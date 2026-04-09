Tháng 8/2024, NSƯT Hoàng Hải gây chú ý khi lần hiếm hoi nhắc tới người bạn đời trên truyền thông, hé lộ câu chuyện hôn nhân giản dị nhưng nhiều cảm xúc.

Theo chia sẻ trên VTC News, thời điểm chuẩn bị kết hôn, nam nghệ sĩ đang tham gia bộ phim Biển lặng tại Quảng Ngãi với lịch quay dày đặc. Anh chỉ xin đoàn phim nghỉ đúng 3 ngày để về quê tổ chức đám cưới. “Cưới xong lại xách ba lô đi ngay”, anh kể lại.

Theo thông tin từ Dân Việt, ngay sau ngày cưới, khi thấy chồng tiếp tục lên đường đi quay, vợ anh từng không giấu được tủi thân mà hỏi: “Thế anh cưới em về đây làm gì?”. Nhắc lại kỷ niệm này, Hoàng Hải thừa nhận bản thân luôn cảm thấy có lỗi vì quá mải mê công việc, đồng thời bày tỏ sự biết ơn trước sự hy sinh, thấu hiểu của vợ.

Không chỉ riêng câu chuyện ngày cưới, cuộc sống hôn nhân của nam nghệ sĩ suốt nhiều năm qua cũng gắn liền với những chuyến đi dài ngày. Theo chia sẻ với Dân trí vì đặc thù công việc, anh thường xuyên xa nhà hàng tháng để tham gia các dự án phim còn vợ là người quán xuyến gia đình và chăm sóc con cái.

NSƯT Hoàng Hải và vợ.

Dù vậy, nam nghệ sĩ cho biết chính sự tin tưởng và đồng cảm đã giúp họ giữ được mái ấm bền chặt sau hơn 20 năm gắn bó. Những ghen tuông, giận hờn thời trẻ dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu khi cả hai cùng trưởng thành.

Dù là lần hiếm hoi nhắc tới vợ trên truyền thông nhưng vài năm trở lại đây, trên trang Facebook cá nhân, Hoàng Hải thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng rất vui vẻ và hạnh phúc như đi chơi, chạy bộ hay đạp xe kèm theo những lời lẽ giản dị nhưng đầy sự quan tâm, yêu thương.

Ở hiện tại, khi đã bước sang tuổi U60, Hoàng Hải có cuộc sống tương đối viên mãn. Theo Dân Việt, nam nghệ sĩ có 4 người con, trong đó hai con lớn đã lập gia đình, giúp anh sớm lên chức ông. Dù bận rộn, anh vẫn dành thời gian cho gia đình, tận hưởng những khoảnh khắc bình dị bên vợ con và các cháu.

Người vợ của Hoàng Hải vẫn giữ lối sống kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Tuy nhiên, chính sự lặng lẽ ấy lại trở thành hậu phương vững chắc để nam nghệ sĩ yên tâm theo đuổi nghệ thuật suốt nhiều năm và kéo dài đến hiện tại.

Từ câu chuyện “xin nghỉ 3 ngày để cưới vợ” đến cuộc hôn nhân kéo dài hơn hai thập kỷ, Hoàng Hải cho thấy một lát cắt chân thực của đời sống nghệ sĩ: phía sau ánh hào quang là những đánh đổi, nhưng cũng là tình nghĩa vợ chồng bền chặt theo thời gian.

NSƯT Hoàng Hải sinh năm 1968 tại Hà Nội. Anh tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm vào năm 2012. NSƯT Hoàng Hải được khán giả biết đến qua các bộ phim như Cảnh sát hình sự, Dòng sông phẳng lặng, Gió làng Kình, Đừng bắt em phải quên, Mê cung, Hồ sơ cá sấu, Mặt nạ gương...