Bộ phim này không chỉ giúp gia tăng độ phổ biến của cô mà còn củng cố vững chắc vị thế hàng đầu, giúp cô giành ngôi quán quân một cách xứng đáng.